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Новости Помощь Украине Война
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В Украины возникнут проблемы с выплатами пенсий и зарплат, если ЕС остановит финансирование в рамках обещанных 9 млрд евро, - Шмыгаль

пенсія

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

Такое заявление в интервью Frankfurter Allgemeine сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Украина использует финпомощь от ЕС в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка, подчеркнул глава правительства, грозит ужасными последствиями.

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"Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии. Сегодня оборонный бюджет составляет 60% наших госрасходов, и мы используем финансовую помощь наших партнеров в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка здесь может иметь ужасные последствия", - отметил премьер.

По его словам, на сегодня потери от войны с Россией выросли уже до более 700 миллиардов долларов. Вместе с тем, эти потери можно покрыть за счет заблокированных российских активов.

"Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, а затем инвестировать вырученные средства в восстановление Украины. Такой механизм сначала будет нацелен на Россию, но позже может стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности. В будущем каждый диктатор должен знать, что он несет ответственность за агрессию своим состоянием", - уточнил Шмыгаль.

Автор: 

бюджет (4837) госбюджет (1186) пенсия (2161) помощь (7793) Евросоюз (17113) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+49
А ви декому мільйонні зарплати поврізайте!
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23.10.2022 16:42
+46
Чуєш...а красти менше(ну хо під час війни" ) не пробували?
Шо ти верзеш??? Яких грошей нема....тут люди десятки лям "вічнозелених " пропонують як хабар....
Бл,коли ж ви там перестанете брехати й вважати українців ідіотами?!(
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23.10.2022 16:42
+38
Та то все дурне. Головне, щоб Коломойському було і на асфальт вистачило...
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23.10.2022 16:43
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А ви декому мільйонні зарплати поврізайте!
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23.10.2022 16:42 Ответить
Скорше девальвують гривню і тоді хватить усім...
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23.10.2022 16:46 Ответить
А Тимошенко на единый марафон 600 000 выделили и на дороги ,
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23.10.2022 17:52 Ответить
Та премії
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23.10.2022 16:48 Ответить
Чуєш...а красти менше(ну хо під час війни" ) не пробували?
Шо ти верзеш??? Яких грошей нема....тут люди десятки лям "вічнозелених " пропонують як хабар....
Бл,коли ж ви там перестанете брехати й вважати українців ідіотами?!(
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23.10.2022 16:42 Ответить
Потрусите Фирташа , Каламойшу ,Новинского , хомутынника , Бойко , Шуфрича … короче ВЕСЬ БАТАЛЬОН Монако , Вены ………Урежьте зарплаты судьям
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23.10.2022 17:47 Ответить
Ну а я про що?
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23.10.2022 17:50 Ответить
Слідкуючи за Ваши коментами (ага я не бот) мені видається що Ви "харошій руцкє"...Ви не вперше намагаєтесь перекласти (завуальовано) відповідальність
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23.10.2022 17:53 Ответить
ЗІ-тільки я УКРАЇНЕЦЬ,а Ви "ну такое",під прапором "можєм павтаріть" і "Європа нічого нє далжна"
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23.10.2022 17:55 Ответить
Та то все дурне. Головне, щоб Коломойському було і на асфальт вистачило...
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23.10.2022 16:43 Ответить
Замість того щоб ввести спецмита на імпорт газу і нафти з РФ і ці кошти перенаправити на фінансування допомоги у війні Україні, Захід соплі жує...
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23.10.2022 16:44 Ответить
Оце перданув так перданув. Шмига чудовий керівник , але навіщо мені його зарплата , коли не буде світла, цікаво який на вкус шмига
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23.10.2022 16:46 Ответить
нутак и вы переходите на минималки а нехватит так нычки свои распотрошите а то попривыкали зарплаты и хабари хапать а бабье ваше чемоданы баксов через кордон прут. развелось пида-сов
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23.10.2022 16:47 Ответить
Депутати влітку підняли собі зарплатню за рахунок допомоги ЄС, тому так, проблеми лише в пересічних українців.
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23.10.2022 16:47 Ответить
Ми вже вичерпали всі можливості економії. Джерело:
От суки брехливі. А каломойші лише за останні 8 місяців скільки "пробачили"? А "виплати" слугам, премії і доплати, а суддівські і чиновницькі пенсії і "зарплати"...? От вам і економія, суки! Чи то для вас "святе"? Того зачіпати не можна? Ну а для людей то таке, то якщо Європа дасть. А ні, ну то й ні... Головне, щоб вам в морді не застряло...
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23.10.2022 16:47 Ответить
головне, що проблем з укладкой асфальту не виникне...
чи він мав на увазі недавнє підвищення зарплат депутатам пів 5тис$ ?
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23.10.2022 16:48 Ответить
ну і як я міг про беню забути, якому списали вже декілька разів борги...
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23.10.2022 17:09 Ответить
а ведь можно не только потребление электрики сократить...а и ограничить до "минимального прожиточного минимума" выплату всем-всем-всем... и гладишь и тут "на экономическом фронет" как и на "энергетическом" не придется веерно сокращать.... выплаты пенсионерам...
а пересмотреть ставки и премии с доплатами в военный час для бюджетных спиногрызов (министров, депутатов, судей, прокуроров и пр. "малоимущих" из дворцов))) - это вообще святое
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23.10.2022 16:49 Ответить
Так может поэтому и отказывается ЕС платить Украине деньги, потому, что видят куда они идут?
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23.10.2022 18:38 Ответить
а всего лишь надо жёстко контролировать и бить по липким клешенкам...
ЕС это может...
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23.10.2022 18:51 Ответить
Якщо чиновники не припинять красти, то точно на пенсії та зарплати вистачати не буде !
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23.10.2022 16:49 Ответить
Коли прийшли до влади то на армії та озброєнні економили. А тепер розповідає які видатки на оборону! То хто вам винен?!!
Добре хоч свою армію фінансуємо, а не окупантів!
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23.10.2022 16:49 Ответить
Давно треба вводити карткову систему і трудову повинність. Куча підприємств стоїть - верстатники сидять дома, чому не строяться підземні заводи? Я-от сидю вдома, бо в місті все встало. (Не йду на фронт, бо сектантів не беруть - ми воюємо погано, проте добре працюємо)

Якась війна на розслабоні
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23.10.2022 16:55 Ответить
Лучше уж сразу на Марсе! =) Только кто деньги выделить на эти заводы? Это бешеные суммы. Пока война не закончится вся экономика будет лететь в никуда, тут к сожалению по другому никак =(
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23.10.2022 19:02 Ответить
Тобто з єдиним марафоном і дорогами і преміями депутатів проблем не буде.
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23.10.2022 17:00 Ответить
Так ! Проблеми будуь тільки з пенсіями !
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23.10.2022 17:07 Ответить
Доречі, про марафон, на канал "Дім" Рада виділила 400 000 000 гривень. Так ніколи ні на що не вистачить, бо треба "слуг" та Зеленьського вихваляти РТОМ, т.я. з ДІЛОМ якось не склалося!
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23.10.2022 17:10 Ответить
Это 10млн долларов, а только на пенсии в месяц нужно более полтора миллиардов долларов. А еще бюджетники, военные и т.д. Так что хватит ныть, это все ничего не спасет, пока война не закончится мы жестко на внешнем финансировании.
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23.10.2022 19:07 Ответить
це не просто 10 лямів баксів,це сума за яку можна одягти десь 10 тисяч наших вояків.а не ходити з простягнутою рукою,але то таке,хай "нарід" копійки віддає,але сраколизним *********** пайку не зменшать,бо інакше народець почне щось підозрювати
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23.10.2022 19:36 Ответить
Нам придется ходить с протянутой рукой и дальше будет только хуже. Экономия тут не поможет, слишком суммы большие и экономика раздолбана. Это как среднему украинцу сказать чтобы он экономил чтобы купить небоскреб в Нью-Йорке.
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23.10.2022 21:08 Ответить
а 90 ярдів на дороги то теж економія на мівіні щоб купити айфон,чи як?
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24.10.2022 02:01 Ответить
Кто-то сейчас тратит 90 млрд на дороги? В перегонках кто лучше обосрет Зелю вы уже задолбали реально. Порох в последние годы таки вывел бюджет военки на 5% ВВП. Зеля поднял почти до 6% (2021год). Кстати это уже не мало по сравнению даже с рашкой (у них 4% от ВВП, но в 7 раз больше денег). Проблема не в дорогах или еще каком то бреде, а в том что этим всем надо было заниматься с 1991 года а не когда петух клюнет, армия за год не строится.
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24.10.2022 04:08 Ответить
ага а чия пратія "слугі урода" які це просувають,слабо чувак.слабо відмазуєш цього виродка
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24.10.2022 14:25 Ответить
мда..я на одній пенсії
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23.10.2022 17:01 Ответить
На одной пенсии - судьи, чиновники, депутаты. Мы- на одном пенисе. Да и откуда взять деньги в стране, которая воюет на два фронта - с внешним врагом и со своим народом.
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23.10.2022 22:29 Ответить
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?

(Леся Українка, "Давня казка")
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23.10.2022 17:05 Ответить
В мужика землянка вогка,
В пана хата на помості;
Що ж, недарма люди кажуть,
Що в панів біліші кості!
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23.10.2022 18:20 Ответить
В Одесі декілька мільйонів гривень використали нещодавно на те, щоб намалювати по багатьох вулицях велосипедні доріжки якими НІХТО НЕ КОРИСТУЄТЬСЯ. "Слуги" постійно вимагають побільше знов почати витрачати на дороги, причому навіть не на відновлення пошкоджених війною, а на нові. На місцях продовжують витрачати кошти на заплановані ремонти адміністративних будівель таких як суди, рай-, міськ-, обл-, сільради, таможні і т.п., заплановані у 2021-му на 2022-й які зовсім не є обов'язковими та нагальними, а чиновники та держслужбовці, зовсім не військові підвищують собі зарплатню. ТАК ніколи і ніяких коштів не вистачить, і розмови про економію, то суцільна брехня. Просто "слуги" то є халявщіки, які не вміють заробляти, а лише витрачати!!!
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23.10.2022 17:07 Ответить
Да-да-да, б**! вы нам оружие дайте, бойцов оденьте и пенсии нашим старикам заплатите и вытрите ж**ы нашим малышам в яслях... ... А мы пока будем "строить дороги" и рассказывать вам, что мы лидеры вашего мира... а вы паникеры и фейкомётчики...
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23.10.2022 17:10 Ответить
Відкрийте кордони,дайте змогу працювати та заробляти,що б підтримувати батьків,та родини,ціни взлетіли,а пенсії як були мізерні такими й залишились.Чому морякам можна тримати свій дохід яким він і був до війни,а іншим ні?!Моряки такі ж самі заробітчане,як і ті хто в ЕС працював
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23.10.2022 17:11 Ответить
НЕ воруй...те. И все получится, или не все, но что-то. Во всем этом есть и положительный момент. Запад таки додавит делать то, что нужно, а не то, что хочется капуцинам из зеленых джунглей.
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23.10.2022 17:13 Ответить
В Києві незважаючи на заборону постійно працюють газонокосарки. Навіщо зараз підстригати траву, хіба в державі є зайві кошти на цю "естетику"?
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23.10.2022 17:15 Ответить
Буба обіцяв 40% ВВП щороку
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23.10.2022 17:19 Ответить
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23.10.2022 17:24 Ответить
А с чем конкретно будут проблемы - с пенсией в 7 тысяч или с зарплатами до миллиона ? Чем клянчить у граждан по 5 ривен на оборону , опустили бы лучше на землю этих незаменимых получателей випзарплат в военное время . На всё бы хватило .
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23.10.2022 17:27 Ответить
приїхали ****@ки...(((
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23.10.2022 17:27 Ответить
У відставку!!!
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23.10.2022 17:54 Ответить
Ну в ЄС зрозумілі вимоги, корупція, скоротити незрозумілі для європейців видатки бюджету, типу реконструкції парку за 17 млн, відновлення дороги, яка не була пошкоджена за 10 млн і т.д. і скоротити премії держапарату
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23.10.2022 17:57 Ответить
А чому тут дивуватися , коли у владі дибіли і жодного економіста-інтелектуала . Трускавецькі-курси - це лише погигикати і то не довго .
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23.10.2022 18:03 Ответить
Суки, з доріг знімайте 90 млрд якщо не на армію ,то хоч на пенсії.
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23.10.2022 18:06 Ответить
а воровать что тогда они будут? С гуманитаркой спалили контору. Жить на что будут слуги народа и бубочка? Вы в своем уме? Сейчас 73% объяснит по чем в Одессе рубероид, понабегут писать под ваш наглый пост!.
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23.10.2022 18:58 Ответить
та вже он один зверху строче,що 400 лямів на канал фрідом то копійки і нєфіг до них чіплятись,а те що таких от трат від кількох лямів до кількох млрд багато,воно мовчить
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23.10.2022 19:39 Ответить
"оборонний бюджет становить 60% наших держвидатків". А що ви виродки б заспівали якби не волонтери і допопомога партнерів?
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23.10.2022 18:16 Ответить
От же урод, шмигаль. А на ямки в асфальті значить грошей хватає😡
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23.10.2022 18:17 Ответить
не платите пенсии предателям и коллаборантам, информаторам.
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23.10.2022 18:21 Ответить
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23.10.2022 18:34 Ответить
Ми вже вичерпали всі можливості економії.
Так таки й усі? Розігнати депутатів, залишивши 45 осіб, якщо вже без них не можна, уже яка економія. А скільки дармоїдів сидить по всіляким кабінетам? Переведіть міністерства та державний апарат на військовий штатний розклад, скоротивши процентів на 70 як мінімум. Ось вам і гроші.
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23.10.2022 18:34 Ответить
Деньги с нового асфальта снимите. Там 60-70% на воровство расценки.
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23.10.2022 18:54 Ответить
Шмигаль пропонували прийняти Законопроект «Про фінансову систему України», але «чомусь» перший заступник Мінфіну його загальмував…
Тобто, сама СИСТЕМА існує в Україні, а Закон про неї відсутій!!
Мабуть, в мутній ФІНАНСОВІЙ воді ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ, «руки ці некрали»!!!???
Але не пізно ще усе зробити!!!
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23.10.2022 19:28 Ответить
шмаркаль ти подумав шо ти ляпнув,вашу зелену мерзоту знесуть с цього світу разом з сімями і заграниця вам не поможе знайдемо вас і там.
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23.10.2022 19:29 Ответить
та не может быть..ахметовский ошмёток...
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23.10.2022 19:30 Ответить
Всі гроші зеленський віддає бені. Та їм насрать на українців - ті вже все зробили у 19. Да, суки, зробили їх разом.
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23.10.2022 20:24 Ответить
А что случилось? Гетманцев же гениальные идеи реализовал, которые добивают бизнес. Неужели это не помогло наполнить бюджет? И запрет писать курс валют на табло не помог? А модет еще больше снизить налоги для игорного бизнеса, как предлагает Гетманцев? Я просто поражен, что такие эффективные методы и не работают. Кстати, просить у Запада 9 миллиардов евро, при этом заложить в бюджет на следующий год 2,5 миллиарда евро на дороги - это адекватность? Ну, что, гении экономики, доцарювались? Зовите Милованова. Денег это не принесет, но он точно добьёт экономику. (с) Березовый сок

Хе-хе, лучше не скажешь
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23.10.2022 22:12 Ответить
Главное на асфальт не забыли выделить из бюджета.Это святое.
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23.10.2022 22:50 Ответить
А ось мене дуже турбує (ж)ОПа Янелоха. Скільки там працює бесполєзних дермаків, секретарів, уборщиць. А головне, скільки штук радників? Сотні? Тисячі? І всім їм ми платимо зарплату. Зрозуміло, шо не мінімалку
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24.10.2022 06:11 Ответить
 
 