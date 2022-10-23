В Украины возникнут проблемы с выплатами пенсий и зарплат, если ЕС остановит финансирование в рамках обещанных 9 млрд евро, - Шмыгаль

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

Такое заявление в интервью Frankfurter Allgemeine сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Украина использует финпомощь от ЕС в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка, подчеркнул глава правительства, грозит ужасными последствиями.

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"Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии. Сегодня оборонный бюджет составляет 60% наших госрасходов, и мы используем финансовую помощь наших партнеров в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка здесь может иметь ужасные последствия", - отметил премьер.

По его словам, на сегодня потери от войны с Россией выросли уже до более 700 миллиардов долларов. Вместе с тем, эти потери можно покрыть за счет заблокированных российских активов.

"Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, а затем инвестировать вырученные средства в восстановление Украины. Такой механизм сначала будет нацелен на Россию, но позже может стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности. В будущем каждый диктатор должен знать, что он несет ответственность за агрессию своим состоянием", - уточнил Шмыгаль.