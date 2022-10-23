Нетаньяху не исключает предоставления Украине оружия в случае победы на выборах
Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху, партия которого "Ликуд", согласно социологическим опросам, является фаворитом предстоящих парламентских выборов, заявил о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если он вновь вступит в должность премьер-министра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Меня спрашивали об этом недавно, и я сказал, что рассмотрю данный вопрос, когда приду на должность (премьер-министра – ред.)", - сказал Нетаньяху о возможности предоставления Украине вооружения.
Нетаньяху также рассказал, что его просили стать посредником между Украиной и россией, когда началась полномасштабная война, но он оставил это тогдашнему премьер-министру Нафтали Бенету. По его словам, такая возможность, вероятно, появится снова, если он возглавит израильское правительство.
Лидер израильской оппозиции отметил, что, разворачивая агрессию против Украины, президент россии владимир путин, по его мнению, "руководствовался своим видением восстановления великого российского государства".
"И я надеюсь, что он передумает. Но я не хочу играть в психолога. Я хочу быть премьер-министром, получать всю информацию, а затем принимать решение о том, будем ли мы делать что-то в этом конфликте, кроме того, что было уже сделано", - добавил он.
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Якби лише це забезпечило додаткові голоси.
Він сказав - розгляне можливість))) Так вони і зараз щось там розглядали...
Одні, борються за клієнта вмінням та використовують власне тіло, інші вчаровують нарід брехнею, обіцянками та віддаються, виключно для досягнення впливу на державні кошти.
НЕ ВІРЮ!
і коли він бреше?
і коли говорить правду?
За рейтинг, рідну матір продадуть.
Це як у добре відомому анекдоті: "Я не гінеколог, але подивитися можу!"
для сбивания дронов. Может быть.
Таке ж саме рідкісне брехло.
Сподіваюся, що його оберуть прем'єром і тоді я скажу «так вам і треба»!
Наріду імені 73% у них немає, щоб поржать и взглянуть в очко соседа-людоеда, перестав стрелять.
Кстати Цензор читают очень внимательно не только кремлевские шакалы..но и Госдеп с Моссадом...,так что не месите бисер...
Лишняя нелепая фраза Зелемойских чуваков может только навредить...Молчание Золото...😛 казали генералы Залужный и Кривонос... Слава ЗСУ ♥️🖤🔱🔱🔱
Как бы его тогда выщелкнуть из власти???