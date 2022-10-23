Кулеба после призывов Красовского убивать украинских детей призвал запретить вещание "Russia Today" в мире
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительства всех стран запретить вещание канала Russia Today.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне вы, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире!" - подчеркнул глава МИД.
Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.
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показать весь комментарий23.10.2022 16:09
+25 Myroslav Hrabovsky #517948
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+21 дмитрий #513526
показать весь комментарий23.10.2022 16:19
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Це ще один "червоний хрест"(
Що їм що в спортлото (
****, як вже ******* ця засцяна і імпотентна влада, яка ***** не може! НІ ХУ Я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А це канал російської влади.
Значить це терористичний канал!
Глибоке занепокоєння ....ай-ай-ай хай краще араби вбивають ізраїльських дітей....
Лицемірні суки "захід"
And what about ballet?
😡😡😡