В оккупированном Херсоне россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование. Хотят оставить город без связи, теле- и радиовещания, - Центр национального сопротивления
Оккупанты пытаются перекрыть херсонскому подполью возможность делиться информацией с ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"По данным херсонского подполья, россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер "Миранда" демонтировал центральный узел из телерадио центра. В дальнейшем россияне планируют оставить город полностью без связи, теле- и радиовещания. Таким образом россияне пытаются информационно изолировать Херсон, чтобы не разрешить партизанам передавать информацию ВСУ во время контрнаступательных действий", - говорится в сообщении.
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+16 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий23.10.2022 13:00
+14 Прощай немытая раССея
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+9 Григорий #524521
показать весь комментарий23.10.2022 12:54
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херсонские куйлотятя - пшли в иркутск на пмж
Бурят: а что ета у вас на столбе?
Українець: інтернет... Куди ти поліз?
Бурят: дамой інтернет атвезу.
Ніколи не розуміла намагань представити цих мавп зі зброєю няшними та смішними. Звичайні вбивці-дикуни.
Группа российского спецназа на херсонском направлении предприняла попытку разведки в штатском. Будете смеяться, но за 8 месяцев войны эти "вундеркинды" так и не научились правильно произносить слово "паляниця". Разведка ёпт. Часть группы ликвидирована, часть взята в плен.
Сарана і то більше після себе лишає, ніж ці "асвабадітєлі".
Мразі в Києві вбили воїна. Інші мразі прийшли під суд на захист своїх братушань. Особливо цинічна бородата мразіна на відео. Пишуть, що вже нагороду за його справедливе покарання призначили активісти - тож публічно повідомляю що приєднуюся до цього.
https://twitter.com/i/status/1583894981483278336
АтінРот!! Мішєбратія !!
Іх чекали в Україні усі опозажопники, починаючи з ВРУ!!!
И так уже вывезли скорые, мчс, лекарства с аптек....
А когда наши зайдут, не известно.... Люся аре ещё в июне ******* что счас освободим.