Иранские инструкторы в Беларуси координируют запуски Shahed-136 по объектам инфраструктуры Украины, - Центр национального сопротивления
Иранских инструкторов привезли в Беларусь – там они учат российских военных и координируют запуск БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине.
Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"В селе Микуличи в Гомельской области замечена группа иранских инструкторов, офицеров КСИР ИРИ, находящихся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.
По информации от белорусских партизан, эти инструкторы координировали запуски БПЛА "Shahed-136" по объектам инфраструктуры Киевщины, северных и западных областей Украины", - говорится в сообщении.
Также, по данным местного подполья, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде. Оккупанты продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.
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Без Байдена і Джонсона Україна давно би підписала капітуляцію, як і Грузія в 2008 р.
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
За вагнерівців турбувався, дзвонив, а за Обстріли України Зеля чомусь, мовчить!!
Можливо забув телефон, так єрмак нехай з'єднує, це ж і є його робота!!