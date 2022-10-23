СБУ подтверждает задержание президента "Мотор Січі" Богуслаева по подозрению в работе на РФ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, сотрудники Службы безопасности задержали президента АО Мотор Сич и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)

ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)

"Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного на Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации". "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ", - информируют в СБУ.

Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан"

КА-52 "Аллигатор"

Ми-28Н "Ночной охотник"

















Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками.

"Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны. Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей", - добавляют в СБУ.

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В ходе расследования сотрудники Службы безопасности установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.