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Новости Агрессия России против Украины
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17 кораблей и катеров РФ находятся на боевом дежурстве в трех морях, - ВМС ВСУ

море,корабель

По состоянию на 23 октября Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 кораблей и катеров - общий залп крылатых ракет "Калибр" на них составляет 100 единиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

По состоянию на 23 октября:

  • в Черном море находится 2 носителя КРМБ "Калибр", общий залп которых составляет 24 ракеты, они действуют в интересах нанесения ракетных ударов по Украине;
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 вражеских кораблей и катеров;
  • в Средиземном море враг удерживает группировку численностью 13 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ "Калибр" с суммарным залпом в 76 ракет".

17 кораблей и катеров РФ находятся на боевом дежурстве в трех морях, - ВМС ВСУ 01

Автор: 

Азовское море (1604) корабль (2041) россия (95481) Черное море (1479) Средиземное море (85)


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А может попробовать ?
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23.10.2022 15:59 Ответить
краби хочуть жерти............................
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23.10.2022 16:00 Ответить
але ж там є ще й гумові човни...
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23.10.2022 16:13 Ответить
Ех, немає такого летючого асфальту щоб до них дотягнутися.
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23.10.2022 16:34 Ответить
Интересно, а чего упомянули средиземное море, они могут через турцию запустить?
Или шоб страшнее звучало 100 ракет?
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23.10.2022 16:52 Ответить
 
 