РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5333 посетителя онлайн
Новости Война
4 754 17

90% мощностей ветровой энергетики выведены из эксплуатации из-за войны РФ против Украины, - Галущенко

обстріл

Вследствие полномасштабного вторжения России 90% мощностей ветровой и 45-50% солнечной энергетики в Украине выведены из эксплуатации.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Зеленая" энергетика - это, пожалуй, наиболее пострадавшая отрасль, ведь на юге Украины у нас основная часть мощностей. Мы потеряли примерно 90% "ветра" и 45-50% "солнца". Это огромные потери", - отметил глава Минэнерго.

В то же время он выразил убеждение, что Украина имеет большой потенциал по развитию возобновляемой энергетики, в частности ветроэнергетики. И Европа заинтересована в том, чтобы после завершения войны инвестировать в это направление.

"Мы имели стратегию, которая предусматривала, что к 2030 году доля "зеленой" энергетики в энергобалансе Украины составит минимум 25%. Думаю, что после нашей победы, с учетом тех разрушений, нанесенных Россией, мы, возможно, ее пересмотрим и увеличим процент", - добавил Галущенко.

Читайте также: Обстрел энергетической инфраструктуры Украины Россией – это тактика выжженной земли, - Шольц

Автор: 

обстрел (27071) энергетика (2558) Галущенко Герман (257)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Ага, вместо атомной энергетики будем опять вбухивать в "зелёную", а потом всей страной отрабатывать бесконечные долги. Министр смотрю тоже в доле?
показать весь комментарий
23.10.2022 15:54
+5
Зима будет самой сложной .
показать весь комментарий
23.10.2022 15:52
+5
Ну СЭС и ВЭС всегда были игрушкой олигархов

Зеленые тарифы то сё
показать весь комментарий
23.10.2022 15:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зима будет самой сложной .
показать весь комментарий
23.10.2022 15:52 Ответить
Идите к черту со своей зеленой енергией Гудок и беня идут за руцким кораблем
показать весь комментарий
23.10.2022 18:45 Ответить
довбаний кацапський смердючий карієсний рот
показать весь комментарий
23.10.2022 15:53 Ответить
Ага, вместо атомной энергетики будем опять вбухивать в "зелёную", а потом всей страной отрабатывать бесконечные долги. Министр смотрю тоже в доле?
показать весь комментарий
23.10.2022 15:54 Ответить
Ну СЭС и ВЭС всегда были игрушкой олигархов

Зеленые тарифы то сё
показать весь комментарий
23.10.2022 15:54 Ответить
90% но рахунки справно виставляє та зелена енергетика Україні по повній як начебто все генерація справно працює ?
показать весь комментарий
23.10.2022 16:09 Ответить
Питун сбежит, мокши, а вам это всё оплачивать.
показать весь комментарий
23.10.2022 16:20 Ответить
Звичайно, на півдні маємо вітряки розкидані по всій территоії, і жодна ракета не зможе спричинити дізбаланс енергосистеми, хіба таких ракет буде більша 100. Там 3 вітряка по 3 мегавати і ПС, через 15 км ще 3 вітряка і ПС і так далі, але якщо це ТЕС то це 500 мегават одразу, і одна ракета виведе з ладу одразу всю станцію. А якщо маємо атомку на 6 гігават і яку захопили Росатом? Доречі всі вітряки на півдні не працюють і зараз, заблоковано на програмному рівні ще 24.02. Тому, війна показала, шо вітряки це найбільш надійне джерело енергії, яке навіть якщо і захватить то воно не буде працювать на окупанта
показать весь комментарий
23.10.2022 16:29 Ответить
"Відновлювальна" -мала би бути найдешевша, а виходить все до навпаки. Зрештою це приватний проєкт-нехай подають до суду і стягують збитки з кацапстану.
показать весь комментарий
23.10.2022 16:30 Ответить
Ну спробуйте, придумайте щось нове, що не буде забруднювати довкілля, виробляє електрику у промислових масштабах, та ще й коштує копійки, бо окрім вас ніхто до цого не додумався... всі навколо повні йолопи, правда ж?
показать весь комментарий
23.10.2022 16:53 Ответить
подивись за вікно, вітра немає, смеркає і накрапає цілий день дощ.
зелена енергетика це енергетика від Бога,
Бог дасть погоду з моря буде електроенергія, не дасть погоди то ...
показать весь комментарий
23.10.2022 17:23 Ответить
Подивись на метеорологічну карту - коли в тебе за вікном іде дощ, і вітру нема, то в іншому місці світить сонце, і дме вітер, бо прийшов антициклон.

І щоби нівелювати оці недоліки енергетики, практикують перетікання електроенергії.

То може Ви завдяки своєму могутньому інтелекту можете запропонувати щось дешеве, не забрюднююче довкілля, і для промислових масштабів?
показать весь комментарий
23.10.2022 17:28 Ответить
Хотілі озолотитись на копійчаних китайських панелях, а тут почалася війна...
показать весь комментарий
23.10.2022 16:42 Ответить
5 лютого у Вінниці був запущений завод KNESS PV - перше масштабне промислове виробництво панелей для сонячних електростанцій (ФЕС) в Україні. Потужність виробництва складає 200 МВт, ще 200 МВт будуть додані при запуску другої черги виробництва впродовж 2019 року.
показать весь комментарий
23.10.2022 17:42 Ответить
Беседуют два пленных чмобика из разных подразделений.
-Вы на фронте сколько были?
-Две недели.
-А мы три дня продержались. Вас хоть дней десять кормили, а нам только тут в плену первый раз пожрать дали!
показать весь комментарий
23.10.2022 16:49 Ответить
Зел энергетика доказала свою дорогостоимость, не эффективность и уязвимость.
Но властьимущим пох.... Мы ещё из бюджета олигархам на восстановление будем выделять.
показать весь комментарий
23.10.2022 22:26 Ответить
 
 