РФ пытается заставить Украину больше вкладывать в защиту инфраструктуры, чем в контрнаступление, - ISW
Россияне пытаются ослабить волю Украины к борьбе и заставить украинское правительство применить дополнительные ресурсы для защиты гражданских и энергетической инфраструктуры вместо того, чтобы направить их на контрнаступление на востоке и юге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).
Кампания России по нанесению ударов по украинской энергетической инфраструктуре создает гуманитарную трагедию, не меняя существенно ситуацию на поле боя, ведь отключение электроэнергии в сочетании с зимней погодой и повреждением жилья лишь увеличат страдания гражданских. Российские оправдания для таких ударов становятся все менее убедительными. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил 22 октября, что российские беспилотники поражают гражданские объекты в Украине только потому, что украинский оборонный огонь заставляет дроны менять курс, что, как отмечают в ISW, странно.
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Без права приватизації і привласнення цього майна, що з 1991 року є власністю виключно народу
Держава - НЕ ефективний власник - істина яку доведено столітньою практикою передових економік світу
націоналізації даже в мокшаніі нема
куйло хотів би щоб в Україні ВСЕ було державне - тоді репараціі власникам платити би не прийшлося
транспортные линии,аэродромы мосты и так далее энергетику АЭС, ТЭЦ, ГРЭС....
Денег у ЕС и США имеется просто в астрономическом количестве: им эти огромные деньги уже просто не во что вкладывать в своих странах: поэтому инвестируют сотни миллиардов в энергетику и в промышленность Украины. У правительства Германии только в одном лишь банке Дейче коммерц банк хранится на депозитах 940 миллиардов евро ! В одном банке ! А их в Германии многие сотни...