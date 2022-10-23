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Новости Война
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россия (92999) Франция (3350) Шойгу Сергей (708) ядерное оружие (1292)

Франция отказывается быть вовлеченной в какую-либо форму эскалации войны в Украине, - министр Лекорню после разговора с Шойгу

лекорню

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу отметил стремление мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

В заявлении главы оборонного ведомства говорится, что Франция отказывается быть втянутой в какую-либо форму эскалации украинского конфликта, особенно в отношении ядерных вариантов.

В ближайшее время Лекорню также планирует провести переговоры с министром обороны Украины, отмечается в сообщении.

Читайте также: Россия может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине мир на своих условиях, - разведка Германии

Напомним, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд переговоров с коллегами из других стран. В частности, заявил коллегам Бену Уоллесу и Себастьену Лекорню о возможной провокации с "грязной бомбой", которую якобы готовит Украина.
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Топ комментарии
+49
Хронцузи і за свою країну воювати не хотіли. Годі й очікувати, що іншій допоможуть
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23.10.2022 20:34
+45
Ви і в другу світову не воювали,воювати будуть як завжди ми,США і Великобританія,знову рятувати світ
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23.10.2022 20:35
+40
ЕВБАННЫЙ СТЫД ЛЯГУШАТНИКОВ... ТРУСЛИВЫЕ ШАКАЛЫ И ШАВКИ..тьфу гыдота...
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23.10.2022 20:32
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Шо, лакернувся коричневим, від спілкування з гопотою
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23.10.2022 20:32 Ответить
Навіщо жабоїди дзвонять кацапам та мелять дичину? Вони довбой@би?
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23.10.2022 20:32 Ответить
видно жабів несвіжих пожерли наніч.
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23.10.2022 20:46 Ответить
А российской авиации - полный писец!
Создание новых самолетов, ремонт и обслуживание имеющихся - невозможны.
Superjet 100 - всё. Импортная составляющая более 50%. Создание новых самолётов, ремонт и обслуживание имеющихся вне режима каннибализма - невозможны.
«Аэрофлот» в 2018 году заказал 150 SSJ100, из которых 76 уже поставлено, а 74 машины уже никогда не будут поставлены. МС-21 - всё.
«Аэрофлот» заказал несуществующих МС-21 аж 85 самолётов, из которых 50 твердый контракт и 35 опцион. Этих самолётов никогда не будет. Ту-204, Ил-114 и Ил-96.
В 2016 году решением правительства были выделены средства на изготовление и проектировку самолётов Ил-114 и Ил-96, а так же проектировку двигателя ПД-35.
Проекты заморожены.
Ил-96 и Ту-204 называют неконкурентными машинами, потребляющими слишком много топлива по современным меркам. В перспективе, с учётом роста цен, использование даже тех самолётов, что есть - нерационально дорогое удовольствие.
Короче, писец, прилетели!
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23.10.2022 20:49 Ответить
схоже, це алєневод обдзвонює "колег" (які йому колеги міністри оборони цивілізованих країн ?) бо буйло хоче закінчення війни - підгорає

у цьому сенсі цікаве інтервью Іларіонова - у буйла грошей максимум на 1 рік війни !
максимум!
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23.10.2022 21:06 Ответить
де проходить лінія вагнера ?
по Сіверському Дінцю - майже по лінії розмежування на 23.02.2022
Луганда злита в унітаз !!!!

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23.10.2022 21:22 Ответить
они коррумпированы кремлядями по разным схемам
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23.10.2022 22:26 Ответить
ЕВБАННЫЙ СТЫД ЛЯГУШАТНИКОВ... ТРУСЛИВЫЕ ШАКАЛЫ И ШАВКИ..тьфу гыдота...
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23.10.2022 20:32 Ответить
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23.10.2022 20:42 Ответить
Собственно у немцев был сильный батхерт даже от того, что союзники включили в число подписантов акта о безоговорочной капитуляции Германии Францию, ввиду чего Кейтель патетически тогда воскликнул:
"Как?! И эти тоже нас победили что ли?"
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23.10.2022 20:44 Ответить
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23.10.2022 20:46 Ответить
Усі претензії переводу,там пропустили частину-особливо ядерну. Прочитайте статтю від французів.
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23.10.2022 20:57 Ответить
Нічого дивного, їм з 2 світової не привикать бути колаборантами фашистів. Вже мабудь скуповують ******** панчохи та підвіски, бо фашисти таких курв *******.
Всратий позорний підарок, фу.
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23.10.2022 20:34 Ответить
Хронцузи і за свою країну воювати не хотіли. Годі й очікувати, що іншій допоможуть
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23.10.2022 20:34 Ответить
Вермахт розгромив Французьку рать разом з британським експедиційним корпусом менш ніж за 6 тижнів і парадним строєм (парадним! навіть не розвертаючись у бойові порядки) зайшов до Парижу.
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24.10.2022 06:38 Ответить
Ви і в другу світову не воювали,воювати будуть як завжди ми,США і Великобританія,знову рятувати світ
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23.10.2022 20:35 Ответить
поляки дуже воювали. Але поляків кинули - тому замовчують їх подвиги у другій світовій.
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23.10.2022 20:39 Ответить
Софокл, почитай почему и когда Великобритания обьявила войну Германии.

