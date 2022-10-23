Журналистам удалось поименно подтвердить ликвидацию в Украине 7822 российских захватчиков

В открытых источниках появлялись сообщения о 7822 российских военных, ликвидированных в Украине. Обнародованные главой минобороны РФ Шойгу данные касались 5937 человек.

Журналистам "Медиазона" и российской службы BBC удалось поименно подтвердить личности 7822 россиян, погибших во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

С начала полномасштабной войны журналисты отслеживают информацию о погибших российских военнослужащих на основе открытых данных – по постам родственников в соцсетях, новостям в региональных СМИ и сообщениям местных властей. "Это число не отражает реальный уровень потерь: мы видим лишь публичные сообщения о гибели. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен", - подчеркивают авторы исследования.

Больше всего подтвержденных исследователями погибших в Краснодарском крае – 329 человек. Среди лидеров по количеству смертей и две национальные республики: Бурятия, где достоверно известно о 302 погибших, и Дагестан – 321 погибший. "В основном, сообщения о гибели солдат поступают из бедных регионов: средняя зарплата у них ниже медианной по России", - констатируют исследователи.

К 21 октября подтвердилась гибель более 1200 офицеров российской армии и других силовых структур, в том числе двух заместителей командующих армией – генерал-майора из 41-й армии Андрея Суховецкого и генерал-майора Владимира Фролова из 8-й армии.

Кроме того, известно о 86 случаях гибели военных пилотов. "Потери среди летчиков особенно болезненны для армии: подготовка одного пилота фронтовой авиации первого класса занимает 7-8 лет и стоит около 3,4 миллиона долларов", - отмечают авторы исследования. По их данным, вооруженные силы России также понесли значительные потери в войсках, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными: ВДВ, морская пехота и спецназ.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на утро 22 октября составили более 67 тысяч человек.