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Новости Война
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Немецкие политики ошибались относительно России и сейчас корректируют свой курс, - спикер Бундестага Бас

бас,бербель

Немецкие политические партии серьезно ошибались относительно России и теперь пытаются корректировать свой курс.

Об этом в интервью Укринформу сказала президент немецкого Бундестага Бербель Бас, передает Цензор.НЕТ.

"Моей партии, но также другим партиям пришлось пережить поворотный момент в своих политических настроениях", - отметила представитель Социал-демократической партии, которая в 1960-х годах сформулировала концепцию "восточной политики" и руководствовалась ею до последнего времени.

В Германии, по словам Бас, к сожалению, слишком долго полагались на общий порядок безопасности и партнерство с Россией и при этом недостаточно серьезно воспринимали обоснованные оговорки партнеров из Центральной и Восточной Европы.

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"Это была ошибка", – констатировала спикер парламента.

Она отметила, что сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, понятно, что Европа, Германия должны защитить себя и своих партнеров по Альянсу от России. В особенности для немцев с их историей это значит реальный "поворотный момент".

Германия очень серьезно относится к своим обязательствам относительно помощи союзникам, но также ФРГ и, в частности, правящая ныне партия, СДПГ, демонстрирует большую солидарность с Украиной, подчеркнула президент Бундестага.

Автор: 

