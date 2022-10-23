В Пентагоне сообщили о втором за три дня разговоре Остина и Шойгу
Министерство обороны США в воскресенье подтвердило разговор главы ведомства Ллойда Остина с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу – второй за последние три дня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Телефонный звонок состоялся по инициативе российской стороны.
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+25 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий23.10.2022 22:54
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а потім - фініта армії та недоімперії
Дядя Остін, вазьмі трубку пажалуста
GUN DON
Мопедно-ракетні атаки не дали того ефекту, на який розраховували.
Кузькіна мать ( Йедрьон батон) + стук туфля в трубку.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/23/7373171
А якщо дійсно американці вже готові нанести превентивний удар томагавками по аеродромах, базах і кораблях чф рф й потім зачистити території Криму і Севастополя від окупантів?
От шойгу і приєднав датчики від поліграфу до своєї телефонної трубки, щоби обзвонити колег зі США і ВБ і визначитись із найближчими їх планами.
- Ні це Шойгу, ***** спить..
Путлер его так нарядил, чтобы буряты гордились ним и радостно шли воевать.
Подгорает, торг пошел