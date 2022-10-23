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СБУ подтверждает задержание президента "Мотор Січі" Богуслаева по подозрению в работе на РФ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр  СБУ.

Как отмечается, сотрудники Службы безопасности задержали президента АО Мотор Сич и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 02ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)

СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 02ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)

"Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного на Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации". "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ", - информируют в СБУ.

Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 02Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан"

СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 02КА-52 "Аллигатор"

СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 02Ми-28Н "Ночной охотник"

СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 06
СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 07
СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 08
СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 09
СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 10
СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 11
СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 12
СБУ подтверждает задержание президента Мотор Січі Богуслаева по подозрению в работе на РФ 13

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками.

"Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны. Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей", - добавляют в СБУ.

Читайте также: В Запорожье задержан глава правления "Мотор Сечи" Богуслаев. Его подозревают в государственной измене и везут в Киев

В ходе расследования сотрудники Службы безопасности установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

Богуслаев Вячеслав (71) задержание (6675) Мотор Січ (124) СБУ (19882) государственная измена (1538)


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Топ комментарии
+65
Швидко та оперативно зреагували, молодці. Не пройшло і 8 років.
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23.10.2022 09:44
+57
Це потрібно було зробити ще поза поза поза вчора...Бо богуслаєв давно відоме у Запоріжжі прарасєйскає гавно та колаборант...
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23.10.2022 09:44
+35
Цю рибу потрібно було брати за зябри ще у 2014-2015 роках.
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23.10.2022 09:45
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Валерій Прозапас
18 хв ·
Тобто єдине стратегічне українське авіаційне підприємство, здатне виготовляти двигуни для бойової авіації - поставляло їх для російської армії?
І ніхто-ніхто про це не знав?
Особливо Баканов наприклад?
Це ж якраз в той час, коли "ДБР" Порошенка "сажало", да?
І так далєє, просто так совпало, нє болєє. Ніяких кротів, то все порохоботи зрадойобили.
............
Не дарма Януковічєм давно воняло, ви впевнені, що 24.02 "просто ********"?
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23.10.2022 10:33 Ответить
"поставляло їх для російської армії"
- яка дата випуску.
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23.10.2022 10:58 Ответить
йому вже 83 роки. Подохне у тюрмі.
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23.10.2022 10:37 Ответить
Не посадять його, тому що Україна сама корумпована країна в світі?
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23.10.2022 11:06 Ответить
І дві війни Україна не потягне, і з кацапами і з гнидами при владі.
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23.10.2022 11:07 Ответить
І третю, із свідомістю зазомбованих совків-малоросів.
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23.10.2022 19:01 Ответить
Зазомбованих можна поставити в стойло. Але, нажаль, нема кому це зробити. Тому що при владі малороси-совкодрочєри.
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23.10.2022 20:30 Ответить
Тут думаю має бути питаня і до Кучми ,як можна було відати стратегічне підприємсво відвертому ворогу , погляди цього колоборанта були всім відомі.
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23.10.2022 10:39 Ответить
І хто буде ставити, той, кому ,,Какая разница?", хто гроші Оборонпрому закатав у асфальт, котрий, замість підготовки країни до оборони роз'їжджав по курортах та закликав на шашлики, можна продовжувати ще довго...
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23.10.2022 18:59 Ответить
То було не зрозуміло,що ця мразь- ворог України? Скільки можливо було тягнути ? "Герой України", блдь!!!
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23.10.2022 10:41 Ответить
незрозуміло
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23.10.2022 17:21 Ответить
А з цим що? Зелену зЕбільну кнОпочку заклинило? Чи етоДругоє, етоХазяїн?

