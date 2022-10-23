РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5421 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
16 150 149

Путин - это старый человек, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал, - Зеленский

путін

Украинская сторона не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку это старый человек, который не помнит обещаний и не держит слово.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление президент Владимир Зеленский сделал для канадских телеканалов CTV та CBC.

"Мы публично говорили, если они проведут "референдумы", если они что-то признают, если начнут признавать как "отдельные республики", то мы навсегда прекратим возможность говорить с действующим президентом. Потому что я считаю, что он нарушил не только международное право, он нарушил все договоренности, которые были до этого, начиная с нормандского формата", – отметил он.

По его словам, Путин на нормандской встрече настаивал на том, что в Крыму был некий "референдум", но Россия вроде бы не собиралась идти полномасштабной войной и оккупировать. А ситуация на Донбассе вроде бы стала следствием "решения людей", и российских военных там тоже не было.

"Все это "бла-бла-бла", причем старого человека, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал. Вот что происходит. И потому какой смысл мне как президенту страны разговаривать с человеком, который что-то говорит, а завтра меняет позицию", - добавил Зеленский.

Читайте также: Эрдоган планирует в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным: Позиция президента РФ по диалогу с Украиной смягчилась

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) путин владимир (31237)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+53
Ця "людина" таких клованів на сніданок пачками їла.

Але ж ЗЄ, ховаючись за спинами ЗСУ, які він 3 роки ганьбив та обкрадав, може собі дозволити те, від чого він ще 3 роки тому всцявся б від жаху.
показать весь комментарий
23.10.2022 02:10
+42
Так ты ж мир в его глазах видел. Аль забыл?
показать весь комментарий
23.10.2022 02:15
+34
Людина? 6 помилок у слові *****.
показать весь комментарий
23.10.2022 02:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Стесняюсь спросить, мол, шо слышно с ОАЭ?
показать весь комментарий
23.10.2022 07:52 Ответить
А вы разве там не были?
показать весь комментарий
23.10.2022 08:32 Ответить
Там обидва Вавани-рябi...I нема рiзницi, що один пристаркуватий маразматик ,а другий...просто лохонутий клован...
показать весь комментарий
23.10.2022 09:47 Ответить
Александр Глазков, вы считаете ,что называть политиков "дедушки и бабушки" это супер красноречиво? Да это пипец какой оратор зеленский
показать весь комментарий
23.10.2022 10:40 Ответить
обиделась за рашистского Сцарька, что ли? политики- это те, кто занимается политикойй, участвует в свободных, альтернативных выборах, а не преступная гэбня и узурпаторы из автократий и диктатур.

ты, убогая, давно ли считаешь гниду из питерской подвортни, давно свихнувшегося деда с половыми признаками бабушки путятишну, международного, военного преступника политиком?

