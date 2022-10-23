Франция отказывается быть вовлеченной в какую-либо форму эскалации войны в Украине, - министр Лекорню после разговора с Шойгу
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу отметил стремление мирного урегулирования войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
В заявлении главы оборонного ведомства говорится, что Франция отказывается быть втянутой в какую-либо форму эскалации украинского конфликта, особенно в отношении ядерных вариантов.
В ближайшее время Лекорню также планирует провести переговоры с министром обороны Украины, отмечается в сообщении.
Напомним, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд переговоров с коллегами из других стран. В частности, заявил коллегам Бену Уоллесу и Себастьену Лекорню о возможной провокации с "грязной бомбой", которую якобы готовит Украина.
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Создание новых самолетов, ремонт и обслуживание имеющихся - невозможны.
Superjet 100 - всё. Импортная составляющая более 50%. Создание новых самолётов, ремонт и обслуживание имеющихся вне режима каннибализма - невозможны.
«Аэрофлот» в 2018 году заказал 150 SSJ100, из которых 76 уже поставлено, а 74 машины уже никогда не будут поставлены. МС-21 - всё.
«Аэрофлот» заказал несуществующих МС-21 аж 85 самолётов, из которых 50 твердый контракт и 35 опцион. Этих самолётов никогда не будет. Ту-204, Ил-114 и Ил-96.
В 2016 году решением правительства были выделены средства на изготовление и проектировку самолётов Ил-114 и Ил-96, а так же проектировку двигателя ПД-35.
Проекты заморожены.
Ил-96 и Ту-204 называют неконкурентными машинами, потребляющими слишком много топлива по современным меркам. В перспективе, с учётом роста цен, использование даже тех самолётов, что есть - нерационально дорогое удовольствие.
Короче, писец, прилетели!
у цьому сенсі цікаве інтервью Іларіонова - у буйла грошей максимум на 1 рік війни !
максимум!
по Сіверському Дінцю - майже по лінії розмежування на 23.02.2022
Луганда злита в унітаз !!!!
"Как?! И эти тоже нас победили что ли?"
Всратий позорний підарок, фу.
"кинули"
ГандонМакрон Круасанович, чого тоді дзвониш (уйлу?????
Сподіваюсь, що аналітики в розвідці та держ.безпеці Франції набагато кращі за жданових-абдристовичей і покладуть на стіл цьому міністру роз'яснення та висновки щодо подальших дій московитів.
Хоча... Слідкувати треба не за словами, а за діями (с)
Есть пословица от добра добра не ищут.
бабкоЙоб і його тіпа вояки обісрались
Ну і в принципі дивуватися немає чого
Це сцикливі підарки, які живуть за рахунок трудяг
С первого раза вместо "оборонного" прочёл "обдрыстанного" и это больше соответствует действительности.
Шойгу им там по телефону угрожал насилием в извращённой форме? Что за писк "твари дрожащей"?
Себастьєн Лекорню нагадав, що «Франція відмовилася від будь-якої форми ескалації, особливо ядерної», також підкресливши свою рішучість «сприяти мирному вирішенню конфлікту разом зі своїми союзниками». Своєю чергою міністр оборони Великої Британії Бен Воллес "спростував" заяви Москви про те, що країни Заходу сприяють ескалації війни в Україні.
дивна інтерпретація Зі ЗМІЩЕННЯМ НАГОЛОСІВ
що викликала срач і прокляття
Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и буряты и подобные, думающие: "чем мы хуже тувинцев".