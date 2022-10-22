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Новости Война
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Зеленский об условиях переговоров с Россией: "Они должны выйти с нашей территории, и тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить"

зеленський

По словам президента, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией. Об этом Зеленский заявил в интервью канадским каналам CTV и CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что после проведения Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украина заявила об окончательном прекращении переговоров с действующим президентом.

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"Референдумы стали точкой в этой истории. Они могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны - до 2014 года", - сказал президент.

По мнению Зеленского, с этой точки можно попытаться решить вопрос дипломатическим путем.

При этом президент выразил мнение, что в России "непременно будет руководство, с которым в том или ином виде Украина будет общаться".

"Но при условиях, что нет войны. Но при условиях, что это не ультиматум, а это диалог, при уважении нашего суверенитета, нашей нации, нашего государства, наших людей, нашего права. При таких условиях, конечно, будет общение" , – сказал он.

При этом Зеленский отметил, что уровень будущих отношений с Россией будет зависеть также от того, вернут ли Украине ее земли или Украина вернет свои земли и какой ценой.

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"Будет ли возвращение отношений, которые были до этой войны? Уверен, что нет. Они забрали много людей и много жизней. Общество им этого уже не простит... Вы не должны диктовать обществу, как относиться к другому обществу государства, которое хотело вчера стереть вас с лица земли. Это будет выбор нашего общества – говорить с ними или в целом не говорить. И сколько десятков лет, а может и больше, пройдет после этой войны, прежде чем общества начнут коммуницировать, никто не знает", - сказал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) переговоры (4928) россия (95467)


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Топ комментарии
+19
А нащо ви їх туди запустили з дермаком,кацапи маршом за 2 доби зайняли південь України.
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22.10.2022 21:14
+15
Пропоную на G20 арестовати хутина на вимогу України
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22.10.2022 21:13
+14
Сране брехло! Говорив, що тільки з новим презедентом і вже всцялося і дає задню!!!!!!!!
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22.10.2022 21:13
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Правила форума Совет форумчан
Заткнись,членограй-предатель. Смерть кацапью,не зависимо от пола и возраста
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22.10.2022 21:13 Ответить
Пропоную на G20 арестовати хутина на вимогу України
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22.10.2022 21:13 Ответить
Сране брехло! Говорив, що тільки з новим презедентом і вже всцялося і дає задню!!!!!!!!
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22.10.2022 21:13 Ответить
ви текст не осилили яку задню с ****** не збираеться якщо вийдуть на 1991 і якщо буде нове керівництво?-Він нагадав, що після проведення Росією "референдумів" на окупованих територіях Україна заявила про остаточне припинення перемовин з чинним російським президентом При цьому президент висловив думку, що в Росії "обов'язково буде керівництво, з яким у тому чи іншому вигляді Україна буде спілкуватись" Джерело:
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22.10.2022 21:24 Ответить
зебіли спамлять... вони що, в плдляка новий транш отримали?
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22.10.2022 22:26 Ответить
А нащо ви їх туди запустили з дермаком,кацапи маршом за 2 доби зайняли південь України.
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22.10.2022 21:14 Ответить
А треба було всім померти ? Та ти прям орел на краю унітаза .
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22.10.2022 21:28 Ответить
Що тупін наказав, те Зє і зробив
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22.10.2022 21:38 Ответить
повірте вони знайшли би вихід напасти на південь все рівно тиждень чи 2 довше але як з Маріуполем любими способом навіть якщо все зруйновано все рівно дошли би до Херсона хватить винити своїх а не ворога сталося як сталося послухати вас хто каже про здачу півдня то і війни не було би - кацапи десять років шли, так було б важче і довше захвачувати але з ъхней кылькосты зброї на весні і влітку на прикладі Маріуполя чи Сівероденцька вони б заняли південь все одно
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22.10.2022 22:14 Ответить
Видно , что 🤢🤖Сдача Юга - предательство и пусть отвечают по 111 ст.Тысячи гражданских погибли в страшных мучениях ‼️Послушай военных - Генерала Кривоноса ,знавшего этот участок и всю поднаготную , Генерала Марченко , защитников Мариуполя Дианова ……… или ты хочешь , чтобы не наказанное ЗЛО ПРОДОЛЖАЛО УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ ,ИЗОЩРЕННЕЕ РАШИСТОВ
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22.10.2022 22:54 Ответить
не, давай зеленского в отставку или в тюрьму это ты предлагаеш по твоему оставить без президента при военном положении? тут кацапы возьмут без власти,сама хитрожопая свалила к немцам умная оттуда советы давать
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22.10.2022 23:09 Ответить
не позорься зелебот - без greenленского уже давно бы победили а то оно столько военных подставило и мирняк под оккупацию
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23.10.2022 01:17 Ответить
він не зелебот, бо, принаймі, і за Пороха (на відповідних гілках) тягне топ; але це Пороху та іншим україноцентричним опозиційним ПУБЛІЧНИМ ПОЛІТИКАМ дозволяється виголошувати "неначасі" - а нам, на форумі потрібно один одному правду говорити... а тут дає в штангу...
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23.10.2022 10:41 Ответить
он 100% зелебот или того хуже он шкварится на других темах
не начасi - это мулька зеленых на форумах
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23.10.2022 15:06 Ответить
Ах ты ……Для тебя "ТРОЯНСКИЕ ШАКАЛЫ "свои" 🤮⁉️
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22.10.2022 22:56 Ответить
что-то кажется...пока бомбят нашу инфраструктуру... ***** будет выкабениваться как может...
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22.10.2022 21:17 Ответить
потому что твой путлер ссцыкло - против военных ЗСУ обосрался так мирняк начал кошмарить как шакалье позорное
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23.10.2022 01:19 Ответить
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23.10.2022 01:21 Ответить
Правильно. И ещё мы скажем чьи головы должны привезти кацапские переговорщики.
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22.10.2022 21:17 Ответить
Самі не вийдуть. Треба виносити, бажано вперед ногами
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22.10.2022 21:18 Ответить
Запам'ятай! Ти ж сам це сказав!
Щоб ***, не відступав від своїх слів!
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22.10.2022 21:18 Ответить
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22.10.2022 21:20 Ответить
вторым шагом после победы в войне должно стать предание суду всей шоблы "слуг народа" по делам их. первым шагом - к власти должны придти проукраинские лидеры. скорее всего на переходный период, президентом должен стать военный, доказавший в деле свою преданность служению Украине.
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22.10.2022 21:20 Ответить
зачем фантазировать? слуги сами себя что-ли посадят?
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23.10.2022 01:38 Ответить
какие переговоры, он же сам издал указ что никаких переговоров
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22.10.2022 21:22 Ответить
чукча писатель?
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22.10.2022 21:23 Ответить
"Я жив, он мертв, - о чем нам говорить?"

