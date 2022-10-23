Украина должна сама решить, когда договариваться о мире и на каких условиях, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что мирное решение войны России против Украины возможно, но такое решение должен принимать Киев.

Об этом Макрон сказал в воскресенье на международном форуме "Призыв к миру" в Риме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, в Украине "мир возможен" тогда, когда украинцы "так решат". "Поэтому не позволим сегодня, чтобы мир был как-то захвачен российской силой", - добавил он.

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Президент Франции также пояснил, что Запад помогает Украине оружием, "чтобы в определенный момент украинский народ смог выбрать мир... на тех условиях, которые определил он".

"Мир будет создан с другим, который является врагом, за столом переговоров", - отметил Макрон.

Ранее на саммите ЕС в Брюсселе французский лидер призвал Киев и Москву вернуться к переговорному процессу "как можно быстрее", хотя и отметил, что это должно произойти тогда, когда будет "приемлемым" для украинской стороны.