Германия (6947) россия (95481) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+22
Шредер и Меркель сделали очень много, чтобы стать зависимыми от х*йлостана. С другой стороны, бОльшая часть доходов х*йлостан получил именно от Германии. Кроме того, дружно выполняли хотелки х*йла. Чего только стОят северные потоки и блокировка пдч для Украины и Грузии
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22.10.2022 21:57
+10
Німецькі політики вирощують гітлерів раз на покоління.
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22.10.2022 22:05
+9
Ви не тільки стосовно рашкі помилялися, але і стосовно України. І не треба на цей момент турбуватися стосовно безпеки своїх союзників їм нічого не загрожує. Ви просто скоріше приймайте рішення о наданні Україні військової допомоги і надавайте скоріше.
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22.10.2022 22:00
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Правила форума Совет форумчан
Шредер и Меркель сделали очень много, чтобы стать зависимыми от х*йлостана. С другой стороны, бОльшая часть доходов х*йлостан получил именно от Германии. Кроме того, дружно выполняли хотелки х*йла. Чего только стОят северные потоки и блокировка пдч для Украины и Грузии
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22.10.2022 21:57 Ответить
Правда надо отдать должное, что нынешнее правительство делает очень много для поддержки Украины. Как в финансовом плане, так и в военном.
Конечно, можно сделать больше. И правительство сделает больше, но ждёт первый шаг от США. Как только будет передан первый Абрамс-сотни Леопардов окажутся в Украине
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22.10.2022 22:00 Ответить
Запаси танків НАТО на складах
США: Abrams M1A1/A2 - 3700 од
Німеччина: Leopard 2A4 - 78 од
Норвегія: Leopard 2A4 - 16 од
Словенія: M-84 - 32+ од
Чехія: T-72 - 89 од
Туреччина: M48A5 T1 - 2000 од
Канада: Leopard 1C2 - 52 од
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22.10.2022 22:21 Ответить
Эту статистику надо печатать каждое утро на Цензоре. Шоб народ отрезвлять, що до кількості танків у Европі. На вооружении Германии, Франции и Британии-по 250 шт у каждой.
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22.10.2022 22:43 Ответить
Ну, или эту статистику
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрия на 2021 год:56 «Леопард 2A4»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-40 [40]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F Венгрия на 2021 год:4 Leopard 2A4HU https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-41 [41]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-42 [42] 225 «Леопард 2A5/2A678 Леопард 2A4 на хранении19 «Леопард 2A71 Леопард 2A7V61 ARV «BPz-3 Buffel»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греция на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-Military-Balance-2016--104-43 [43] :170 «Леопард 2A6HEL»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-44 [44] 183 «Леопард 2A4»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-45 [45] 12 BPz Buffel8 Panzerschnellbrucke Leguan
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дания на 2021 год:40 «Леопард 2A5 (проходят модернизацию до 2А7) и 4 Леопард 2А7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-46 [46]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испания на 2021 год:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-52 [52] 108 «Леопард 2A4»219 «Леопард 2E»16 «Леопард REC»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-53 [53] 20 Leopard 2A4M на модернизации42 Leopard 2A4 в качестве обучающих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-54 [54] 20 «Леопард 2A6M»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-55 [55] (приобретены из состава ВС Нидерландов)2 BPz-3 Buffel3 единицы инженерных машин Leopard 2 AEV11 БРЭМ Leopard 2 ARV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция на 2021год:316 «Леопард 2A4»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-61 [61] (298 единиц поставлено из состава ВС Германии в 2006-2008г, по контракту заключенному в 2005г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-autogenerated4-62 [62] )
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23.10.2022 09:12 Ответить
Ось ще
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F Норвегия на 2021 год:более 52 «Леопард 2A4» из них более 16 на храненииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-58 [58]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-59 [59] 137 «Леопард 2A4»105 «Леопард 2A5»5 «Леопард 2PL»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Португалия на 2016 год:37 «Леопард 2A6»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-Military-Balance-2016--130-60 [60]
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23.10.2022 09:15 Ответить
по Німеччіні більш розгорнуто - сам Берлін для UNROCA заявив, що має у розпорядженні доволі вагомий арсенал озброєння або в строю Бундесверу, або на складах зберігання. Мова зокрема про 182 танки Leopard 1 та 642 танки Leopard 2, 739 БМП Marder та 331 БМП Puma, 356 бронеавтомобілів Fuchs та 305 колісних бронемашин Boxer, 105 колісних бронемашин Fennek та 114 авіадесантних танкеток Wiesel.
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22.10.2022 23:22 Ответить
Танки в Германии, Испании даже состоящие на вооружении, частично находятся в неудовлетворительном состоянии, о чем свидетельствовали ревизии Бундесвера. В каком состоянии Леопард 1 на хранении -не известно.
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23.10.2022 11:02 Ответить
Невже до них долетіло?
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22.10.2022 21:59 Ответить
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22.10.2022 22:09 Ответить
До них долетить лише тоді, коли прилетить. А так - це все порожні балачки.
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22.10.2022 22:11 Ответить
Саме той прильот і мав на увазі. Бо до сьогодні були лише заяви рібентропши, що вона все зробила вірно
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22.10.2022 22:30 Ответить
..Вы знаете, ничего не будет, даже тогда, когда на Рейхстаг будут падать ракеты из рашки...только глубокая обеспокоенность и очередное 725 китайское предупреждение неизвестно о чем....слава ЗСУ!!
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23.10.2022 09:55 Ответить
Ви не тільки стосовно рашкі помилялися, але і стосовно України. І не треба на цей момент турбуватися стосовно безпеки своїх союзників їм нічого не загрожує. Ви просто скоріше приймайте рішення о наданні Україні військової допомоги і надавайте скоріше.
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22.10.2022 22:00 Ответить
коригування курсу займе ще рік
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22.10.2022 22:01 Ответить
ти походу хочеш настроїти українців проти германців. Германія прихистила близько мільйона біженців, і виділила вже мабуть мільярди євро допомоги Україні, і все одно германці - швайне?
В тебе точно клепки не вистачає.
Якщо б для прикладу ти просила допомоги, тобі людина дала б наприклад 1000 грн допомоги, а ти б накинулася на цю людину з кулаками і кричала б "швайне, чому так мало!!!" ???
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22.10.2022 22:20 Ответить
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22.10.2022 23:22 Ответить
Невже німці роздупляються потихеньку
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22.10.2022 22:03 Ответить
Нет, просто финансовые операции с рашкой несут все больше рисков.
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22.10.2022 22:04 Ответить
Из за вас свиней и война в Украине. Вы её отлично профинансировали.
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22.10.2022 22:03 Ответить
Німецькі політики вирощують гітлерів раз на покоління.
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22.10.2022 22:05 Ответить
в них з рашкою кооперація яка триває вже сторіччя
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22.10.2022 22:13 Ответить
Споріднені душі. Недарма Другу світову почали разом.
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22.10.2022 22:34 Ответить
Ваша помилка нам дуже дорого обходиться. Простим визнанням помилки не відбудетесь. Відповідати прийдеться керівництву Німеччини разом з ******.
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22.10.2022 22:08 Ответить
"ошибки нужно смывать кровью!" (С) здесь - своей, но не чужой.
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22.10.2022 22:08 Ответить
Ну да. Коли казали, що енергоносії = то така ж зброя московії, як і ракети, що добудова ПП-2 призведе до гарячої війни в Україні ви казали, що то вигадки!
Тепер ми квити - у нас таке ж недолуге не реагувало на повідомлення про повномаштабне вторгнення і діяло тільки для власної вигоди.

