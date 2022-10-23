Военный РФ рассказывает матери о плохом обеспечении: "Все старье кинут, ни одной, ни одной новой техники здесь нет!" - перехват ГУР. АУДИО

Военнослужащий РФ в телефонном разговоре рассказывает матери о плохом обеспечении оккупантов вещами и техникой.

Новый перехват опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, военнослужащий отметил, что недавно им привезли очень старые снаряды для "Градов", которые были изготовлены еще в 50-х годах прошлого века.

"Все старье, ни одной, ни одной новой техники. Распаковали старые танки Т-64", - отметил оккупант.

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