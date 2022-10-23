Общие боевые потери РФ с начала войны – около 67 470 человек, 245 вертолетов, 2584 танка, 1667 артсистем, 5284 бронированных машины. ІНФОГРАФІКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 октября потери личного состава противника составляют около 67 470 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 67470 (+400) человек ликвидировано,
танков - 2584 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 5284 (+18) ед,
артиллерийских систем - 1667 (+14) ед,
РСЗО - 374 (+1) ед,
средства ПВО - 189 (+0) ед,
самолетов - 270 (+0) ед,
вертолетов - 245 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20),
крылатые ракеты - 350 (+21),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4039 (+18) ед,
специальная техника – 148 (+0).
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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тому потрібно енергію накопичувати і зберігати...
а все те акумулювання - і дорого, і не довговічно, і ККД - пєчалька.
множ іще на 1,5-2.
Особливо радують цифри знищеної орківської техніки.
Важко,але тримаємось всі разом,допомагаємо чим можемо.
Віра теж допомагає.
Суббота 22.10.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 68893 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 21 октября это 21282 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 28 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5125 убитыми и пропавшими безвести.
Тобто загалом уже 95300 цапських жмурів. і в цій сводці нема жодного слова про втрати мобіків з линири і динири. бо їх ніхто на раші не рахує. плюс варто сюди ще додати скільки жмурів померло в госпіталях від ран і тих, які вже не зможуть повернутись у стрій після ран (самоварів).