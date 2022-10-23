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Си Цзиньпина с переизбранием генсеком компартии Китая поздравили Путин и Ким Чен Ын

сі,цзіньпін

Президент России Владимир Путин поздравил главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Путин выразил уверенность, что решения съезда будут способствовать "успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпина также поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Reuters.

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"20-й съезд КПК стал важной вехой для китайской партии и народа в продвижении исторического процесса великого процветания китайской нации под знаменем социалистической идеи с китайской спецификой в новую эпоху", - говорится в письме Кима.

Поздравления быстро поступили от стран, которые являются союзниками Китая, тогда как США пока не отреагировали на избрание Си Цзиньпина.

В воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин получил третий пятилетний срок на посту генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Это почти наверняка означает, что он будет переизбран на пост президента на ежегодной сессии парламента Китая в марте.

В новый состав политбюро вошли только его выдвиженцы. Ранее в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году, по инициативе нынешнего лидера страны, это правило отменили.

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Си Цзиньпин, пришедший к власти в 2012 году, таким образом укрепил свое положение самого влиятельного китайского политика со времен Мао Цзэдуна.

Автор: 

Китай (2958) путин владимир (31237) Ким Чен Ын (178) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+26
Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії
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23.10.2022 16:39
+20
Арахамія, збиваючи коліна, мабуть теж привітав.
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23.10.2022 16:32
+18
Ну от і народилося чергове пуйло з китайською специфікою.
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23.10.2022 16:35
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Арахамія, збиваючи коліна, мабуть теж привітав.
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23.10.2022 16:32 Ответить
А Зе Дрис Линь привітає чи ні?
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23.10.2022 17:05 Ответить
АбраХамка вже "перевовался в деревнє" і витяг червону книжечку Прєдсєдатєля Мао, Ху Цзинтао, Сі
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23.10.2022 20:07 Ответить
кацапи в черговий раз відсосали та відлизали хІнчику....)))
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23.10.2022 16:33 Ответить
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23.10.2022 16:34 Ответить
ну да ТРОЕ ***** НА ТРОИХ СООБРАЖАТЬ БУДУТ.... цианиду...
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23.10.2022 17:13 Ответить
Это Тригада
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23.10.2022 17:21 Ответить
уже обрили.... в китайском санатории

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23.10.2022 20:01 Ответить
Суровикин

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23.10.2022 20:09 Ответить
Ну от і народилося чергове пуйло з китайською специфікою.
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23.10.2022 16:35 Ответить
а ви що, сподівались на "Китай с человеческим лицом" ?

наївні, Китай повернувся в рідну говень.....
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23.10.2022 20:03 Ответить
Троє із ларца-ублюдочних падлєца...
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23.10.2022 16:36 Ответить
XXVIIІ зборище для правлячої кпрс виявилось останнім... у піднебес'ї ще так довго чекати(((
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23.10.2022 16:37 Ответить
говнокомуняцкие вылупки никак неповыздыхают
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23.10.2022 16:37 Ответить
ну і я приеднаюсь- щоб ти ***** пережив смерть 500 млн китайців по своїй вині
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23.10.2022 16:37 Ответить
Сі перетворив партію з колективної диктатури в персоналістську диктатуру.
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.

Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.

Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.

Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.
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23.10.2022 16:38 Ответить
Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії
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23.10.2022 16:39 Ответить
Ото добра новина!!!

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23.10.2022 16:49 Ответить
де про це є інформація?про атаку Ізраїлю
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23.10.2022 17:07 Ответить
SOHR подтвердил, что Израиль ракетами уничтожил завод по производству беспилотников. Так же уничтожен склад готовой продукции и все производственное оборудование. Это те дроны, которые Иран поставляет Кремлю. Уничтоженная цель была в районе аэропорта Димас
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23.10.2022 17:16 Ответить
місяць назад
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23.10.2022 17:08 Ответить
Ну і що з того нам ? Якщо вони іранські на папері ( читай китайські ) то яким чином це вплине на постачання до параші ? Не думаю що це було єдине місце їхнього збирання , до того ж ніби раніше вже розбомбили ..... або так бомбили , або виробництво не так просто зруйнувати.
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23.10.2022 17:14 Ответить
О , клюб диктаторів намальовується.
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23.10.2022 16:40 Ответить
еге ж, тільки не клюб, а Ось Зла:
китай - рашка - ірашка

