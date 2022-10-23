В оккупированном Херсоне россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование. Хотят оставить город без связи, теле- и радиовещания, - Центр национального сопротивления

Оккупанты пытаются перекрыть херсонскому подполью возможность делиться информацией с ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По данным херсонского подполья, россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер "Миранда" демонтировал центральный узел из телерадио центра. В дальнейшем россияне планируют оставить город полностью без связи, теле- и радиовещания. Таким образом россияне пытаются информационно изолировать Херсон, чтобы не разрешить партизанам передавать информацию ВСУ во время контрнаступательных действий", - говорится в сообщении.

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