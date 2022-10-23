Российские мобилизованные испытывают проблемы с обеспечением. На Херсонском направлении у солдат нет военной обуви, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с российскими мобилизованными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. В частности, на Херсонском направлении мобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, в большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения.

Известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну с учетом оперативной обстановки. Командование не учитывает уровень их подготовленности. Таким образом, российское военное руководство пытается удержать линию фронта. Из-за слабой организации взаимодействия есть единичные случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями противника".

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