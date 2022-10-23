Путин - это старый человек, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал, - Зеленский

Украинская сторона не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку это старый человек, который не помнит обещаний и не держит слово.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление президент Владимир Зеленский сделал для канадских телеканалов CTV та CBC.

"Мы публично говорили, если они проведут "референдумы", если они что-то признают, если начнут признавать как "отдельные республики", то мы навсегда прекратим возможность говорить с действующим президентом. Потому что я считаю, что он нарушил не только международное право, он нарушил все договоренности, которые были до этого, начиная с нормандского формата", – отметил он.

По его словам, Путин на нормандской встрече настаивал на том, что в Крыму был некий "референдум", но Россия вроде бы не собиралась идти полномасштабной войной и оккупировать. А ситуация на Донбассе вроде бы стала следствием "решения людей", и российских военных там тоже не было.

"Все это "бла-бла-бла", причем старого человека, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал. Вот что происходит. И потому какой смысл мне как президенту страны разговаривать с человеком, который что-то говорит, а завтра меняет позицию", - добавил Зеленский.

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