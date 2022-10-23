Иранские инструкторы в Беларуси координируют запуски Shahed-136 по объектам инфраструктуры Украины, - Центр национального сопротивления

Иранских инструкторов привезли в Беларусь – там они учат российских военных и координируют запуск БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В селе Микуличи в Гомельской области замечена группа иранских инструкторов, офицеров КСИР ИРИ, находящихся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.

По информации от белорусских партизан, эти инструкторы координировали запуски БПЛА "Shahed-136" по объектам инфраструктуры Киевщины, северных и западных областей Украины", - говорится в сообщении.

Также, по данным местного подполья, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде. Оккупанты продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

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