Наши воины 22 октября сбили второй российский вертолет Ка-52, - Воздушные силы
Зенитные подразделения Воздушных сил сбили второй за сутки российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
"22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52", - отмечается в сообщении.
Как информировал Цензор.НЕТ ранее, 22 октября около 12:00 в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.
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