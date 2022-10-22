Немецкие политики ошибались относительно России и сейчас корректируют свой курс, - спикер Бундестага Бас
Немецкие политические партии серьезно ошибались относительно России и теперь пытаются корректировать свой курс.
Об этом в интервью Укринформу сказала президент немецкого Бундестага Бербель Бас, передает Цензор.НЕТ.
"Моей партии, но также другим партиям пришлось пережить поворотный момент в своих политических настроениях", - отметила представитель Социал-демократической партии, которая в 1960-х годах сформулировала концепцию "восточной политики" и руководствовалась ею до последнего времени.
В Германии, по словам Бас, к сожалению, слишком долго полагались на общий порядок безопасности и партнерство с Россией и при этом недостаточно серьезно воспринимали обоснованные оговорки партнеров из Центральной и Восточной Европы.
"Это была ошибка", – констатировала спикер парламента.
Она отметила, что сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, понятно, что Европа, Германия должны защитить себя и своих партнеров по Альянсу от России. В особенности для немцев с их историей это значит реальный "поворотный момент".
Германия очень серьезно относится к своим обязательствам относительно помощи союзникам, но также ФРГ и, в частности, правящая ныне партия, СДПГ, демонстрирует большую солидарность с Украиной, подчеркнула президент Бундестага.
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Конечно, можно сделать больше. И правительство сделает больше, но ждёт первый шаг от США. Как только будет передан первый Абрамс-сотни Леопардов окажутся в Украине
США: Abrams M1A1/A2 - 3700 од
Німеччина: Leopard 2A4 - 78 од
Норвегія: Leopard 2A4 - 16 од
Словенія: M-84 - 32+ од
Чехія: T-72 - 89 од
Туреччина: M48A5 T1 - 2000 од
Канада: Leopard 1C2 - 52 од
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В тебе точно клепки не вистачає.
Якщо б для прикладу ти просила допомоги, тобі людина дала б наприклад 1000 грн допомоги, а ти б накинулася на цю людину з кулаками і кричала б "швайне, чому так мало!!!" ???
Тепер ми квити - у нас таке ж недолуге не реагувало на повідомлення про повномаштабне вторгнення і діяло тільки для власної вигоди.
От тільки розгрібають наслідки помилок цих довбнів прості українці найвищою ціною - ціною власного життя. А довбні покарані не будуть, на жаль...
Тисячі людей загинули та продовжують гинути! Мільони постраждали через цю вашу "помилку", і ця цифра не припиняє збільшуватися!
І ніхто за це не понесе ніякого покарання!!!🤬
- Verpiss dich, ich bin verloren!
2. Give Ukraine much needed tanks. Create precedence so the rest of the NATO will follow.