"кинули"
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23.10.2022 20:53 Ответить
Кинули Польщу після війни, не захотіли конфлікту з сраліним. На вимогу сраліна французів зробили переможцями над нацизмом. Про таке капітулянти французи, мабуть, і не мріяли. До речі, в корпусі де Голля, який евакуювався в колонії і продовжив боротьбу, французів майже не було, були сенегальські стрілки, яких після війни вдячні французи поспішили швидко забути і навіть не платили військових пенсій. В боротьбі проти нацизму Франція навіть близько з Польщею не стояла. Тільки в союзних військах воювало близько 250 тисяч поляків.
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23.10.2022 21:08 Ответить
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23.10.2022 23:21 Ответить
Замовчували не тому, що "кинули", а тому, що одному з "побєдітелєй" було незручно визнавати, хто почав війну разом з Гітлером.
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23.10.2022 21:05 Ответить
тому і кинули, "що одному з "побєдітелєй" було незручно визнавати, хто почав війну разом з Гітлером."
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23.10.2022 23:22 Ответить
згоден
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23.10.2022 20:55 Ответить
Если б не Наполеон,так бы и кичились своими дворцовыми "победами".
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23.10.2022 20:36 Ответить
Гандон Макрон Круасанович, чого тоді дзвониш (уйлу?????
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23.10.2022 20:36 Ответить
Макрон сподівається, що у ***** відпав орган дідуся і він вже бабуся...
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23.10.2022 22:21 Ответить
Франція ж сильна краіна - шо ж вони так не по - людськи .
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23.10.2022 20:37 Ответить
В оригинале не "в будь яку", а в неконтролируемую ситуацию.
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23.10.2022 20:37 Ответить
В Европах власть отображает позицию лохтората.. Если власть так пи..дит, значит лохторат этого ждет от нее.
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23.10.2022 20:38 Ответить
В Европе нет "лохтората" как у тебя в России. Но в остальном ты прав, политик на Западе это не царь.
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23.10.2022 20:41 Ответить
Лохторату скрізь 73%. Це аксіома.
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23.10.2022 20:44 Ответить
Это у тебя в Башкирии аксиома
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23.10.2022 20:50 Ответить
у меня в россии ? ты дебил ?
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23.10.2022 20:50 Ответить
Ну не в Украине же! ))))) Или ты имел ввиду Украину под "лохотратом"?
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23.10.2022 20:55 Ответить
населення, яке під час війни обирає президентом гравця хером по піаніно, це не лохторат. Це набагато гірше
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24.10.2022 01:55 Ответить
Еще раз для дебила: речь шла за ЕС. причем тут россия и Украина ?
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24.10.2022 02:05 Ответить
Не слід взагалі зважати на цю Лехерню.
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23.10.2022 20:39 Ответить
)(уйло йде на ще більшу ескалацію,щоб домогтись переговорів..виманити Захід та США вести переговори..
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23.10.2022 20:39 Ответить
Наче діти! Думають, що коли вони заплющать очі і нічого не бачитимуть, то й їх ніхто не побачить!

Сподіваюсь, що аналітики в розвідці та держ.безпеці Франції набагато кращі за жданових-абдристовичей і покладуть на стіл цьому міністру роз'яснення та висновки щодо подальших дій московитів.

Хоча... Слідкувати треба не за словами, а за діями (с)
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23.10.2022 20:40 Ответить
Франция наш ценный союзник. Они нам помогают. Они соблюдают санкции. Воевать за Украину они не будут. Зрады в этом никакой нет, у них нет никаких обязательств перед Украиной. Что за всхлипы обиды?

