СБУ подтверждает задержание президента "Мотор Січі" Богуслаева по подозрению в работе на РФ. ФОТОрепортаж
СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, сотрудники Службы безопасности задержали президента АО Мотор Сич и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.
Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)
ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)
"Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного на Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации". "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ", - информируют в СБУ.
Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:
Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан"
КА-52 "Аллигатор"
Ми-28Н "Ночной охотник"
Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками.
"Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны. Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей", - добавляют в СБУ.
В ходе расследования сотрудники Службы безопасности установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.
Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
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18 хв ·
Тобто єдине стратегічне українське авіаційне підприємство, здатне виготовляти двигуни для бойової авіації - поставляло їх для російської армії?
І ніхто-ніхто про це не знав?
Особливо Баканов наприклад?
Це ж якраз в той час, коли "ДБР" Порошенка "сажало", да?
І так далєє, просто так совпало, нє болєє. Ніяких кротів, то все порохоботи зрадойобили.
............
Не дарма Януковічєм давно воняло, ви впевнені, що 24.02 "просто ********"?
- яка дата випуску.
ЗеленузЕбільну кнОпочку заклинило? Чи етоДругоє, етоХазяїн?
"Завод Коломойського отримав рішення українських судів про непричетність до виведення коштів з "Приватбанку"
Джерело: https://biz.censor.net/n3375277
https://m.youtube.com/watch?v=jyIXK9ZtkVw
Лайно , фсбшний покидьок , однозначно.
Заваліть його ! Бо дєрьмачидло разом з клоуном його спасуть.
Обміняють по тихому .
Пусть все расскажет, что да как и с кем главное!
А потом уже можно и ... Возраст все таки. И мы не звери.
https://bihus.info/author/a-ostapenko/ Анатолій Остапенко
9 Липня 2019
https://bihus.info/motor-sich-nardepa-boguslaeva-postachae-detali-dlya-dviguniv-viyskovim-rf-pracyue-u-krimu-i-tzv-dnr/
Українське підприємство "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжує постачати деталі для двигунів російській армії. Після 2017 року - через спорідненого боснійського посередника. Про це йдеться у розслідуванні Анатолія Остапенка для Bihus.Info.
"Мотор Січ" - одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору. До 2014 року головним ринком збуту заводу офіційно була Російська Федерація. В тому числі і російська оборонка.
https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/1.jpg
Почесний президент "Мотор Січі" - Вячеслав Богуслаєв. Герой України, народний депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_5-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 5-го , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_6-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6-го , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_7-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 7-го та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8-го скликань та член комітету нацбезпеки та оборони. Активно виступав за вступ у Митний союз і продовжує виступати за зближення з РФ.
https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/2.jpg
Директор представництва "Мотор Січі" у Москві Петро Кононенко та Вячеслав Богуслаєв володіють низкою підприємств у Росії. Зокрема компаніями: "Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" та "ВК-МС".
https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/3.jpg
Попри військову агресію та окупацію Криму, російські компанії Богуслаєва продовжують працювати. Зокрема компанія "Борисфен" обслуговує ФСБ. З 2015 та 2017 рр., за даними порталу російських держзакупівель, вона отримала 3,5 мільйони доларів на продовження строку роботи авіаційних двигунів моделей АІ-9В.
https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/4.jpg
Також АТ "Борисфен" обслуговує двигуни для кримської компанії "Універсал-авіа". Це державне підприємство, яке займається авіаційними перевезеннями та обслуговуванням авіації в Криму. Після окупації півострову ця компанія була "націоналізована" росіянами. У свою чергу ЄС, США та Україна ввели проти неї санкції.
Але російська компанія Богуслаєва "Борисфен" продовжила працювати з "Універсал-Авіа" та, за даними російського порталу держзакупівель, з 2015 року отримала від неї 5 мільйонів рублів.
Окрім цього "Борисфен" отримала декілька державних замовлень від підприємства "Летный отряд Россия". Це російська державна компанія, яка обслуговує посадових осіб військових сил Російської Федерації та керівників російських спецслужб. Серед інших "Летный отряд Россия" перевозить президента Росії Володимира Путіна.
Ще одна російська компанія Богуслаєва, "ВКМС", з 2015 по 2016 роки постачала деталі для двигуна ТВ3-117 виробництва "Мотор Січ" на російський 218 авіаремонтний завод.
Хоча ще у 2014 році 5-ий Президент України Петро Порошенко підписав заборону на експорт до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією.
Російське підприємство Богуслаєва "ВКМС" у 2015-2016 рр. офіційно поставило на авіаційний завод українських деталей для двигуна ТВ3-117 на півтора мільярди рублів. Ці деталі постачались з України на російську компанію Богуслаєва напряму.
Представники "Мотор Січ" та особисто Вячеслав Богуслаєв неодноразово заявляли, що деталі українського виробництва дійсно експортуються до Росії, проте встановлюються виключно на двигуни цивільної авіації.
Але в одному з контрактів на постачання деталей, який опублікований на сайті російських держзакупівель у 2016 році, вказано, що українські деталі на 218 авіаремонтний завод приймало військове представництво міністерства оборони Російської Федерації.
А вказані в контракті ГОСТи визначають порядок прийому виключно військової техніки. Тобто російська сторона приймала українські деталі не як товари для цивільної авіації, а як деталі для експлуатації на військових вертольотах.
За даними журналістів, у 2018 році пряме постачання деталей двигунів до РФ з "Мотор Січі" різко зупинилось, компанія почала відправляти напряму до Росії лише двигуни для газонокосарок, сепаратори для молока та обладнання для електростанцій.
Однак, як зв'ясували Bihus.Info, є велика вірогідність, що "Мотор Січ" і надалі постачає деталі для двигунів, що використовують російські військові, - тільки тепер через спорідненого боснійського посередника.
З 2018 р. "Мотор Січ" почала масово постачати деталі для двигунів у Боснію та Герцеговину, на свіжостворену компанію D.O.O Inzeniring BN. За 2018 рік український виробник відправив на Балкани більше 600 грузів з деталями для двигунів моделі ТВ3-117.
За даними міжнародної митної базиhttps://www.importgenius.com/ Importgenius , надалі ця боснійська компанія відправляла вантажі з аналогічним деталями для вертольотів до Росії. Причому виключно на дві російські фірми Вячеслава Богуслаєва - "ВКМС" та "ВК-МС".
Директор боснійської фірми - Саво Цвієтіновіч. Він член партії Союзу незалежних соціалістів, яку аналітики та політологи називають інструментом впливу Росії на Балканах. Він активно їздить до Росії в якості представника "общества Российско-Сербского единства".
У телефонній розмові з журналістом Bihus.Info він підтвердив, що Боснійська фірма працює звичайним посередником між двома компаніями Богуслаєва. А транзитувати українські деталі до Росії через Боснію його попросив особисто Вячеслав Богуслаєв. Проте Саво не зміг назвати власників боснійської фірми.
А от згідно з інформацією боснійських баз даних, володіють боснійським посередником два громадянина Росії, що є менеджерами російських фірм Богуслаєва. Валерій Автушенко - екс-заступник начальника штабу військової авіації РФ, який наразі працює директором богуслаєвської фірми "Авіаремонт-Мотор Січ" (РФ).
Другий власник босні
https://author.today/reader/187684/1576564 МоторСіч співробітничала по гелікоптерам із Кацапами у Бразилії (після 2014?)!