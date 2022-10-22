Зеленский об условиях переговоров с Россией: "Они должны выйти с нашей территории, и тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить"
По словам президента, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией. Об этом Зеленский заявил в интервью канадским каналам CTV и CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он напомнил, что после проведения Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украина заявила об окончательном прекращении переговоров с действующим президентом.
"Референдумы стали точкой в этой истории. Они могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны - до 2014 года", - сказал президент.
По мнению Зеленского, с этой точки можно попытаться решить вопрос дипломатическим путем.
При этом президент выразил мнение, что в России "непременно будет руководство, с которым в том или ином виде Украина будет общаться".
"Но при условиях, что нет войны. Но при условиях, что это не ультиматум, а это диалог, при уважении нашего суверенитета, нашей нации, нашего государства, наших людей, нашего права. При таких условиях, конечно, будет общение" , – сказал он.
При этом Зеленский отметил, что уровень будущих отношений с Россией будет зависеть также от того, вернут ли Украине ее земли или Украина вернет свои земли и какой ценой.
"Будет ли возвращение отношений, которые были до этой войны? Уверен, что нет. Они забрали много людей и много жизней. Общество им этого уже не простит... Вы не должны диктовать обществу, как относиться к другому обществу государства, которое хотело вчера стереть вас с лица земли. Это будет выбор нашего общества – говорить с ними или в целом не говорить. И сколько десятков лет, а может и больше, пройдет после этой войны, прежде чем общества начнут коммуницировать, никто не знает", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не начасi - это мулька зеленых на форумах
Щоб ***, не відступав від своїх слів!
(А. и Б. Стругацкие, "Обитаемый остров")
- Створення договору, який підпишуть країни-гаранти : у випадку нападу на Україну даються 3 дні на консультації і військову допомогу. Серед гарантів безпеки Україна бачить росію, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцію, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль.
- Міжнародні гарантії тимчасово не працюватимуть для Криму, Донецької и Луганської областей.
- Згода України и Росії протягом 15-ти років проводити двостороні перемовини про статус Криму і Севастополя.
- Питання територій Донецької і Луганської областей винести в окремий пункт на зустрічі президентів обох країн.
- Договір про безопеку Україны винести на референдум, потім ратификація документа країнами-гарантами і парламентом України.
- Україна готова зафіксувати статус фактично позаблокової і без'ядерної держави в формі постійного нейтралітету.
- Різне (про кордони).
а в марте оно хотело сдать то - зачем в Оман летал
кацапскийсобачий