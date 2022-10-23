Франция отказывается быть вовлеченной в какую-либо форму эскалации войны в Украине, - министр Лекорню после разговора с Шойгу

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу отметил стремление мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

В заявлении главы оборонного ведомства говорится, что Франция отказывается быть втянутой в какую-либо форму эскалации украинского конфликта, особенно в отношении ядерных вариантов.

В ближайшее время Лекорню также планирует провести переговоры с министром обороны Украины, отмечается в сообщении.

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Напомним, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд переговоров с коллегами из других стран. В частности, заявил коллегам Бену Уоллесу и Себастьену Лекорню о возможной провокации с "грязной бомбой", которую якобы готовит Украина.