"Завод Коломойського отримав рішення українських судів про непричетність до виведення коштів з "Приватбанку"
Джерело: https://biz.censor.net/n3375277
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23.10.2022 10:46 Ответить
Те про що знав кожний другий у Запоріжжі, та остання прибиральниця на "моторі" нарешті стало відомим СБУ.
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23.10.2022 10:50 Ответить
Двигуни "Мотор Січ" знайшли в збитих вертольотах РФ, Богуслаєв отримав підозру
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23.10.2022 10:57 Ответить
багато вас в палаті таких?
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23.10.2022 12:40 Ответить
згадате як починалася зрада
https://m.youtube.com/watch?v=jyIXK9ZtkVw
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23.10.2022 11:08 Ответить
Запоріжжя віддане на відкуп ригам і бандюкам. Гуманітарку теж там зелені розкрадали. Але треба і Кучму садити, за все, що зробив для країни.
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23.10.2022 11:36 Ответить
Якщо визнати продаж жовтій небезпеці Мотор-Січі епізодом злочину богуслаєва разом з причетними з уряду особами. то тоді легше буде відбитися від позовів китайозів в міжнародних судах за скасування ціеї угоди.
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23.10.2022 11:49 Ответить
Це затримання почало готуватися ще за каденції попереднього Президента.
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23.10.2022 12:12 Ответить
Началось. Зе посадил и закрыл больше ватников чем все предыдущие гетьманы патриоты вместе взятые. Поэтому у него рейтинг 99%.
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23.10.2022 12:17 Ответить
Це котрий ЗЕ? Це часом не той, що Україну публічно, зі сцени курвою обзивав? Чи може той інший, котрий перед війною зупинив виробництво української зброї?
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23.10.2022 12:33 Ответить
Какая вообще разница что он там делает. Главное владеть телевизором.
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23.10.2022 12:37 Ответить
його ще дебіли 73 процентні дивляться?)
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23.10.2022 13:23 Ответить
Так той. Ось що означає людина дії: говорить різко, діє швидко.
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23.10.2022 13:20 Ответить
Різко і швидко!
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23.10.2022 14:37 Ответить
Зеля это вы?
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23.10.2022 12:34 Ответить
Це що, гарячковий "бред сивой кобили"?
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23.10.2022 13:00 Ответить
Хоть одного ПРЕДАТЕЛЯ сидящего с конфискацией НАЗОВИ⁉️Кошер -ностра "слуг"плоть от плоти ОПЗЖ и своих не Сдает‼️
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23.10.2022 13:45 Ответить
Кого він посадив, клоун?
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23.10.2022 16:11 Ответить
останні 10-12 років грали в гру - український вертоліт.... і де він???? окозамилювання для малохольних, щоб Україна не мала свого гелікоптера. в таку гру грали б десятки років...
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23.10.2022 12:37 Ответить
краще пізно ніж ніколи .гидко коли людина з таким прізвищем позорить свій рід.
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23.10.2022 12:40 Ответить
прізвище попівських виродків. гидке саме по-собі.
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23.10.2022 12:41 Ответить
От такі у нас в Запоріжжі "героїУкраїни". Прикро!
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23.10.2022 13:08 Ответить
лайно фсбшний покидьок
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23.10.2022 13:20 Ответить
" В липні 2021 року"Мотор Січ" поставила ЗСУ вже 6 комплектів нових лопатей для Мі-24. потрібно ще 16. Ми їх зробимо" - сказав Богуслаєв.
Лайно , фсбшний покидьок , однозначно.
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23.10.2022 13:54 Ответить
****** кучме и его Ахметке ‼️И вообще всех гнать , к власти должны прийти военные прошедшие ужасы войны , которые не допустят сотрудничество с рашистами , Ираном и других врагов
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23.10.2022 13:52 Ответить
А нечего было завод Китаю продавать.
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23.10.2022 13:53 Ответить
Чому не державна зрада? а якесь с хєра "пасобнічіства агресару"
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23.10.2022 13:54 Ответить
Звертаюсь до патріотів з СБУ ! Якщо там такі є . Заваліть цю стару мерзоту !!! Він не має жити далі !!!
Заваліть його ! Бо дєрьмачидло разом з клоуном його спасуть.
Обміняють по тихому .
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23.10.2022 15:03 Ответить
Капец, какой же ты идиот...
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23.10.2022 16:06 Ответить
Зачем сразу валить? Чтобы замолчал навеки?
Пусть все расскажет, что да как и с кем главное!
А потом уже можно и ... Возраст все таки. И мы не звери.
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24.10.2022 08:54 Ответить
Цю наволоч Богуслаева треба було посадити ще коли він в обхід закону намагався продати "Мотор Січ" китайцям. Невже тоді не було зрозуміло що це за фрукт?
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23.10.2022 16:42 Ответить
"Мотор Січ" нардепа Богуслаєва постачає деталі для двигунів військовим РФ, працює у Криму і т.зв. ДНР





