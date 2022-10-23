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На пороховом заводе в российской Перми прогремел взрыв. Возник пожар, есть жертвы, - СМИ

завод,порох,перм

Вечером, 22 октября, в российской Перми возник пожар и произошел взрыв на пороховом заводе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Еспресо ТВ со ссылкой на российские СМИ.

По информации очевидцев, под завалами порохового завода в Перми могут находиться четыре человека. Известно, как минимум о трех погибших. На предприятии работают спасатели.

На производстве возник пожар площадью 20 квадратных метров. Это не первый случай взрыва в Перми. Подобные трагедии на пороховом заводе происходят регулярно. В последний раз предприятие взрывалось в мае. Тогда погибли три сотрудницы.

Несколько дней назад сообщалось, что в районе завода был виден дым.

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Автор: 

пожар (5938) россия (95481)


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Топ комментарии
+27
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23.10.2022 01:10
+26
Шкода що мало здохло...
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23.10.2022 01:08
+18
Бавовна та й годі!
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23.10.2022 01:08
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Бавовна та й годі!
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23.10.2022 01:08 Ответить
Х**ломани. Заспокойте Яроша бо він невгамовний !
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23.10.2022 01:18 Ответить
Скільки можна кидати недопалки ?
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23.10.2022 08:41 Ответить
Шкода що мало здохло...
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23.10.2022 01:08 Ответить
Дурня це все. От коли б було повідомлення що на місці порохового заводу утворилася вирва 100 м в діаметрі ізагинули всі працівникито це б мало увагу. А так пожежа в підрозділі де виготовляли пластмасові деталі зарядів
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23.10.2022 10:29 Ответить
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23.10.2022 01:10 Ответить
Перед цим люди в соцмережах повідомили, що чули вибухи під Дніпром (скрізь там триває повітряна тривога)

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23.10.2022 01:18 Ответить
- Гори,гори ясно!..
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23.10.2022 02:00 Ответить
Это китайцы придумали порох, чтобы навредить России.
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23.10.2022 02:01 Ответить
20 кв. метров? Это что ж за завод такой? У меня гараж в два раза больше.
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23.10.2022 02:10 Ответить
редактори копіпастери дибіли, клініка
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23.10.2022 07:13 Ответить
Гойда!!! Не?
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23.10.2022 02:37 Ответить
I'm crying. No, I'm laughing. Wait, I'm crying from laughing. Does it make sense?
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23.10.2022 04:00 Ответить
Шо творят!
Еще 3 месяца до Нового года а они уже бухают и фейерверки запускают.
Подарите им календарь....Китайский
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23.10.2022 04:04 Ответить
Что то пошло не так.
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23.10.2022 04:54 Ответить
Це ж були не якісь абстрактні потвори, вони чудово усвідомлювали, що за гроші беруть участь у вбивстві українців, які їм не зробили нічого погано, що й певно вважали, чи прикидалися, що вважають, як їх божевільний фюрер, що вони так "защищают родину".
У пекло тварюк, жаль, що мало загинуло.
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23.10.2022 05:24 Ответить
було холодно, а вони замерзали та й виключили вентиляцію. Ну і підсмажились дєвчата.
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23.10.2022 05:46 Ответить
Жалко конешно.Мало,очень мало "хороших русских"
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23.10.2022 06:23 Ответить
Пєрмскій Хлопковий завод
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23.10.2022 07:02 Ответить
От чистого сердца ,всем спермякам-заводчанам желаю побольше бавовны, фейерверков , салютов и благодатного огня. Алаверды за разрушение нашей инфраструктуры. Аминб!
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23.10.2022 07:33 Ответить
Спермяки 👍😃
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23.10.2022 07:35 Ответить
Аминь!
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23.10.2022 10:20 Ответить
Аби так щоб і фундаменти повивертало ото було би ловко
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23.10.2022 07:34 Ответить
Пожар це добре. Однак було б кращє розібрати це підприємство на атоми та молекули.
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23.10.2022 07:40 Ответить
якась бавовна-мутант, а не теплолюбива рослина
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23.10.2022 08:39 Ответить
Второй раз за год. Тенденция, однако...
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23.10.2022 09:07 Ответить
"Наш транспортный цех изыскал внутренние резервы и задолго до окончания успешно встретил Новый Год.! М. Жванецкий
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23.10.2022 09:19 Ответить
Бухати менше треба.
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23.10.2022 09:23 Ответить
Чтоб они все курить никак не бросят! Так от рашки пшик останется!
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23.10.2022 10:18 Ответить
Мала квадратура завгорання, а так утилизація вибухових речовин, які вже нікого не вб'ють і поганих рашистів.
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23.10.2022 10:40 Ответить
пожар площадью 20 квадратных метров - как раз деревянный
сортир типа М\Ж
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23.10.2022 11:23 Ответить
 
 