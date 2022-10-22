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Новости Агрессия России против Украины Война
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Наши воины 22 октября сбили второй российский вертолет Ка-52, - Воздушные силы

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Зенитные подразделения Воздушных сил сбили второй за сутки российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52", - отмечается в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, 22 октября около 12:00 в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.

Читайте также: ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области, - ОК "Південь"

Автор: 

вертолёт (1104) Воздушные силы (2283)


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Топ комментарии
+29
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22.10.2022 22:44
+26
Слава ЗСУ !!
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22.10.2022 22:47
+6
Алігатор створений плавати , а не літати тупорила кацапня!🤬
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22.10.2022 22:53
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22.10.2022 22:44 Ответить
зараз зʼявиться гамністі-інтернешнл і доповість, що ЗСУ негуманно ставиться до аллігаторів
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23.10.2022 00:17 Ответить
Слава ЗСУ !!
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22.10.2022 22:47 Ответить
Так воно ж не збивається, ай-ай...
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22.10.2022 22:48 Ответить
Ну казали ж кацапам, що земноводним потрібна вода, а в степах Херсонщини та сходу України вони не живуть. Але ж ті довбні не вчаться нічому і ніколи... Тож роботи у наших хлопців з ППО та ВПС роботи ще буде...
Дякую вам, воїни!
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22.10.2022 22:49 Ответить
Алігатор створений плавати , а не літати тупорила кацапня!🤬
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22.10.2022 22:53 Ответить
Слава Героям!
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22.10.2022 23:03 Ответить
Слава ЗСУ🙏❤️💙💛‼️Красавчики‼️🍀🍀🍀🍀🍀
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22.10.2022 23:38 Ответить
Спочатку треба донського або кубанського кизяка спіймати і зняти ті шаровари, бандерівці шаровар не носили.
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22.10.2022 23:11 Ответить
Здравствуйте! Рад что вы на связи.
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22.10.2022 23:24 Ответить
любишь своего фюрера, мартышка руснявая?
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22.10.2022 23:35 Ответить
Лаптолётики -- не отставать!
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22.10.2022 23:08 Ответить
Алігатори з'їдять рашистський військовий бюджет.
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22.10.2022 23:12 Ответить
ЗСУ заносять алігаторів у червону книгу.
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22.10.2022 23:12 Ответить
ціни на шкури алігаторів високі,наші мисливці - завзяті молодці !
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22.10.2022 23:18 Ответить
Надеюсь пилоты в аду!
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23.10.2022 10:41 Ответить
 
 