Немецкие политики ошибались относительно России и сейчас корректируют свой курс, - спикер Бундестага Бас

Немецкие политические партии серьезно ошибались относительно России и теперь пытаются корректировать свой курс.

Об этом в интервью Укринформу сказала президент немецкого Бундестага Бербель Бас, передает Цензор.НЕТ.

"Моей партии, но также другим партиям пришлось пережить поворотный момент в своих политических настроениях", - отметила представитель Социал-демократической партии, которая в 1960-х годах сформулировала концепцию "восточной политики" и руководствовалась ею до последнего времени.

В Германии, по словам Бас, к сожалению, слишком долго полагались на общий порядок безопасности и партнерство с Россией и при этом недостаточно серьезно воспринимали обоснованные оговорки партнеров из Центральной и Восточной Европы.

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"Это была ошибка", – констатировала спикер парламента.

Она отметила, что сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, понятно, что Европа, Германия должны защитить себя и своих партнеров по Альянсу от России. В особенности для немцев с их историей это значит реальный "поворотный момент".

Германия очень серьезно относится к своим обязательствам относительно помощи союзникам, но также ФРГ и, в частности, правящая ныне партия, СДПГ, демонстрирует большую солидарность с Украиной, подчеркнула президент Бундестага.