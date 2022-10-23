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Эстония (1353) трибунал (259) Кулеба Дмитрий (2880) Рейнсалу (41)

Обсудили шаги по созданию спецтрибунала для российских военных преступников, - Кулеба провел разговор с эстонским коллегой Рейнсалу

рейнсалу,урмас

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу в воскресенье провели телефонный разговор, где обсудили вопросы обороноспособности украинской стороны и наказания за военные преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"В телефонном разговоре Урмас Рейнсалу и я приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги на пути соответствующего специального трибунала. Скоординировали усилия по призыву к партнерам направить больше систем ПВО в Украину", - отметил он.

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Крига скресла! https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/23/7373156/
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23.10.2022 21:12 Ответить
А в Гаазі є стадіон? Бо всі винні в залу суду не влізуть. А ще майже 100млн співучасників на 1/6 суші.
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23.10.2022 21:21 Ответить
не забудте место припасти для спецтребунала зеле
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23.10.2022 21:42 Ответить
 
 