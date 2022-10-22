Наши воины 22 октября сбили второй российский вертолет Ка-52, - Воздушные силы

Зенитные подразделения Воздушных сил сбили второй за сутки российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52", - отмечается в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, 22 октября около 12:00 в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.

Читайте также: ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области, - ОК "Південь"