https://bihus.info/author/a-ostapenko/ Анатолій Остапенко

9 Липня 2019

https://bihus.info/motor-sich-nardepa-boguslaeva-postachae-detali-dlya-dviguniv-viyskovim-rf-pracyue-u-krimu-i-tzv-dnr/

Українське підприємство "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжує постачати деталі для двигунів російській армії. Після 2017 року - через спорідненого боснійського посередника. Про це йдеться у розслідуванні Анатолія Остапенка для Bihus.Info.

"Мотор Січ" - одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору. До 2014 року головним ринком збуту заводу офіційно була Російська Федерація. В тому числі і російська оборонка.

https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/1.jpg

Почесний президент "Мотор Січі" - Вячеслав Богуслаєв. Герой України, народний депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_5-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 5-го , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_6-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6-го , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_7-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 7-го та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8-го скликань та член комітету нацбезпеки та оборони. Активно виступав за вступ у Митний союз і продовжує виступати за зближення з РФ.

https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/2.jpg

Директор представництва "Мотор Січі" у Москві Петро Кононенко та Вячеслав Богуслаєв володіють низкою підприємств у Росії. Зокрема компаніями: "Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" та "ВК-МС".

https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/3.jpg

Попри військову агресію та окупацію Криму, російські компанії Богуслаєва продовжують працювати. Зокрема компанія "Борисфен" обслуговує ФСБ. З 2015 та 2017 рр., за даними порталу російських держзакупівель, вона отримала 3,5 мільйони доларів на продовження строку роботи авіаційних двигунів моделей АІ-9В.

https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/4.jpg

Також АТ "Борисфен" обслуговує двигуни для кримської компанії "Універсал-авіа". Це державне підприємство, яке займається авіаційними перевезеннями та обслуговуванням авіації в Криму. Після окупації півострову ця компанія була "націоналізована" росіянами. У свою чергу ЄС, США та Україна ввели проти неї санкції.

Але російська компанія Богуслаєва "Борисфен" продовжила працювати з "Універсал-Авіа" та, за даними російського порталу держзакупівель, з 2015 року отримала від неї 5 мільйонів рублів.

Окрім цього "Борисфен" отримала декілька державних замовлень від підприємства "Летный отряд Россия". Це російська державна компанія, яка обслуговує посадових осіб військових сил Російської Федерації та керівників російських спецслужб. Серед інших "Летный отряд Россия" перевозить президента Росії Володимира Путіна.

Ще одна російська компанія Богуслаєва, "ВКМС", з 2015 по 2016 роки постачала деталі для двигуна ТВ3-117 виробництва "Мотор Січ" на російський 218 авіаремонтний завод.

Хоча ще у 2014 році 5-ий Президент України Петро Порошенко підписав заборону на експорт до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією.

Російське підприємство Богуслаєва "ВКМС" у 2015-2016 рр. офіційно поставило на авіаційний завод українських деталей для двигуна ТВ3-117 на півтора мільярди рублів. Ці деталі постачались з України на російську компанію Богуслаєва напряму.

Представники "Мотор Січ" та особисто Вячеслав Богуслаєв неодноразово заявляли, що деталі українського виробництва дійсно експортуються до Росії, проте встановлюються виключно на двигуни цивільної авіації.

Але в одному з контрактів на постачання деталей, який опублікований на сайті російських держзакупівель у 2016 році, вказано, що українські деталі на 218 авіаремонтний завод приймало військове представництво міністерства оборони Російської Федерації.

А вказані в контракті ГОСТи визначають порядок прийому виключно військової техніки. Тобто російська сторона приймала українські деталі не як товари для цивільної авіації, а як деталі для експлуатації на військових вертольотах.

