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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ пытается заставить Украину больше вкладывать в защиту инфраструктуры, чем в контрнаступление, - ISW

київ,обстріл

Россияне пытаются ослабить волю Украины к борьбе и заставить украинское правительство применить дополнительные ресурсы для защиты гражданских и энергетической инфраструктуры вместо того, чтобы направить их на контрнаступление на востоке и юге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Кампания России по нанесению ударов по украинской энергетической инфраструктуре создает гуманитарную трагедию, не меняя существенно ситуацию на поле боя, ведь отключение электроэнергии в сочетании с зимней погодой и повреждением жилья лишь увеличат страдания гражданских. Российские оправдания для таких ударов становятся все менее убедительными. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил 22 октября, что российские беспилотники поражают гражданские объекты в Украине только потому, что украинский оборонный огонь заставляет дроны менять курс, что, как отмечают в ISW, странно.

Читайте также: Российские оккупанты почти наверняка обвинят Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС, - ISW

Автор: 

армия РФ (19168) ISW (493)


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Топ комментарии
+4
ось і склалася ситуація націоналізації енергетичної інфраструктури раз і назавжди.
Без права приватизації і привласнення цього майна, що з 1991 року є власністю виключно народу
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23.10.2022 08:25
+4
Россияне чем больше вы сделаете бесплатно работу до демонтажу старого совкового энерго и прочего оборудования тем громче вам будет пародировать Украина Евросоюз мир США Канада и многие иные страны у нас очередь стоит на ближайшие лет 10-15 с конкурсом допуска желающих инвестировать бабки в Украину и по новой с новыми технологиями отстроить,инфраструктуру,
транспортные линии,аэродромы мосты и так далее энергетику АЭС, ТЭЦ, ГРЭС....
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23.10.2022 08:30
+4
Аналогично, их инфраструктура еще более уязвима. Если разработать и использовать дроны с подобными характеристиками для атак в глубоком тылу врага,то кроме психологического эффекта, можно заставить оттянуть значительные силы ПВО и авиации с фронта.
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23.10.2022 09:33
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ось і склалася ситуація націоналізації енергетичної інфраструктури раз і назавжди.
Без права приватизації і привласнення цього майна, що з 1991 року є власністю виключно народу
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23.10.2022 08:25 Ответить
З такими мислішками може тоді назад до срср повертатися, роботягам заводи, селянам землю? путен пропонував а ми чомусь впираємось)) якось коли радянська рідина у твоїй довбешці охолоне, потицяй у гуглі скільки енергетики у державній власності розвинутих країнах світу...
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23.10.2022 09:57 Ответить
Goodman, судячи по тому що ви "тикаєте" і ображаєте людину зненацька неспровоковано та прилюдно, радянської рідини в Вашої довбешці ще більш ніж у опонента. Людина навіть не відповіла на образи, що свідчить про те, що у неї менталітет європейський, а вас таки орчий.
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23.10.2022 11:06 Ответить
націоналізація в Україні - це пропаганда куйла
Держава - НЕ ефективний власник - істина яку доведено столітньою практикою передових економік світу
націоналізації даже в мокшаніі нема
куйло хотів би щоб в Україні ВСЕ було державне - тоді репараціі власникам платити би не прийшлося
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23.10.2022 12:16 Ответить
Россияне чем больше вы сделаете бесплатно работу до демонтажу старого совкового энерго и прочего оборудования тем громче вам будет пародировать Украина Евросоюз мир США Канада и многие иные страны у нас очередь стоит на ближайшие лет 10-15 с конкурсом допуска желающих инвестировать бабки в Украину и по новой с новыми технологиями отстроить,инфраструктуру,
транспортные линии,аэродромы мосты и так далее энергетику АЭС, ТЭЦ, ГРЭС....
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23.10.2022 08:30 Ответить
Респект коллеге ВОЛЬВО за креативное осмысление проблемы.

Денег у ЕС и США имеется просто в астрономическом количестве: им эти огромные деньги уже просто не во что вкладывать в своих странах: поэтому инвестируют сотни миллиардов в энергетику и в промышленность Украины. У правительства Германии только в одном лишь банке Дейче коммерц банк хранится на депозитах 940 миллиардов евро ! В одном банке ! А их в Германии многие сотни...
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24.10.2022 08:22 Ответить
По сути если ЕС не хочет что на зиму с Украини хлинули толпи беженцев, то прийдеться закривать своими ЗРК, хотя би западную Украину и Киев, и ТЕСи и єто вполне возможно, приехали подежурили уехали и солдат своих потренировали єто в первую очередь касается страни гаранти Будапештского меморандума !!
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23.10.2022 09:08 Ответить
Аналогично, их инфраструктура еще более уязвима. Если разработать и использовать дроны с подобными характеристиками для атак в глубоком тылу врага,то кроме психологического эффекта, можно заставить оттянуть значительные силы ПВО и авиации с фронта.
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23.10.2022 09:33 Ответить
золоті слова
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23.10.2022 09:45 Ответить
оборона тилу, не менш важливо ніж наступ і нею треба займатися, тільки манежні скоморохи цього не розуміють їм музей, театр запустити, лігу сміху або асфальт, як голосували так і живемо.
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23.10.2022 10:15 Ответить
Пускайте фанерные дроны в РФ, вообще без ничего. И они истощат свое ПВО, устроят бавовну и обстрелы своих городов. Но Зеленский принципиально не вкладывается в свое ВПК и особенно в беспилотную программу. Будет просить у Израиля и США, на что они дадут ему, как всегда, огромный болт.
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23.10.2022 10:52 Ответить
Проще уж использовать авиамодели,которых наклепать множество без проблем в школьных авиакружках..
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23.10.2022 11:42 Ответить
Тем временем рашисты в Херсоне и области спокойно эвакуируются на левый берег Днепра. И мы им не мешаем.
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23.10.2022 13:51 Ответить
Кто-то будет уже наконец то по факту смотреть на вещи, а то рассея сказала, надо теперь это проверять. Обстреляли дом - военное преступление - новые санкции. И так с каждым обстрелом.
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23.10.2022 20:04 Ответить
 
 