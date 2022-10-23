Зеленский: Единственный субъект, способный применить ядерное оружие в Европе, - это Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применить ядерное оружие в нашей части Европы может только один субъект, приказавший министру обороны Шойгу звонить своим коллегам.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", - сказал он в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

"Всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это – об украинцах. Там, где Украина, – никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы", - сказал он.

"И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", - сказал Зеленский.

"Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до какой-либо новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит", - подытожил он.

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