За даними журналістів, у 2018 році пряме постачання деталей двигунів до РФ з "Мотор Січі" різко зупинилось, компанія почала відправляти напряму до Росії лише двигуни для газонокосарок, сепаратори для молока та обладнання для електростанцій.

Однак, як зв'ясували Bihus.Info, є велика вірогідність, що "Мотор Січ" і надалі постачає деталі для двигунів, що використовують російські військові, - тільки тепер через спорідненого боснійського посередника.

З 2018 р. "Мотор Січ" почала масово постачати деталі для двигунів у Боснію та Герцеговину, на свіжостворену компанію D.O.O Inzeniring BN. За 2018 рік український виробник відправив на Балкани більше 600 грузів з деталями для двигунів моделі ТВ3-117.

За даними міжнародної митної базиhttps://www.importgenius.com/ Importgenius , надалі ця боснійська компанія відправляла вантажі з аналогічним деталями для вертольотів до Росії. Причому виключно на дві російські фірми Вячеслава Богуслаєва - "ВКМС" та "ВК-МС".

Директор боснійської фірми - Саво Цвієтіновіч. Він член партії Союзу незалежних соціалістів, яку аналітики та політологи називають інструментом впливу Росії на Балканах. Він активно їздить до Росії в якості представника "общества Российско-Сербского единства".

У телефонній розмові з журналістом Bihus.Info він підтвердив, що Боснійська фірма працює звичайним посередником між двома компаніями Богуслаєва. А транзитувати українські деталі до Росії через Боснію його попросив особисто Вячеслав Богуслаєв. Проте Саво не зміг назвати власників боснійської фірми.

А от згідно з інформацією боснійських баз даних, володіють боснійським посередником два громадянина Росії, що є менеджерами російських фірм Богуслаєва. Валерій Автушенко - екс-заступник начальника штабу військової авіації РФ, який наразі працює директором богуслаєвської фірми "Авіаремонт-Мотор Січ" (РФ).

Другий власник босні
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23.10.2022 17:00 Ответить
А я ще в червні :
https://author.today/reader/187684/1576564 МоторСіч співробітничала по гелікоптерам із Кацапами у Бразилії (після 2014?)!
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23.10.2022 19:41 Ответить
Гадаю, що якщо уважно і старанно взятися до справи з виявлення колаборантів і агентів, то не один академік, герой України, кавалер різних державних нагород ... може виявитися "ждатілєм освоботідєльов з москви".
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23.10.2022 19:52 Ответить
і скільки такого лайна в Україні ? таке враження , що тут найбільший контингент фсб кацапстану, судячи з кількості зрадників та завербованих , а стосовно конкретного персонажу - розстріл на місці без суду та слідства по законну військового часу, навіть не обговорюється, бо інакше таких ковальових богуслаєвих буде прибувати в геометричній прогресії , а народ України не може їх уже терпіти надалі...
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23.10.2022 20:14 Ответить
пишуть. що такого лайна - в Україні, багато.Саме так, так само, як ботів з на єрефії. в цьому випадку не діють фізічні закони: і лайно притягує до себе таке ж. лайно. боти з рєстрацію цього року, справді вважають себе"українцями"? підораси/ підараски. війна, ще неодмінно завтає до твоєї оселі. - козел/козлиха
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23.10.2022 21:11 Ответить
начувайся - падло. українці не прийдуть рятувати твою жирну сраку!
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23.10.2022 21:16 Ответить
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23.10.2022 21:22 Ответить
Зелупа, назначь снова бакланова и розберись с этим чертом-cпонсором гнилозубого комуняки симаненка и бородавочника социяГлиста отмороза.
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23.10.2022 21:36 Ответить
трє коменти про ****** клована жидомойши і мотор сечу дупу вилизував
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23.10.2022 22:26 Ответить
У 2021 році Богуслаєв посів 62-е місце в українському списку Forbes зі статком в 125 мільйонів доларів.
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23.10.2022 23:33 Ответить
Зная про тесные связи наРФии и Китая, как можно было в принципе разрешать выкупить Китаем стратегическое предприятие "Мотор Сич"?
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24.10.2022 08:52 Ответить
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