В ходе оккупации Киевщины россияне незаконно вывезли 147 мирных жителей: 43 из них находятся в плену, судьба 89 человек неизвестна

В ходе захвата Киевской области оккупанты незаконно вывезли на территорию Беларуси и Российской Федерации 147 местных жителей.

Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только по официальным данным во время оккупации Киевской области захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев на территорию Беларуси и РФ. 43 гражданских жителя региона находятся в плену. Еще 89 человек вывезены, и их судьба неизвестна", – отметил он.

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Глава ОВА подчеркнул, что депортация и похищение людей является еще одним преступлением российских захватчиков против мирного населения Украины, о котором должен знать весь мир.

"Пообщался с журналисткой проекта "Найти своих с Екатериной Осадчей" телеканала "1+1". Проект помогает разыскать людей, которых принудительно вывезли оккупанты. Уверен, что фиксация и огласка этих историй помогут вернуть домой украинцев и рассказать миру о варварстве и бесчеловечном лице государства-террориста", - добавил Кулеба.