Зеленский об условиях переговоров с Россией: "Они должны выйти с нашей территории, и тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить"

По словам президента, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией. Об этом Зеленский заявил в интервью канадским каналам CTV и CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что после проведения Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украина заявила об окончательном прекращении переговоров с действующим президентом.

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"Референдумы стали точкой в этой истории. Они могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны - до 2014 года", - сказал президент.

По мнению Зеленского, с этой точки можно попытаться решить вопрос дипломатическим путем.

При этом президент выразил мнение, что в России "непременно будет руководство, с которым в том или ином виде Украина будет общаться".

"Но при условиях, что нет войны. Но при условиях, что это не ультиматум, а это диалог, при уважении нашего суверенитета, нашей нации, нашего государства, наших людей, нашего права. При таких условиях, конечно, будет общение" , – сказал он.

При этом Зеленский отметил, что уровень будущих отношений с Россией будет зависеть также от того, вернут ли Украине ее земли или Украина вернет свои земли и какой ценой.

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"Будет ли возвращение отношений, которые были до этой войны? Уверен, что нет. Они забрали много людей и много жизней. Общество им этого уже не простит... Вы не должны диктовать обществу, как относиться к другому обществу государства, которое хотело вчера стереть вас с лица земли. Это будет выбор нашего общества – говорить с ними или в целом не говорить. И сколько десятков лет, а может и больше, пройдет после этой войны, прежде чем общества начнут коммуницировать, никто не знает", - сказал президент.