Зеленский: Единственный субъект, способный применить ядерное оружие в Европе, - это Путин
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применить ядерное оружие в нашей части Европы может только один субъект, приказавший министру обороны Шойгу звонить своим коллегам.
"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", - сказал он в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.
"Всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это – об украинцах. Там, где Украина, – никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы", - сказал он.
"И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", - сказал Зеленский.
"Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до какой-либо новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит", - подытожил он.
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Повідомляють, що українці вибили вагнерівців з території підприємства, відомого, як асфальтовий завод.
«Групі Вагнера знадобилось 2 місяці, щоб зайти сюди, а щоб вибити їх звідти, вистачило 48 годин»
Українці, ви дожилися!
"Нє вінаватая я!"
якщо війну почав путін - то треба проти нього воювати.
Поскольку дуРашка является агрессором то бомбить ее в ответ ядерными, грязными и прочими бомбами - полное право Украины.
Не нравится? Прекращаем агрессию и уматываем с Украины, выплачивать репарации.