загалом біля 2 млрд. населення, нехілий економічний потенціал і, головне -
як медом намазане для прочих інших автократів та диктаторів, від ПАР до Бразілії
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23.10.2022 20:11 Ответить
Так. Саме це формулювання теж хотів використати. Ось зла. Тільки сюди треба додати: Сирія, Північна Корея. Скоріш за все + Оман та Йємен. Дуже скоро Кітай вторгнеться до Тайваню, а Сирія з Іраном до Їзраїлю... Справа пахне 3-ю світовою (звісно, якщо республіканці не повернуть штати в зворотньому напрямку (типа America понад усе, і нах нам ваши турботи))
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23.10.2022 22:07 Ответить
Отож-бо!
Люди, будьте пильні!
Не вживайте занадто багато рису!
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23.10.2022 16:40 Ответить
Ви абсолютно праві !

Захід напочатку 90-х у допустив велику помилку тим, що дав розбагатіти недемократичним нищебродам - рашці та китаю, бо як тільки у них з'являються гроші, вони одразу починають "присоєдінять" - Крим, Тайвань, Аляску.....
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23.10.2022 20:26 Ответить
Кажуть, що часте повторювання імені Сі Цзіньпінь, може викликати енурез
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23.10.2022 16:41 Ответить
Комуняку на гілляку!
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23.10.2022 16:43 Ответить
Тайвань тепер?
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23.10.2022 16:43 Ответить
Пересиденти вітають нового пересидента. Ну що ж,третьої світової не уникнути.
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23.10.2022 16:44 Ответить
Холоднокровний пріоритет Китаю полягає в тому, щоб Захід, очолюваний американцями, врешті-решт був розділений і ослаблений. Китай розглядає це як довгу гру.
Користолюбство пояснює китайська політика. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.

Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям.

Для Китаю нинішні проблеми Путіна небажані, але керовані. Іншою справою була б жалюгідна поразка Росії в Україні. По-перше, це може спровокувати загрозливий для режиму хаос у Москві. З іншого боку, якщо ліберальні демократії залишаться єдиними і проявлять готовність терпіти біль, щоб захистити порядок, заснований на правилах, це підірве улюблене звинувачення Китаю в тому, що Захід перебуває в декадентському занепаді.
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23.10.2022 16:45 Ответить
Американці і Європа уже мабуть прорахували ту далекоглядну комуняцьку китайську стратегію. Тому стратегією у відповідь буде ослаблення тих комуняк шляхом поступового виведення з Китаю своїх капіталів та технологій. Так що для Китаю нічого хорошого стратегічно бути не може.
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23.10.2022 18:46 Ответить
Сі проапгрейдився до Сі++ і його раби побігли вилизувати йому чоботи. ПаРаша зайняла почесне місце поруч з КНДР.
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23.10.2022 16:46 Ответить
Зібрався у велику путь, але все рано чи пізно закінчується… біля берізоньки … я розумію, що цьому узурпатору необхідний технологічний Тайвань, бо Сибір вже лягла під могутній Китай , а пуйло закрив на це очі
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23.10.2022 16:54 Ответить
Думаю, що закінчать вони, як сталін с гітлером. Вчепляться друг другу в горлянки
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23.10.2022 17:10 Ответить
поздравления цзян цин ещё не хватает. будет новая "банда четырёх" )
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23.10.2022 16:55 Ответить
Два підара привітали третього...
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23.10.2022 16:58 Ответить
Председатель КНР Си Цзиньпин (справа) наблюдает, как бывший председатель КНР Ху Цзиньтао, стоящий в центре, касается плеча премьер-министра Ли Кэцяна (в центре), когда ему помогают покинуть зал во время церемонии закрытия 20-го Национального конгресса правительства Китая. Коммунистическая партия в Доме народных собраний в Пекине, суббота, 22 октября 2022 г.
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23.10.2022 17:07 Ответить
Компашка самодурів.
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23.10.2022 18:12 Ответить
Сралин с Гитлером тоже "ДРУЖИЛ" (и поставлял сырье) до определенного момента. У китаезов сегодня роль СОВКА, а у паРашки - нацисткой Германии (история вновь повторяется)!
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23.10.2022 18:48 Ответить
Этот Си похуже Уйла будет.
Чую скоро война с Тайванем начнется, к сожалению.
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23.10.2022 19:07 Ответить
Сі Цзінпіня першим привітав путін, за годину до початку голосування.
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23.10.2022 20:04 Ответить
 
 