Кулеба после призывов Красовского убивать украинских детей призвал запретить вещание "Russia Today" в мире

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительства всех стран запретить вещание канала Russia Today.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне вы, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире!" - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.

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