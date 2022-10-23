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Новости Агрессия России против Украины
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В оккупированном Херсоне россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование. Хотят оставить город без связи, теле- и радиовещания, - Центр национального сопротивления

херсон

Оккупанты пытаются перекрыть херсонскому подполью возможность делиться информацией с ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По данным херсонского подполья, россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер "Миранда" демонтировал центральный узел из телерадио центра. В дальнейшем россияне планируют оставить город полностью без связи, теле- и радиовещания. Таким образом россияне пытаются информационно изолировать Херсон, чтобы не разрешить партизанам передавать информацию ВСУ во время контрнаступательных действий", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Херсоне исчезли российская мобильная связь и интернет местных провайдеров

Автор: 

мобильная связь (434) оккупация (10133) радио (292) связь (322) Херсон (2808) телевидение (897)


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Топ комментарии
+16
Это быдло не способно на созидание. Оно может только убивать, грабить, насиловать и марадерствовать. И везде, где бы не было, превратить все в помойку.
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23.10.2022 13:00
+14
Ivan Barrett



Группа российского спецназа на херсонском направлении предприняла попытку разведки в штатском. Будете смеяться, но за 8 месяцев войны эти "вундеркинды" так и не научились правильно произносить слово "паляниця". Разведка ёпт. Часть группы ликвидирована, часть взята в плен.
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23.10.2022 13:38
+9
Это не страшно . Хуже другое - город без унитазов оставят .
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23.10.2022 12:54
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Это не страшно . Хуже другое - город без унитазов оставят .
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23.10.2022 12:54 Ответить
Такий дотепний, от би глянути, як би ти там без зав'язку/інтернету через добу жартував
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23.10.2022 14:05 Ответить
Та не дуже радів би . Саме тому і жартую , що мене , поки що , це не стосується .
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23.10.2022 14:35 Ответить
Саме цінне на Херсонщині - патріотичні УКРАЇНЦІ і родючі ЗЕМЛІ.
Все інше - відновити можна дуже швидко.
херсонские куйлотятя - пшли в иркутск на пмж
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23.10.2022 14:24 Ответить
Та по зомбоящику вони ж усе одно кацапську пропаганду транслюють
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23.10.2022 12:59 Ответить
Это быдло не способно на созидание. Оно может только убивать, грабить, насиловать и марадерствовать. И везде, где бы не было, превратить все в помойку.
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23.10.2022 13:00 Ответить
Це ж на Херсонщині була історія:

Бурят: а что ета у вас на столбе?
Українець: інтернет... Куди ти поліз?
Бурят: дамой інтернет атвезу.
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23.10.2022 13:07 Ответить
Це було б смішно якби не було правдою...
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23.10.2022 13:38 Ответить
Так, це не смішно, а жалюгідно та гидко.

Ніколи не розуміла намагань представити цих мавп зі зброєю няшними та смішними. Звичайні вбивці-дикуни.
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23.10.2022 14:45 Ответить
Ivan Barrett



Группа российского спецназа на херсонском направлении предприняла попытку разведки в штатском. Будете смеяться, но за 8 месяцев войны эти "вундеркинды" так и не научились правильно произносить слово "паляниця". Разведка ёпт. Часть группы ликвидирована, часть взята в плен.
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23.10.2022 13:38 Ответить
Вкраденим з телевежі, нарешті, модернізують останкінську башту? Чи будуть виколупувать детальки, щоб клепать ракети?

Сарана і то більше після себе лишає, ніж ці "асвабадітєлі".
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23.10.2022 13:09 Ответить
этот херсонский новостной канал "ВТВ плюс" вел на украинском языке потом с мая гдето закрыл комменты под видео и начал вести рос пропаганду восхваляя орков и осквернением всу хотя в марте еще вел о том что херсонцы вышли против окупации за Украину кто нибудь из херсонцев знает что случилось с каналом их захватили в заложники и заставляют или работники канала сами стали "русскими"?https://www.youtube.com/user/VTVPlus/videos
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23.10.2022 13:21 Ответить
Схоже хочуть зробити другий Маріуполь.
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23.10.2022 13:29 Ответить
Анатолій Штефан (Штірліц)



Мразі в Києві вбили воїна. Інші мразі прийшли під суд на захист своїх братушань. Особливо цинічна бородата мразіна на відео. Пишуть, що вже нагороду за його справедливе покарання призначили активісти - тож публічно повідомляю що приєднуюся до цього.

https://twitter.com/i/status/1583894981483278336

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23.10.2022 13:30 Ответить
Походу. там ЗА троиХ предстоит нагорода.
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23.10.2022 14:10 Ответить
Они не людей без связи хотят оставить, они просто его воруют так как санкции и купить они его уже не смогут никогда.
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23.10.2022 13:55 Ответить
Якось непомітно притих наступ на Херсон після почастівших засідань ставки в ОПі. Удари по переправах теж ніби для демонстрації. Оркам дають вийти і вивезти награбоване? На фоні настирного примушування населення до евакуації на лівий берег, перекур ******* нехорошим договорнячком. Не для того Чонгар розміновували, щоб в Дніпрі орків потопити?
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23.10.2022 14:05 Ответить
Так для для цього ж рашисти ***** і вдерлися в Україну, щоб убивати, красти, гадити в церквах і тікати!!!
АтінРот!! Мішєбратія !!
Іх чекали в Україні усі опозажопники, починаючи з ВРУ!!!
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23.10.2022 14:15 Ответить
В плане ведения военного дела, русские правильно делают, нам украинцам надо было то же самое делать при отступлении, не оставлять русским никаких материальных ценностей
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23.10.2022 16:00 Ответить
Коммуникации ладно, Маск поможет. А вот если оборудование мед и пром вывезут, то это жесть.
И так уже вывезли скорые, мчс, лекарства с аптек....
А когда наши зайдут, не известно.... Люся аре ещё в июне ******* что счас освободим.
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23.10.2022 22:33 Ответить
 
 