Обсудили шаги по созданию спецтрибунала для российских военных преступников, - Кулеба провел разговор с эстонским коллегой Рейнсалу
Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу в воскресенье провели телефонный разговор, где обсудили вопросы обороноспособности украинской стороны и наказания за военные преступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
"В телефонном разговоре Урмас Рейнсалу и я приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги на пути соответствующего специального трибунала. Скоординировали усилия по призыву к партнерам направить больше систем ПВО в Украину", - отметил он.
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boris kravchenko 13aea087
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