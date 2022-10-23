Российские мобилизованные испытывают проблемы с обеспечением. На Херсонском направлении у солдат нет военной обуви, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с российскими мобилизованными.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб в официальном фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. В частности, на Херсонском направлении мобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, в большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения.
Известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну с учетом оперативной обстановки. Командование не учитывает уровень их подготовленности. Таким образом, российское военное руководство пытается удержать линию фронта. Из-за слабой организации взаимодействия есть единичные случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями противника".
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Пусть сдохнут 💩🇷🇺террористы ,убийцы , садисты , марадеры
тоже мне проблему нашли))
А якщо пощастить, то в чорному пакеті теж взуття не потрібне.
Одна проблема - кацапи й це робить розучилися!
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ото не тре починати: кацапи голі босі,зброї нема стріляти чим немає..Здихають пачками,пакетів не вистачає... Чому тоді наші хлопці гинуть кожен день? Чому Бутусов каже що зимова форма солдат тільки на папірцях в МО є? Чого гроші клянчим в пересічних та в заходу на допомогу та дрони? В ЗСУ проблем немає -тільки в кацапів? Блд як же ця показуха задовбала. Написали б краще що влада робить для перемоги ? Асфальт кладе та гумдопомогу пи30ить? Чи єрмака піарить на обмінах полоненими? Чомусь Порох з Пастором постійно біля зброї виготовленій в Україні піарилися а не шаурму на камеру жерли!
Ах, мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет тёплого платочка,
У меня нет зимнего пальта! (с)