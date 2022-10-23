Шойгу заявил министру обороны Франции, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил французскому коллеге, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Во время разговора министры обсудили ситуацию в Украине, "имеющую устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации".

"Шойгу довел до французского коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

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