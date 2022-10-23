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Новости Агрессия России против Украины Война
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Заявления "Повара Путина" Пригожина расходятся с нарративами Кремля о ходе боевых действий, - ISW

пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что действия "Повара Путина" имеют разногласия с нарративами Кремля о ходе боевых действий.

В отчете указано, что связанные с Пригожиным и ЧВК "Вагнер" Telegram-каналы заявили о том, что российские чиновники приостановили расширение укреплений, которые должны были проходить вплоть до Белгородской области.

"Пригожин обвинил российскую бюрократию, которую он охарактеризовал как "бюрократов-врагов", в том, что она "прямо выступает против интересов населения", когда не поддерживает строительство линии", – рассказывают в ISW.

Вероятно, Пригожин таким образом может пытаться ужесточить требования российских империалистов, неоднократно обвинявших Кремль в неспособности защитить границу Белгородской области.

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Специалисты добавили, что предложенное Пригожиным расширение укреплений будет защищать границу между Белгородской областью РФ и Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины, но, в частности, не будет охватывать северную часть Луганской области вплоть до линии столкновения, что противоречит обещаниям Кремля "защитить" весь регион.

В то же время, по другой версии, линия будет прикрывать только территорию Луганской области, которую российские оккупанты контролировали до 24 февраля. Она охватывает только Лисичанск, Золотое и Попасную, но не включает Кременную и Северодонецк.

"Вагнеровцы", вероятно, готовятся защищать позиции, которые, по их мнению, они могут реально удерживать, потому что не уверены в способности России защитить населенные пункты к северу от Лисичанска, такие как Кременная и Сватово", - подытожили в отчете.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399) ISW (493)


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Топ комментарии
+28
Кухарі...слюсарі...трактористи...чи сантехніки. Кацапи всі мають здихати.
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23.10.2022 08:05
+17
"Серонув", "Сірий"? Скажи мені - а ти різницю, між лінією, яка повинна затримать нелегалів і контрабандистів, та "оборонною лінією", розумієш? Чи для тебе "Лінія Манергейма" і загорожа на кордоні Польщі з Білоруссю - одне й те саме?
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23.10.2022 08:33
+13
Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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23.10.2022 08:37
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Кухарі...слюсарі...трактористи...чи сантехніки. Кацапи всі мають здихати.
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23.10.2022 08:05 Ответить
Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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23.10.2022 08:37 Ответить
Пригожин ширма. За спиною ЧВК Вагнер стоїть ГРУ ГШ МО РФ. ЧВК це липова назва державних найманців в складі ЗС РФ для виконання найбрудніших найогидніших нелюдських нищень чи то військ чи мирного населення в мирний час. Це щось подібне до ССівських АЙНЗАТЦ команд в складі вермахту. Практично ЧВК це прикриття військ СПЕЦНАЗУ при проведенні бойових та диверсійних операцій в мирний час.
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23.10.2022 10:56 Ответить
Вообще только при ***** этот недоразвитое полукровка еврей смог стать кем то..... а так его удел часовщик по ремонту часов и то если есть мозги...дебил..как по мне..ибо Рашка управляется дебилам...
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23.10.2022 08:18 Ответить
Для пляшивого цей екземпляр як Рем для Гитлера. Кінчить так само.
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23.10.2022 09:31 Ответить
Згіден. Історія не вчить нікого не повторювати помилки інших. А Сруське бидло заслуговує такої ж влади як воно саме
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23.10.2022 10:57 Ответить
Когда уже на большую арену выйдет персонаж, который носит саквояж чемоданного сруна?
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23.10.2022 08:19 Ответить
Нехай проконсультується у Сєні як будувати стіну.
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23.10.2022 08:23 Ответить
"Серонув", "Сірий"? Скажи мені - а ти різницю, між лінією, яка повинна затримать нелегалів і контрабандистів, та "оборонною лінією", розумієш? Чи для тебе "Лінія Манергейма" і загорожа на кордоні Польщі з Білоруссю - одне й те саме?
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23.10.2022 08:33 Ответить
А навіщо взагалі щось розуміти, якщо єдина мета - це вилити помиї на адекватного політика.
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23.10.2022 08:40 Ответить
Ти дійсно тупий, чи тільки прикидуєшся?
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23.10.2022 09:24 Ответить
"Тупих" пошукай у дзеркалі! Так зручніше! А якщо ти пробуєш "тупим" прикинуться" - то тобі це погано вдалося! Ти, скоріше, "хитрови*баний" Одного тільки ти не врахував: навкруги тебе - не суцільні ідіоти!
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23.10.2022 09:32 Ответить
И это хорошо, что криминальная шушера пригожин и козо..** какадыров наезжают на кремль и кацапскую армию. Надеюсь, что они сожрут друг друга. Как пауки в банке.
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23.10.2022 08:36 Ответить
Кримінальна бригада у владі це найвища руснявая скрєпа. Бути її члєном і є метою, мрією, і щастям кожного орка або самиці.
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23.10.2022 08:43 Ответить
Ви занадто оптимістичні.
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23.10.2022 09:32 Ответить
Чувак строит линию Мажино типа во Франции и линию Маннергейма в Финляндии..🤣
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23.10.2022 11:08 Ответить
Готуються захоплювати владу на расєі, кадирка вб'є ***** та буде новим президентом, а «повар пуціна» стане поваром овцейопа.
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23.10.2022 11:18 Ответить
 
 