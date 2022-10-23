17 кораблей и катеров РФ находятся на боевом дежурстве в трех морях, - ВМС ВСУ

По состоянию на 23 октября Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 кораблей и катеров - общий залп крылатых ракет "Калибр" на них составляет 100 единиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

По состоянию на 23 октября: