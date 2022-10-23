Украина будет делать максимум, чтобы как можно скорее перейти к новой программе МВФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллиной Георгиевой.
Об этом Зеленский рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Провел разговор с директором Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой. Отметил важность координационной платформы доноров Украины.
Благодарен за $1.3 млрд чрезвычайной помощи. Украина будет делать максимум, чтобы достойно пройти мониторинговую программу МВФ и как можно скорее перейти к новой", - заявил Зеленский.
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+8 Ksenia VB
показать весь комментарий23.10.2022 19:34
+8 Evgeny N
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+7 Роман Тока
показать весь комментарий23.10.2022 19:44
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Сам Гундос ніхто і звати його ніяк , але "обрізане кодло" , яке панує над українцями - то є сильна і потужна мафія .