требуешь к нему уважения, что ли?
показать весь комментарий
23.10.2022 15:07 Ответить
Старе, шо мале.. Чемоданный серун врать научился еще в детстве, когда его лупили сверстники. Теперь его лупят ЗСУ и дед снова впал в детство
показать весь комментарий
23.10.2022 07:42 Ответить
Це не людина,це потвора!!!Треба вже називати речі своїми іменами і на офіційному рівні.Бо це вводить в оману багатьох людей західного,цивілізаційного світу,які ще чогось не зрозуміли і продовжують відноситись до тварюки,як до людини.А взагалі,на мою думку в світі вже давно не існує ніяких цінностей,крім бабла і цинізму.Західного світу це теж стосується.Україна оголила всі замасковані язви і проблеми навколишнього світу і показала,хто є хто в ньому.Спостерігати за геноцидом українців і не прийти на допомогу,разом знищивши раз і назавжди маньячелу і найбільшого терориста на планеті,це вже виглядає зверх цинічно.Захід має змогу зробити це швидко і ефективно,але не робить цього. Мало того,навіть захистити інфраструктуру і мирних мешканців України від знищення не поспішають,хоча можуть надати нам ппо і про зі своїм навченим персоналом і знищувати все,що летить в нашу сторону,давши можливість нищити ворога на полі бою і не оглядатись на розбитий тил.Те,що робить кацапня сьгодні-рівноцінне застосуванню тактичної ядерної зброї! Так де ж обіцяна реакція Заходу?
показать весь комментарий
23.10.2022 07:49 Ответить
я вам скажу больше. Если б до 24.02 США сказало, что нападение на Украину - это нападение на США, -никакой войны бы не было. Но США так не сделало...
показать весь комментарий
24.10.2022 01:32 Ответить
Якби ще Зеля пом'ятав де, коли та як він давав слово виборцям.
показать весь комментарий
23.10.2022 07:57 Ответить
Вани зрабiлi це разом...
показать весь комментарий
23.10.2022 09:51 Ответить
А ти пам"ятаєш як нахвалявся зупинити війну, чи теж пам"ять втратив?
показать весь комментарий
23.10.2022 08:08 Ответить
Це піаніст з 95 кварталу після декількох стежок снігу нічого не пам'ятає, а це кадебєшне падло усе паскудство робить з ясним розумом...
показать весь комментарий
23.10.2022 08:31 Ответить
Нічній американській зміні - респект, подяка і шана.
🇺🇦🇺🇲🔱💪
показать весь комментарий
23.10.2022 08:49 Ответить
Щось вова не договорив. *уйло давав слово не нападати, а вова повірив
показать весь комментарий
23.10.2022 08:58 Ответить
*уйло напав тільки тому, що побачив, хто прийшов до влади в Україні
показать весь комментарий
23.10.2022 09:00 Ответить
Вова, розкажи ка нам про оманські домовленості. Це їх пляшивий порушує? Пляший безумовно х..ло, але твої патякання іноді як срач у банку з медом. Лише згадати твоє патякання про атомну бомбу у 2021 році.
показать весь комментарий
23.10.2022 09:20 Ответить
Ваня! Поскольку Вова вряд ли расскажет нам что-то про Оман, может быть, ты нам расскажешь что-нибудь об оманских соглашениях?
показать весь комментарий
23.10.2022 09:50 Ответить
А Вави шо,талму не дозволяЭ це зробити?
показать весь комментарий
23.10.2022 09:54 Ответить
По-перше, не ти, а Ви. Ми з Вами на брудершафт не пили. По-друге, якщо я запитую, то запитую, а не інформую.
показать весь комментарий
23.10.2022 10:13 Ответить
А ты с Президентом пил на брудершафт?
показать весь комментарий
23.10.2022 10:22 Ответить
Вибачте за мій французький - Ви ****..тий чи зайнятися немає чим?
показать весь комментарий
23.10.2022 10:30 Ответить
Это большой вопрос, кто из нас "****..тий". По крайней мере, я пока ещё не додумался до того, чтобы на этом сайте задавать вопросы Президенту Ладно, не буду тебя отвлекать - а вдруг Президент ответит тебе
показать весь комментарий
23.10.2022 10:54 Ответить
Від цитуваяя слів пуйлом "нравится не нравится моя красавица"до сьогоднішнього плачу ЗЕ є звязок, так кинув лоха путин
показать весь комментарий
23.10.2022 09:38 Ответить