(А. и Б. Стругацкие, "Обитаемый остров")
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22.10.2022 21:23 Ответить
Підождіть, він же на РНБО наказом заборонив перемовини з паРашею? І з ****** запевняв, що ніяких перемовин не буде?
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22.10.2022 21:24 Ответить
Ну то й що що вийдуть?І будуть стріляти зі своєї території. А ми у відповідь ні-ні, "ми жє нє агрєсарі"! Не може бути мирного співіснування якщо кацапія залишиться такою як є!!!
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22.10.2022 21:27 Ответить
у зели навязчивая идея переговоров с куйлом
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22.10.2022 21:27 Ответить
Кацапа мають вийти з України і заплатили за все, що натворили,
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22.10.2022 21:44 Ответить
у кацапов столько денег нет что бы платить за каждого убитого и раненого а еше и детей..
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23.10.2022 01:41 Ответить
Вони вже все зробили, внесли в конституцію окуповані території, цим одним реченням можна закінчувати всі ці питання про переговори. Ситуація патова, вони території при живому ***** з його сраколизами не віддадуть, революція там неможлива бо вони за нього готові їсти власних дітей, навіть якщо силою їх вигнати на кордон, вони так само будуть тероризувати нас всім чим дістануть. Яким чином закінчити війну?
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22.10.2022 21:46 Ответить
а кого волнует что там н апринимали твои кацапы - ЗСУ всех выбьет или на удобрения
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23.10.2022 01:42 Ответить
Тим хто разганяє зраду там де її нема по перше переговори за нашими умовами тільки якщо вийдуть на кордон 1991 року по друге сам факт добровільний з боку кацапів вихід на 1991 рік з області фантастіки якщо таке станеться то ***** автоматично позбутися президенства кацапи не пробачать і автоматично буде нове керівництво
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22.10.2022 22:07 Ответить
а где же ты был в марте ? зрады нет потому что твоего боневтiка Байден держит за оманские яйца
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23.10.2022 01:45 Ответить
орков нужно гнать ссаной тряпкой сами они не уйдут...
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22.10.2022 22:41 Ответить
ну с Херсона же сваливают -почти сами
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23.10.2022 01:46 Ответить
І на ці майбутні перемовини поїдуть досвідчені переговорники - Арахамія, Подоляк, Чалий зі своїми узгодженими з московитами пропозиціями:
- Створення договору, який підпишуть країни-гаранти : у випадку нападу на Україну даються 3 дні на консультації і військову допомогу. Серед гарантів безпеки Україна бачить росію, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцію, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль.
- Міжнародні гарантії тимчасово не працюватимуть для Криму, Донецької и Луганської областей.
- Згода України и Росії протягом 15-ти років проводити двостороні перемовини про статус Криму і Севастополя.
- Питання територій Донецької і Луганської областей винести в окремий пункт на зустрічі президентів обох країн.
- Договір про безопеку Україны винести на референдум, потім ратификація документа країнами-гарантами і парламентом України.
- Україна готова зафіксувати статус фактично позаблокової і без'ядерної держави в формі постійного нейтралітету.
- Різне (про кордони).
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22.10.2022 22:51 Ответить
кончай бредить - сейчас не месяц март
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23.10.2022 01:53 Ответить
Не пойму чего Зеленского хают. Несмотря на косяки ,Зеленский национальных интересов не сдаёт...
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22.10.2022 23:37 Ответить
ты дурак или притворяешься? кто ему даст сдавать интересы теперь?
а в марте оно хотело сдать то - зачем в Оман летал
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23.10.2022 01:57 Ответить
Зеленський лише виконує роль президента, а Україна вже давно є об'єктом, а не суб'єктом політики. Щоб бути суб'єктом треба мати міцну незалежну економіку, орієнтовану на внутрішнє споживання, сильну армію, спроможну воювати без сторонньої допомоги. Поки що ми неспроможні дати адекватну відповідь на ракетні обстріли нашої інфраструктури. росію піймали на живця, попередньо підготувавши її бидломасу до того, що потрібно буде воювати і здихати
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23.10.2022 00:23 Ответить
бред кацапский собачий
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23.10.2022 02:02 Ответить
Зеля, вже достатньо про перемовини! Ми ще Оманськи перемовини відхаркуємо !
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23.10.2022 08:59 Ответить
 
 