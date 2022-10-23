90% мощностей ветровой энергетики выведены из эксплуатации из-за войны РФ против Украины, - Галущенко
Вследствие полномасштабного вторжения России 90% мощностей ветровой и 45-50% солнечной энергетики в Украине выведены из эксплуатации.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Зеленая" энергетика - это, пожалуй, наиболее пострадавшая отрасль, ведь на юге Украины у нас основная часть мощностей. Мы потеряли примерно 90% "ветра" и 45-50% "солнца". Это огромные потери", - отметил глава Минэнерго.
В то же время он выразил убеждение, что Украина имеет большой потенциал по развитию возобновляемой энергетики, в частности ветроэнергетики. И Европа заинтересована в том, чтобы после завершения войны инвестировать в это направление.
"Мы имели стратегию, которая предусматривала, что к 2030 году доля "зеленой" энергетики в энергобалансе Украины составит минимум 25%. Думаю, что после нашей победы, с учетом тех разрушений, нанесенных Россией, мы, возможно, ее пересмотрим и увеличим процент", - добавил Галущенко.
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Зеленые тарифы то сё
зелена енергетика це енергетика від Бога,
Бог дасть погоду з моря буде електроенергія, не дасть погоди то ...
І щоби нівелювати оці недоліки енергетики, практикують перетікання електроенергії.
То може Ви завдяки своєму могутньому інтелекту можете запропонувати щось дешеве, не забрюднююче довкілля, і для промислових масштабів?
-Вы на фронте сколько были?
-Две недели.
-А мы три дня продержались. Вас хоть дней десять кормили, а нам только тут в плену первый раз пожрать дали!
Но властьимущим пох.... Мы ещё из бюджета олигархам на восстановление будем выделять.