Це типу такє виправдання для *****? Хутін все пам'ятає і все робить умисно, бо це ница кдбешна істота
показать весь комментарий
23.10.2022 09:40 Ответить
ну собственно надо быть полным д... вообще не очень умным человеком чтобы поверить х=лу на слово
показать весь комментарий
23.10.2022 10:23 Ответить
Главный разведчик Украины Буданов каже шо путлеров на РабSee трое...кто именно не помнит?😆🤣
показать весь комментарий
23.10.2022 10:35 Ответить
Троллинг знойний. хоча до 24.02. наш верховний головнокомандувач робив багато в інтересах мордору.
показать весь комментарий
23.10.2022 10:37 Ответить
Тролінг? Такі заяви рятують пуйла від гааги.
показать весь комментарий
23.10.2022 12:19 Ответить
Недавно на Дальнем востоке подох Зиничев,братан одного из путлеров тоже подох,странная смерть двойника никого не удивила...
показать весь комментарий
23.10.2022 10:39 Ответить
Яке ж воно дебільне! При чому тут вік? Воно ж саме вже в 42 рочки не пам'ятає, що говорило вчора. А розумні люди і в 100 років мають ясний розум.
показать весь комментарий
23.10.2022 10:44 Ответить
Писи: до чого це я - пуйло не стара забудькувата людина, а свідоме падло, фашист, терорист. І що цією заявою робить Zечмо?
показать весь комментарий
23.10.2022 12:11 Ответить
Все він пам'ятає.....правда,при всій тій брехні-пургі,що вони несуть разом з пропагандистами,можна отримати рак головного мозку та заплутатися самим....
Вони кажуть одне,роблять інше....
У них ціль одна - правити українцяии через своїх посіпак,а їх ще багато зараз поруч з нами...
показать весь комментарий
23.10.2022 10:45 Ответить
от тут вовочка и спалился .. " не лох" поверил словам людоеда , шо влили в ушки дерьмак и патрушкой в Омане .. ну типа ты нам Южок и водичку в крым ну совсем мало- мало пух-пух , за недельку- другую и управимся и назад слиняем , потому то и мосточки не взрывались ...
показать весь комментарий
23.10.2022 10:45 Ответить
Похоже на отмазывание карлика.
показать весь комментарий
23.10.2022 10:46 Ответить
Дружок Зеленского Патрушев тоже в возрасте. РФ такая страна, что они всегда ничего не помнят, особенно истории, это национальная черта. Лавров цитировал Будапешт, так он городил просто ахинею, что на ум придет. Они договоров не то, что не соблюдают, они их даже не читают.
показать весь комментарий
23.10.2022 10:49 Ответить
путін - ******
показать весь комментарий
23.10.2022 10:52 Ответить
Трибунал в Гааге..2025 год...
Подсудимый путлер, признаете себя виновным?...я не путлер,я народный артист РабZeи Андрей Панин и путлером никогда не был.. Это поклёп из Госдепа ..😆
показать весь комментарий
23.10.2022 10:58 Ответить
Ты свои слова держи,а с ***** как с гуся вода.В глаза уже не хочется смотреть?
показать весь комментарий
23.10.2022 11:20 Ответить
ты бредишь. вОнюшка. какие 12 подтягиваний? обиделсИ за рашистского Сцарька, что ли?
показать весь комментарий
23.10.2022 15:10 Ответить
Композитор Глинка уезжая в Германию на границе произнес... Гадкая страна,гадкий народ...
Чернышевский сказал круче,рабы,вечные холопы...за Пушкина с Лермонтовым не буду...😆😛
показать весь комментарий
23.10.2022 11:31 Ответить
*і тут Остапа понесло*.
показать весь комментарий
23.10.2022 11:47 Ответить
для зеленского он человек.для всего остального мира он сатана!
показать весь комментарий
23.10.2022 14:28 Ответить
То что у ботаксного Педофильного Шныря деменция это понятно, а вот какие ты в Омане патрушеву давал слова и обещания это скоро узнаем, вернее все нормальные знают кроме ЗЕБилов, сдача юга страны сама за себя говорит....
показать весь комментарий
23.10.2022 14:44 Ответить
все чекисты и проч., прошедшие успешно полиграф, теряют способность отличать ложь от правды
нучившись врать не моргнув глазом, сами не знают
помнят-не помнят такое дело
показать весь комментарий
23.10.2022 16:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 