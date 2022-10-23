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Зеленский (19024) МВФ (3281) Кристалина Георгиева (48)

Украина будет делать максимум, чтобы как можно скорее перейти к новой программе МВФ, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллиной Георгиевой.

Об этом Зеленский рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с директором Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой. Отметил важность координационной платформы доноров Украины.

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Благодарен за $1.3 млрд чрезвычайной помощи. Украина будет делать максимум, чтобы достойно пройти мониторинговую программу МВФ и как можно скорее перейти к новой", - заявил Зеленский.
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Топ комментарии
+8
Боргів наберуть, а хто буде розраховуватись
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23.10.2022 19:34
+8
Дякую! 1,3млрд ми вже "попиляли", давайте ще! (с) боневтік нєлохович найвеличніший
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23.10.2022 19:40
+7
Вова Зе, де снарядний завод?
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23.10.2022 19:44
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Боргів наберуть, а хто буде розраховуватись
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23.10.2022 19:34 Ответить
ми, наші діти й їх діти..
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23.10.2022 20:03 Ответить
тут не в мвф біда,мвф якраз одна з самих гуманних кантор по відсоткам,тут біда що ці бовдури замість того щоб збивати рашкине бабло знову йдуть брати кредит...
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23.10.2022 19:41 Ответить
Корупція і Гундос - це рідні брати , плюс Коломойша та його клан . Завдяки корупції і безкарності , воно крутило задом по лазнях і спа-комплексах заробляючи свій лівий-кеш . Воно в принципі не розуміє вільну економіку і завжди буде мати примітивне мислення в цьому питанні .
Сам Гундос ніхто і звати його ніяк , але "обрізане кодло" , яке панує над українцями - то є сильна і потужна мафія .
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23.10.2022 19:48 Ответить
Дякую! 1,3млрд ми вже "попиляли", давайте ще! (с) боневтік нєлохович найвеличніший
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23.10.2022 19:40 Ответить
А чому б для початку якнайшвидше не зробити робочу податкову систему в якій податки платили б усі, а не тільки самі найбідніші?!!
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23.10.2022 19:43 Ответить
то святе..
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23.10.2022 20:05 Ответить
на фронті поранили одиозного раша-пропагандона Сему Пегова
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23.10.2022 19:43 Ответить
а що, вивезене зерно вже не спасает отца федора?
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23.10.2022 19:44 Ответить
Вова Зе, де снарядний завод?
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23.10.2022 19:44 Ответить
вава спец не по снарядам а по асфальтобетону
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23.10.2022 20:01 Ответить
вова, хто буде робити-агрохламідія, дєрьмак, татаров, шмигаль, стіфанчюк, абдрістовічь? зебидло не вміє робити, зебидло вміє тільки брехати і красти.
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23.10.2022 19:46 Ответить
Татаров-Елдак ну зверюшки помельче, вроде безумных арахамий
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23.10.2022 20:22 Ответить
На що гроші розісрав? *****
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23.10.2022 20:30 Ответить
"Україна буде робити максимум" - невже Бєню видадуть в США?
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23.10.2022 23:39 Ответить
 
 