Шойгу заявил министру обороны Франции, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил французскому коллеге, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Во время разговора министры обсудили ситуацию в Украине, "имеющую устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации".
"Шойгу довел до французского коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+50 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий23.10.2022 14:41
+45 Валентина Саюн #523841
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+35 Ivan Livliv
показать весь комментарий23.10.2022 14:42
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Як кажуть , не плутайте божий дар з яєшнею"
"Стало ясно, почему армия США проиграет неядерную войну России. Хороших сварщиков Штатам не хватает"
"Когда, например, говорят «фи» про небольшие российские города, то в аналогичных населенных пунктам «великой Америки» местные жители воют от скуки и бухают по-черному в своих огромных хижинах, обшитых сайдингом. Они жалуются на жизнь в домах без нормальных стен - с ограждающими конструкциями, из наружного и внутреннего гипсокартона со стекловатой между ними.... но если улучшить качество домов в Штатах до европейского уровня (бетонный фундамент+каменные стены), то цена хваленого ПЗРК улетит до миллиона баксов."
"Свободная Преса"
https://svpressa.ru/war21/article/349903/?rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Нехай уже все станеться - дамба, удар, захід з білорусі - тоді всім стане спокійніше, крім куйла - якому настане окончательная піз-да
МЫ ВСЕ УМРЕМ - доктор Хаус
так легче?
лише одна бого-людина перемогла смерть - то був син Господа - Христос
так шо твої козаки і самураї - звичайні смертні
(шойгу...начни з варонєжа...бо він заскучав шось...)
Рупор Кремля запевняє, що робота над "брудною бомбою" нібито перебуває на завершальній стадії.
Також пропагандисти повідомили, що нібито Офіс Зеленського негласно контактує з представниками Великої Британії щодо "можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї".
така бомба просто непомітна впаде на москву разом з безпілотником, який її туди доставить
.. Бачу - у шойги , айкю не вищий ніж у цього йолопа .
Почистить - можно.
Блин, эти орки даже более мерзкие, чем Гитлер. Тот был сатаной и душегубом в гораздо больших масштабах, но по крайней мере в открытую. Не врал и не извивался. Прямо говорил, мы вас хотим убить и расширить своё жизненное пространство. А русские лгут, боятся ответственность признать, все эти "нас там нет" и "это не мы".
Если ты крутой, чего ты боишься признать, что "да это я и что ?"
Вот так надо отвечать
Теперь
оленюоленеводу даже не нужно звать на помощь лукашенко, чтобы показать, откуда готовилось нападение, достаточно показать эту цитату секретаря РНБО Данилова.
Данилов - просто недальновидный дурак, или "помог" кацапской пропаганде намеренно?
то хотели каховскую дамбу взорвать,
теперь уже грязную бомбу хотят взорвать в Херсоне.
сша, ликвидируйте уже этого путина, хоть спокойно будет в мире!
теперь он думает как так применить яо, чтобы на нем ответственность не лежала.
то они думали белоруси поставить яо и с территории белоруси выстрелить,
потом думали взорвать запорожскую АЭС.
теперь уже придумали грязную бомбу применить и на Украину всё свалить.
полетят потом грязные бомбы и на Курск и на Белгород и на Воронеж!
а можно еще ракетами их атомные станции обстрелять!
Нацисти з рф думають що їм українці це пробачать?)
Ви росіяни за це заплатите. Росіяни мають бути страчені.
Єдиний шанс зберегти росіянину собі життя це зректися цієї назви позорної назви "росіянин" та назватись представником того народу якого були його предки. Тих хто відмовиться треба вбити бо вони нацисти.
Блин, только касабы своих не бросают, они их добивают...