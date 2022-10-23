Шмыгаль объяснил немецким СМИ, почему Украина требует дальнобойное оружие: "Для защиты, а не нападения"

Он подчеркнул, что Украина планирует вернуть все территории в международно-признанных границах.

Украина нуждается в дальнобойном оружии не для нападения на Россию, а для защиты своих суверенных территорий. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Журналист добавил, что "даже лучшая противовоздушная оборона не сможет отразить все российские атаки", и спросил, не требует ли Украина оружия, чтобы атаковать базы и аэропорты на территории РФ. Украинский премьер ответил, что оружие необходимо Украине исключительно для самозащиты.

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"Прежде всего, Украине нужна техника для защиты своих людей. Мы не говорим о нападениях на Россию. Речь идет о защите нашей территории. Мы защищаем свою территориальную целостность в границах 1991 года", - пояснил чиновник.

По его словам, Украина планирует вернуть все территории в международно признанных границах, включая Крым.