От тільки розгрібають наслідки помилок цих довбнів прості українці найвищою ціною - ціною власного життя. А довбні покарані не будуть, на жаль...
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22.10.2022 22:11 Ответить
Так, як вони корегують свій курс зараз, то, гадаю, вони зовсім не помилялися, а діяли свідомо. Такі собі студенти/школярі... Помилялися...
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22.10.2022 22:12 Ответить
Українці за ті помилки кров"ю платять... А німці в черговий раз бояться ***** розстроїти.
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22.10.2022 22:26 Ответить
все почалося із засосів Брандта і Брежнева. І настала ера Газ Труба. А Меркель продовжила танці з вольдемаром. А танки ніколи недадуть, бо негарно получиться, бо по цих танках будуть стріляти з німецького ленд лізу Рашці. Там ще біля них скакав маленький прищ Саркозі, але той взяв готівкою від каддаффі. І завела фрау Німеччину в блуд. Але швидко виборсаються.
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22.10.2022 22:26 Ответить
Як легко: "помилка"!
Тисячі людей загинули та продовжують гинути! Мільони постраждали через цю вашу "помилку", і ця цифра не припиняє збільшуватися!
І ніхто за це не понесе ніякого покарання!!!🤬
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22.10.2022 22:34 Ответить
- Wohin hast du uns geführt, Susanin?
- Verpiss dich, ich bin verloren!
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22.10.2022 22:38 Ответить
Останнім німецьким політиком був Гельмут Коль, а до нього Конрад Аденауер, решта всі кремлівські підстилки.
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22.10.2022 22:42 Ответить
невже путлер капут?
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22.10.2022 22:47 Ответить
Нужно не корректировать курс, а привлекать к ответственности.
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22.10.2022 23:03 Ответить
Ваши политики очень много пиз*ят. Но мало делают.
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22.10.2022 23:29 Ответить
Шайзе всі ваші німецькі політики.
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22.10.2022 23:50 Ответить
Говорить о немцах без мата не получится. Лучше воздержусь.
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23.10.2022 00:05 Ответить
Говорить о немцах без мата не получится. Лучше воздержусь.
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23.10.2022 00:06 Ответить
1. Just say it - we fucked up big time because we were dumb motherfuckers.
2. Give Ukraine much needed tanks. Create precedence so the rest of the NATO will follow.
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23.10.2022 00:08 Ответить
Just say it - we fucked up big time because we were dumb motherfuckers. Give Ukraine much needed tanks. Create precedence so the rest of the NATO will follow.
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23.10.2022 00:08 Ответить
Как минимум последних пять лет немцам талдычили о кремлевской чуме. Они не верили долбо..бы . Теперь почувствуйте саму суть кацапского мордора.
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23.10.2022 00:31 Ответить
Как минимум последних пять лет немцам талдычили о кремлевской чуме. Они не верили долбо..бы . Теперь почувствуйте саму суть кацапского мордора.
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23.10.2022 00:32 Ответить
Їм було вигідно помилятись
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23.10.2022 08:45 Ответить
І скільки часу потрібно, щоб скоригувати свій курс? 15 років?
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23.10.2022 22:30 Ответить
 
 