Есть пословица от добра добра не ищут.
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23.10.2022 20:48 Ответить
Саме тому я й додав, що слідкувати треба за діями, а не словами.
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23.10.2022 20:54 Ответить
Какая нах&й эскалация "украинского конфликта"?(((( **** лягушатная. Зла не хватает на дебилов!!!(((😡😡😡😡😡😡😡
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23.10.2022 20:42 Ответить
обосрались лягушатники? после угроз кремлевской гопоты-Найближчим часом Лекорню також планує провести переговори з міністром оборони України, наголошується у повідомленні. -будет рассказывать как не злить медведя делайте так как он хочет иначе взорвет что-то в этом роде
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23.10.2022 20:46 Ответить
Місьє проста абасрался...
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23.10.2022 20:47 Ответить
Тьху.....А вы чего хотели,уважаемые коментирущие???Шоб жабоеды как минимум легион прислали???У них своих проблем за глаза)))Скажем спасибо за помощь какую никакую......А воевать мы будем сами,смотрим Арестовича и воюем!! И да,в Европе смотрят на свой електорат,и правительства европейские,думают прежде всего за свой народ.Сколько беженцев приняли?Сколько грошей (кредитов)дают?Думаю нам надо быть благодарными,а не просить больше......Может надоесть(((Ресурсы можно и внутри поискать,не беда если милиардер станет миллионэром....не здохнет)))А я бачу пока только по взрослому Порох напрягаеться...остальные на курорта горнолыжных отдыхают...ждут.Может ошибаюсь,тогда сорри.
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23.10.2022 20:48 Ответить
Даже не стесняются заявлять о своих разговорах с террористами. Неудивлюсь если он и продал что-то.
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23.10.2022 20:48 Ответить
Политика-это огромная куча отборного дерьма....
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23.10.2022 20:50 Ответить
Брат Кирила Тимошенка?
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23.10.2022 20:50 Ответить
Напомніть, скільки там Франція протрималася у 2 світову? Отож бо...
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23.10.2022 20:52 Ответить
Атсос, Подсос, Ананис и Драчиньян... мушкетеры 300 лет спустя
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23.10.2022 21:02 Ответить
Залік. У вас в школі іноземною була мабуть французська і не було вчителя предмету.Тому ви на Францію такі злі!У мене був в Львівській Політехніці однокурсник в підгрупі з гірського галицького села. Розказував що за шість років навчання в СШ вчитель французської був може з рік. Хлопець був на грані відчислення з вузу за незалік з іноземної.
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23.10.2022 23:31 Ответить
Доброго вечора... English. Вчителя були. Совковi ще. Жартую я так. Маючи зневагу лише до пересIчних, яки зажадали веселощIв та "перестать стрелять".
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23.10.2022 23:48 Ответить
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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23.10.2022 21:10 Ответить
у Франции всегда свое особое мнение что не мешает тут обкатывать свою артиллерию и птрк Милан 2 плюс свои ЗРК
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23.10.2022 21:12 Ответить
министр обороны и мирные переговоры это два взаимоисключающих мировозрения.
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23.10.2022 21:17 Ответить
А ще говорять що у Українців "хата з краю", ви там робіть що хочете тільки нас не чіпайте, головне ми далеко. Треба терміново більше біженців у Францію.
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23.10.2022 21:24 Ответить
ПоРаша умирает как такова!!!это называется судорги(ломка) наркомана когда всё меньше ДОЗЫ!!!
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23.10.2022 21:37 Ответить
ЛЕКОРНЮ у відставку
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23.10.2022 21:37 Ответить
Лекарню ще Бучі не бачив ? Це прокол
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23.10.2022 21:38 Ответить
Висновок простий:
бабкоЙоб і його тіпа вояки обісрались

Ну і в принципі дивуватися немає чого

Це сцикливі підарки, які живуть за рахунок трудяг
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23.10.2022 21:39 Ответить
У заяві голови оборонного відомства йдеться, що Франція відмовляється бути втягнутою...

С первого раза вместо "оборонного" прочёл "обдрыстанного" и это больше соответствует действительности.
Шойгу им там по телефону угрожал насилием в извращённой форме? Что за писк "твари дрожащей"?
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23.10.2022 21:53 Ответить
жабоедьі испокон веков любили русским говорить - чего изволите.... вот и етот имбицьіл яркий тому пример.....
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23.10.2022 21:59 Ответить
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-le-ministre-russe-de-la-defense-s-entretient-avec-paris-ankara-et-londres-20221023 ЛЕФігаро:

Себастьєн Лекорню нагадав, що «Франція відмовилася від будь-якої форми ескалації, особливо ядерної», також підкресливши свою рішучість «сприяти мирному вирішенню конфлікту разом зі своїми союзниками». Своєю чергою міністр оборони Великої Британії Бен Воллес "спростував" заяви Москви про те, що країни Заходу сприяють ескалації війни в Україні.

дивна інтерпретація Зі ЗМІЩЕННЯМ НАГОЛОСІВ

що викликала срач і прокляття
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23.10.2022 22:07 Ответить
Ще з другої світової їх називали "surrender monkeys". І справедливо.
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23.10.2022 22:22 Ответить
х!йло вигадав нову форму залякування інших країн ядреною бомбою
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24.10.2022 00:02 Ответить
жабоїди срані
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24.10.2022 00:42 Ответить
Шойгу без военного образования в генеральской форме. Выглядит как клоун. Он никто.

Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и буряты и подобные, думающие: "чем мы хуже тувинцев".
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24.10.2022 01:02 Ответить
Корисні ідіоти отримали черговий транш від кремля і активно почали його відпрацьовувати.
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24.10.2022 10:13 Ответить
 
 