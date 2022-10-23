РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5413 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 769 27

Иранские инструкторы в Беларуси координируют запуски Shahed-136 по объектам инфраструктуры Украины, - Центр национального сопротивления

shahed,shahed-136

Иранских инструкторов привезли в Беларусь – там они учат российских военных и координируют запуск БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В селе Микуличи в Гомельской области замечена группа иранских инструкторов, офицеров КСИР ИРИ, находящихся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.

По информации от белорусских партизан, эти инструкторы координировали запуски БПЛА "Shahed-136" по объектам инфраструктуры Киевщины, северных и западных областей Украины", - говорится в сообщении.

Также, по данным местного подполья, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде. Оккупанты продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

Читайте также: Иран лжет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах, - Зеленский

Автор: 

Беларусь (7889) беспилотник (3576) Иран (1790) дроны (3887)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
подлая белорашка долго испытывает терпение ВСУ ... ой долго...
показать весь комментарий
23.10.2022 13:48
+18
Кацапські війська і іранські потвори - законні військові цілі. Чому до сих пір вони не нейтралізовані в **********? Я вже не кажу про літаки з ракетами, які знищують нашу інфраструктуру. Таке відчуття, що ********** - священна корова, яку неможна чіпати.
показать весь комментарий
23.10.2022 14:00
+11
Зеленський+Стефанчук мабуть таки зателефонують нелегітимному бульбофюлєру щодо перебування іранських інструкторів та ОБСТРІЛИ З ТЕРИТОРІЇ Білорусів УКРАЇНИ !!!
За вагнерівців турбувався, дзвонив, а за Обстріли України Зеля чомусь, мовчить!!
Можливо забув телефон, так єрмак нехай з'єднує, це ж і є його робота!!
показать весь комментарий
23.10.2022 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
подлая белорашка долго испытывает терпение ВСУ ... ой долго...
показать весь комментарий
23.10.2022 13:48 Ответить
І знову ми не можемо їх знищувати, ми не зможемо перевести війну на територію РФ, а обстріли продовжуватимуть бути однобічними тільки по нам, яким х#єм пан Блінкен ми маємо виграти цю війну?
Без Байдена і Джонсона Україна давно би підписала капітуляцію, як і Грузія в 2008 р.
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
показать весь комментарий
23.10.2022 13:51 Ответить
Зеленський+Стефанчук мабуть таки зателефонують нелегітимному бульбофюлєру щодо перебування іранських інструкторів та ОБСТРІЛИ З ТЕРИТОРІЇ Білорусів УКРАЇНИ !!!
За вагнерівців турбувався, дзвонив, а за Обстріли України Зеля чомусь, мовчить!!
Можливо забув телефон, так єрмак нехай з'єднує, це ж і є його робота!!
показать весь комментарий
23.10.2022 13:55 Ответить
Ні щоб влупити туди! Але ж свій асфальтобітум так далеко не летить. А Америка американськими не дозволяє. Ось і як тут перемагати з такою владою?
показать весь комментарий
23.10.2022 13:59 Ответить
Кацапські війська і іранські потвори - законні військові цілі. Чому до сих пір вони не нейтралізовані в **********? Я вже не кажу про літаки з ракетами, які знищують нашу інфраструктуру. Таке відчуття, що ********** - священна корова, яку неможна чіпати.
показать весь комментарий
23.10.2022 14:00 Ответить
В Крыму и на Донбассе иранцы не в безопасности. Могут сгореть на работе. А в белорусской области можно в полной безопасности стрелять ракетами, дронами и прочей херней. Хорошо устроились.
показать весь комментарий
23.10.2022 14:03 Ответить
Отже,по сєлу Мікулічі в'ї..ати хаймерсами.
показать весь комментарий
23.10.2022 14:04 Ответить
Вова дзвони таргану там в нього терористи на території!
показать весь комментарий
23.10.2022 14:06 Ответить
Як вам білоруські МАЗи, трактори МТЗ, холодильники "Антантік",морозиво, молоко, коббаса і майонез, наїлися? Ми вбивали свої підлприємства покупаючи це гівно, які в підсумку використовує гроші на війну проти України. Пряма участь у війні, але допомогли в цьому саме українці, бо його вироби зараз нікому не потрібні. Тут і заслуга мамамії з абхазії, який купував для України їх елоектроенергію.
показать весь комментарий
23.10.2022 14:16 Ответить
а як вам китайські шмотки, тепер навіть трусів не купити, ні колготи дитині, а ми що, не можемо це все самі виробляти? тепер же китайці підтримують рашку а нам виражають "сочувствие".
показать весь комментарий
23.10.2022 14:57 Ответить
Та не дуже китайці підтримують Засрашку і не одна ракета з території Китаю не злетіла в бік України. Китайські речі пог всьомі світу, а білоруські масово були тількит в нас і вони масово луплять за допомогоб росії тільки по нам.
показать весь комментарий
23.10.2022 15:31 Ответить
чи не хоче чи одне кодло по знищеню України.
показать весь комментарий
23.10.2022 16:49 Ответить
Поки не будем хоча б пускати обратку дронами та ракетами, буде Україна буде вся зруйнована. Чим займається зараз укроборонпром і які кошти ідуть на його утримання. Хто приймав рішення про заборону приватним компаніям виробляти дрони і чому ця заборона діє зараз ?
показать весь комментарий
23.10.2022 14:29 Ответить
Рішення ро роботу "укроборонпрому" та інших оборонних структур прийнява у 2019 році найвумніший на платені нарід 73%, так що бутьте обережним при вислдовлюванні таких позицій. Хоча за 8 місяців активного нападу Цапії наш "оборонпром" давно мав виготовити сотню ракет "Нептун", "Грім 2", "Буревій" "Верба" та інші. Але ми тільки клянчимо у США і ЄС - "дайте нас ракети". Нарід є нарід, він дуже вумний і більша частина того наріду зараз перебуває за кордоном і підтримує вимагання ракет, а не їх будівництво.
показать весь комментарий
23.10.2022 14:49 Ответить
потрібно було із сивим не барижничати над нарідом а бути патріотами і не привелиб тоді до влади зелених.
показать весь комментарий
23.10.2022 16:52 Ответить
Чого не гондошим по ним? Особисто мені поперек *** ті білоруси, такі ж раби , як і прокажені. І такої думки сподіваюсь більшість в Україні. Нам наші дорожче за всіх.
показать весь комментарий
23.10.2022 14:30 Ответить
по селам і містам стріляти ми і не будемо, русскіє свої міста і села і без нас чудово ******** і руйнують.
показать весь комментарий
23.10.2022 14:59 Ответить
А відповідь проста - нам немає чим стріляти. Асфальт далеко не летить.
показать весь комментарий
23.10.2022 15:33 Ответить
Вот интересно одно, что будет с Пюрешницей когда РФ проиграет.
показать весь комментарий
23.10.2022 14:50 Ответить
Треба допомогти Білорусії впоратись із "невідомими терористами", які з її території обстрілюють Україну ракетами та баражуючими ************, схожими на БПЛА виробництва Ірану. Сама Білорусь не може ані виявити місця розташування баз терористів, ані припинити їхні атаки. Чому Білорусь не звертається по допомогу до ООН? Якщо і ООН не зможе виявити місця базування терористів, припинити їхню терористичну активність, то отримати в ООН для України право самостійно виявити та знищити бази терористів - злочинців на території республіки Білорусь.
показать весь комментарий
23.10.2022 15:51 Ответить
 
 