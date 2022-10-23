Си Цзиньпина с переизбранием генсеком компартии Китая поздравили Путин и Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин поздравил главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
Путин выразил уверенность, что решения съезда будут способствовать "успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", - говорится в сообщении.
Си Цзиньпина также поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Reuters.
"20-й съезд КПК стал важной вехой для китайской партии и народа в продвижении исторического процесса великого процветания китайской нации под знаменем социалистической идеи с китайской спецификой в новую эпоху", - говорится в письме Кима.
Поздравления быстро поступили от стран, которые являются союзниками Китая, тогда как США пока не отреагировали на избрание Си Цзиньпина.
В воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин получил третий пятилетний срок на посту генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Это почти наверняка означает, что он будет переизбран на пост президента на ежегодной сессии парламента Китая в марте.
В новый состав политбюро вошли только его выдвиженцы. Ранее в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году, по инициативе нынешнего лидера страны, это правило отменили.
Си Цзиньпин, пришедший к власти в 2012 году, таким образом укрепил свое положение самого влиятельного китайского политика со времен Мао Цзэдуна.
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Мао, Ху Цзинтао,Сі
наївні, Китай повернувся в рідну говень.....
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.
Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.
Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.
Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.
китай - рашка - ірашка
загалом біля 2 млрд. населення, нехілий економічний потенціал і, головне -
як медом намазане для прочих інших автократів та диктаторів, від ПАР до Бразілії
Люди, будьте пильні!
Не вживайте занадто багато рису!
Захід напочатку 90-х у допустив велику помилку тим, що дав розбагатіти недемократичним нищебродам - рашці та китаю, бо як тільки у них з'являються гроші, вони одразу починають "присоєдінять" - Крим, Тайвань, Аляску.....
Користолюбство пояснює китайська політика. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.
Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям.
Для Китаю нинішні проблеми Путіна небажані, але керовані. Іншою справою була б жалюгідна поразка Росії в Україні. По-перше, це може спровокувати загрозливий для режиму хаос у Москві. З іншого боку, якщо ліберальні демократії залишаться єдиними і проявлять готовність терпіти біль, щоб захистити порядок, заснований на правилах, це підірве улюблене звинувачення Китаю в тому, що Захід перебуває в декадентському занепаді.
Чую скоро война с Тайванем начнется, к сожалению.