90% мощностей ветровой энергетики выведены из эксплуатации из-за войны РФ против Украины, - Галущенко

Вследствие полномасштабного вторжения России 90% мощностей ветровой и 45-50% солнечной энергетики в Украине выведены из эксплуатации.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Зеленая" энергетика - это, пожалуй, наиболее пострадавшая отрасль, ведь на юге Украины у нас основная часть мощностей. Мы потеряли примерно 90% "ветра" и 45-50% "солнца". Это огромные потери", - отметил глава Минэнерго.

В то же время он выразил убеждение, что Украина имеет большой потенциал по развитию возобновляемой энергетики, в частности ветроэнергетики. И Европа заинтересована в том, чтобы после завершения войны инвестировать в это направление.

"Мы имели стратегию, которая предусматривала, что к 2030 году доля "зеленой" энергетики в энергобалансе Украины составит минимум 25%. Думаю, что после нашей победы, с учетом тех разрушений, нанесенных Россией, мы, возможно, ее пересмотрим и увеличим процент", - добавил Галущенко.

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