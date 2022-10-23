Общие боевые потери РФ с начала войны – около 67 470 человек, 245 вертолетов, 2584 танка, 1667 артсистем, 5284 бронированных машины. ІНФОГРАФІКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 октября потери личного состава противника составляют около 67 470 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 67470 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2584 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5284 (+18) ед,

артиллерийских систем - 1667 (+14) ед,

РСЗО - 374 (+1) ед,

средства ПВО - 189 (+0) ед,

самолетов - 270 (+0) ед,

вертолетов - 245 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20),

крылатые ракеты - 350 (+21),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4039 (+18) ед,

специальная техника – 148 (+0).

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.