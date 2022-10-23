Украина должна сама решить, когда договариваться о мире и на каких условиях, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что мирное решение войны России против Украины возможно, но такое решение должен принимать Киев.
Об этом Макрон сказал в воскресенье на международном форуме "Призыв к миру" в Риме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его словам, в Украине "мир возможен" тогда, когда украинцы "так решат". "Поэтому не позволим сегодня, чтобы мир был как-то захвачен российской силой", - добавил он.
Президент Франции также пояснил, что Запад помогает Украине оружием, "чтобы в определенный момент украинский народ смог выбрать мир... на тех условиях, которые определил он".
"Мир будет создан с другим, который является врагом, за столом переговоров", - отметил Макрон.
Ранее на саммите ЕС в Брюсселе французский лидер призвал Киев и Москву вернуться к переговорному процессу "как можно быстрее", хотя и отметил, что это должно произойти тогда, когда будет "приемлемым" для украинской стороны.
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Ніхто ще не забув, що Макрон гей?
по телефону буйлу звонил ?
Не будьте таким песимістичним.
Буде важко,але перемога буде за нами.
Якщо ви не на передовій,то донатьте армії - це буде наш вклад в перемогу.
В країні багато зрадників,нажаль...
Насколько же ломается и летит в помойную яму весь здравый смысл, когда у преступника есть ядерное оружие! И все поборники цивилизации и законности начинают танцевать перед ним, как самые дешёвые грязные шлюхи, при чём у некоторых из них самих есть ядерное оружие. Мерзкие куски гнилого говна.
Пусть эти шалавы отдадут лучше часть своих стран тому плешивому недоноску, Эрдоган пусть отдаст часть, Орбан ещё часть, Макрон пусть отдаст, Трамп! О чём могут быть переговоры с крокодилом, который жуёт твою ногу? Конечно, это не их ногу жуют, потому можно призывать к переговорам и ногу не жалко, это ж не их нога. У-у-у, суки.