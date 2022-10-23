В Украины возникнут проблемы с выплатами пенсий и зарплат, если ЕС остановит финансирование в рамках обещанных 9 млрд евро, - Шмыгаль
Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.
Такое заявление в интервью Frankfurter Allgemeine сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Украина использует финпомощь от ЕС в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка, подчеркнул глава правительства, грозит ужасными последствиями.
"Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии. Сегодня оборонный бюджет составляет 60% наших госрасходов, и мы используем финансовую помощь наших партнеров в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка здесь может иметь ужасные последствия", - отметил премьер.
По его словам, на сегодня потери от войны с Россией выросли уже до более 700 миллиардов долларов. Вместе с тем, эти потери можно покрыть за счет заблокированных российских активов.
"Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, а затем инвестировать вырученные средства в восстановление Украины. Такой механизм сначала будет нацелен на Россию, но позже может стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности. В будущем каждый диктатор должен знать, что он несет ответственность за агрессию своим состоянием", - уточнил Шмыгаль.
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Шо ти верзеш??? Яких грошей нема....тут люди десятки лям "вічнозелених " пропонують як хабар....
Бл,коли ж ви там перестанете брехати й вважати українців ідіотами?!(
От суки брехливі. А каломойші лише за останні 8 місяців скільки "пробачили"? А "виплати" слугам, премії і доплати, а суддівські і чиновницькі пенсії і "зарплати"...? От вам і економія, суки! Чи то для вас "святе"? Того зачіпати не можна? Ну а для людей то таке, то якщо Європа дасть. А ні, ну то й ні... Головне, щоб вам в морді не застряло...
чи він мав на увазі недавнє підвищення зарплат депутатам пів 5тис$ ?
а пересмотреть ставки и премии с доплатами в военный час для бюджетных спиногрызов (министров, депутатов, судей, прокуроров и пр. "малоимущих" из дворцов))) - это вообще святое
ЕС это может...
Добре хоч свою армію фінансуємо, а не окупантів!
Якась війна на розслабоні
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
(Леся Українка, "Давня казка")
В пана хата на помості;
Що ж, недарма люди кажуть,
Що в панів біліші кості!
Так таки й усі? Розігнати депутатів, залишивши 45 осіб, якщо вже без них не можна, уже яка економія. А скільки дармоїдів сидить по всіляким кабінетам? Переведіть міністерства та державний апарат на військовий штатний розклад, скоротивши процентів на 70 як мінімум. Ось вам і гроші.
Тобто, сама СИСТЕМА існує в Україні, а Закон про неї відсутій!!
Мабуть, в мутній ФІНАНСОВІЙ воді ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ, «руки ці некрали»!!!???
Але не пізно ще усе зробити!!!
Хе-хе, лучше не скажешь