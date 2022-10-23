17 кораблей и катеров РФ находятся на боевом дежурстве в трех морях, - ВМС ВСУ
По состоянию на 23 октября Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 кораблей и катеров - общий залп крылатых ракет "Калибр" на них составляет 100 единиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.
По состоянию на 23 октября:
- в Черном море находится 2 носителя КРМБ "Калибр", общий залп которых составляет 24 ракеты, они действуют в интересах нанесения ракетных ударов по Украине;
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 вражеских кораблей и катеров;
- в Средиземном море враг удерживает группировку численностью 13 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ "Калибр" с суммарным залпом в 76 ракет".
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Или шоб страшнее звучало 100 ракет?