Военный РФ рассказывает матери о плохом обеспечении: "Все старье кинут, ни одной, ни одной новой техники здесь нет!" - перехват ГУР. АУДИО
Военнослужащий РФ в телефонном разговоре рассказывает матери о плохом обеспечении оккупантов вещами и техникой.
Новый перехват опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
В частности, военнослужащий отметил, что недавно им привезли очень старые снаряды для "Градов", которые были изготовлены еще в 50-х годах прошлого века.
"Все старье, ни одной, ни одной новой техники. Распаковали старые танки Т-64", - отметил оккупант.
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+11 Вася Шевченко #371210
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+8 константен
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+7 Ksenia VB
показать весь комментарий23.10.2022 10:25
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Вот такие,брат, дела
Нас с тобою *******. ХЗ и БГ
(аминь)
@newkc14
·
https://twitter.com/newkc14/status/1583787495128383488 19 год
О поведении Ирана. Кто не в курсе основ шиизма объясняем: Одним из главных столпов этой религи является "такия". С арабского переводится как "скрывание своей веры". В практике шиизма это приказ скрывать свои намерения и лгать чтобы достичь своих целей. Кто не лжет тот не шиит
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