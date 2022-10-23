Нетаньяху не исключает предоставления Украине оружия в случае победы на выборах

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху, партия которого "Ликуд", согласно социологическим опросам, является фаворитом предстоящих парламентских выборов, заявил о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если он вновь вступит в должность премьер-министра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Меня спрашивали об этом недавно, и я сказал, что рассмотрю данный вопрос, когда приду на должность (премьер-министра – ред.)", - сказал Нетаньяху о возможности предоставления Украине вооружения.

Нетаньяху также рассказал, что его просили стать посредником между Украиной и россией, когда началась полномасштабная война, но он оставил это тогдашнему премьер-министру Нафтали Бенету. По его словам, такая возможность, вероятно, появится снова, если он возглавит израильское правительство.

Лидер израильской оппозиции отметил, что, разворачивая агрессию против Украины, президент россии владимир путин, по его мнению, "руководствовался своим видением восстановления великого российского государства".

"И я надеюсь, что он передумает. Но я не хочу играть в психолога. Я хочу быть премьер-министром, получать всю информацию, а затем принимать решение о том, будем ли мы делать что-то в этом конфликте, кроме того, что было уже сделано", - добавил он.

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