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Зеленский (19024) путин (30476) ядерное оружие (1292)

Зеленский: Единственный субъект, способный применить ядерное оружие в Европе, - это Путин

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применить ядерное оружие в нашей части Европы может только один субъект, приказавший министру обороны Шойгу звонить своим коллегам.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", - сказал он в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

"Всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это – об украинцах. Там, где Украина, – никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы", - сказал он.

"И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", - сказал Зеленский.

"Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до какой-либо новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит", - подытожил он.

Смотрите также: Российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
ЗСУ відкинули росіян на 2 км від східних околиць Бахмута, - ця інформація потребує перевірки.

Повідомляють, що українці вибили вагнерівців з території підприємства, відомого, як асфальтовий завод.

«Групі Вагнера знадобилось 2 місяці, щоб зайти сюди, а щоб вибити їх звідти, вистачило 48 годин»
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23.10.2022 21:30
+6
ЗЕленый капитан очевидность на марше - вода мокрая, трава-зеленая, ветер-дует
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23.10.2022 21:52
+5
я вже бачив підтвердження від жіночки з Бахмута.
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23.10.2022 22:11
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ЗСУ відкинули росіян на 2 км від східних околиць Бахмута, - ця інформація потребує перевірки.

Повідомляють, що українці вибили вагнерівців з території підприємства, відомого, як асфальтовий завод.

«Групі Вагнера знадобилось 2 місяці, щоб зайти сюди, а щоб вибити їх звідти, вистачило 48 годин»
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23.10.2022 21:30 Ответить
я вже бачив підтвердження від жіночки з Бахмута.
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23.10.2022 22:11 Ответить
Вова, при свєчах. Я манал и за тебя котел в пустую гонять.
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23.10.2022 21:30 Ответить
ЗЕленый капитан очевидность на марше - вода мокрая, трава-зеленая, ветер-дует
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23.10.2022 21:52 Ответить
Тепер великобудівник ще більше накатає асфальту.
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23.10.2022 21:53 Ответить
Ну це пістуц... Квартал-95 рассуждаєт про ядерну зброю...
Українці, ви дожилися!
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23.10.2022 21:32 Ответить
а ти нє? Чити вже всьо)
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23.10.2022 21:33 Ответить
Зелепуги, сіли каменем і стулили дзюбок! Дуже скоро прийде і на вас. А ви будете скавуліти:
"Нє вінаватая я!"
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23.10.2022 21:36 Ответить
це до чого? Ти вище зверитаєшся до українців, і кажеш "Українці, ви дожилися!". Я тебе спитав " а ти не Українка шолі". То дівульо, впади камнем сама куди небудь і дай спокій ішим якщо ти з причинно-наслідковими зв'язками нетоваришуєш.
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23.10.2022 21:42 Ответить
а ти хто?
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23.10.2022 21:33 Ответить
холоп значить
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23.10.2022 21:35 Ответить
московський піп тебе хрестив-так тобі і треба
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23.10.2022 21:36 Ответить
воно блажене.
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23.10.2022 21:43 Ответить
а чому війну почав путін, а має 300 000 чоловік проти 300 000 чоловік воювати і один одного вбивати?

якщо війну почав путін - то треба проти нього воювати.
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23.10.2022 21:36 Ответить
ти прочитай що написав
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23.10.2022 21:39 Ответить
за Вашою логікою пуйло сяде на коняку чорного, наш Бонопартій на білого..візьмуть дрючки до рук й поскочуть битись, а ми типу за попкорном й до тєліка дивитись??
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23.10.2022 21:44 Ответить
у тебя гугл переводчик паленый ..
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23.10.2022 21:56 Ответить
Це ти не нам питання це задавай, бо за наказом твого путіна ваші 300 тісяч чоловіків приперлися в нашу країну нас вбивати.
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23.10.2022 22:04 Ответить
Єдине ***** в Європі, що може застосувати ядерну зброю...
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23.10.2022 21:43 Ответить
Бубка Гоп Зелені штани у свому репертуарі
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23.10.2022 21:52 Ответить
А ти зазирни йому вглаз і всьо.
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23.10.2022 21:56 Ответить
Ну це правда що у викладачів та професорів, діти не так інтелектуально розвинуті, що чіпляю в цій заяві президента, що він не розуміє смисла слова--- МоЖе, і ЗДАТний, ти вже українця Єрмака чі Арестовича чі Арахамію щоб написали тобі текст
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23.10.2022 21:57 Ответить
Самый толковый был дед-милиционер.Судя по научному наследию папы там природе уже отдыхать было сложно...
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23.10.2022 23:02 Ответить
Ядерна точно буде холодною. І живі будуть заздрити мертвим.(С)
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23.10.2022 22:22 Ответить
тьху тьху
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23.10.2022 22:24 Ответить
Хутин хочет с собою в могилу весь мир забрат. Пора его изолировать в Гаагу=
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23.10.2022 22:16 Ответить
Залити його в бункері бетоном.
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23.10.2022 22:23 Ответить
Зєля, ти призначив путю керувати ядерною вакханалією?
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23.10.2022 22:30 Ответить
Напис у Гундосіка на кофті: "Я український"
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23.10.2022 23:26 Ответить
Почитал комментарии
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24.10.2022 00:56 Ответить
И еще раз - любая концепция обороны любой страны -например той же дуРашки - предусматривает применение ядерного оружия по противнику.
Поскольку дуРашка является агрессором то бомбить ее в ответ ядерными, грязными и прочими бомбами - полное право Украины.
Не нравится? Прекращаем агрессию и уматываем с Украины, выплачивать репарации.
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24.10.2022 08:14 Ответить
 
 