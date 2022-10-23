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Новости Война
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Шойгу Сергей (708) Остин Ллойд (408)

В Пентагоне сообщили о втором за три дня разговоре Остина и Шойгу

пентагон

Министерство обороны США в воскресенье подтвердило разговор главы ведомства Ллойда Остина с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу – второй за последние три дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Телефонный звонок состоялся по инициативе российской стороны.

Смотрите также: Российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+25
засучили ножками рашиські гадьониші !
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23.10.2022 22:54
+22
Перемовин просять. І як завжди шантажують ядерним ударом.
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23.10.2022 22:55
+20
Пук среньк, нада панімать ми ваюєм са всєй НАТО

Дядя Остін, вазьмі трубку пажалуста
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23.10.2022 22:56
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Картоний запросив напевно про гарантії втечі з родиною в США😸😸😸шутка дядько Остін обяснив дятлу що чекає чемоданого і всю свопу ворів що їх чекає
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23.10.2022 22:54 Ответить
В цій шутці є своя доля правди.Скоріше за все просять дати можливість вийти с Херсону і області.
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23.10.2022 23:27 Ответить
засучили ножками рашиські гадьониші !
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23.10.2022 22:54 Ответить
за даними Іларіонова, рашці вистачить валюти максимум на 1 рік війни.

а потім - фініта армії та недоімперії
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24.10.2022 00:07 Ответить
с поддержкой индии и китая им хватит больше
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24.10.2022 00:42 Ответить
а-га счас держи карман шире - китай принял "на хранение" у кацапии 100 млрд долларов в юанях и не отдает )) говорит по не имеет право по закону..
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24.10.2022 03:07 Ответить
Дурiсть.
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24.10.2022 06:51 Ответить
За рік він нашої економіки та інфраструктури лишиться пустка.
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24.10.2022 08:02 Ответить
чекаємо..мож скоро трупи ворогів мимо нас косяками попливуть..
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23.10.2022 22:55 Ответить
Перемовин просять. І як завжди шантажують ядерним ударом.
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23.10.2022 22:55 Ответить
Отакэ, мопэды войну не выиграли, раися срочно запрашивает переговоры, а то снаряды и ракеты кончаются, а чмобики одеты для страйкбола.
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24.10.2022 11:23 Ответить
Пук среньк, нада панімать ми ваюєм са всєй НАТО

Дядя Остін, вазьмі трубку пажалуста
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23.10.2022 22:56 Ответить
а шо такое у шойгу страпилось??? перестает біть любимой игрушкой-погремушкой *****???
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23.10.2022 22:59 Ответить
возможно, у парашников з атомочкой которой всех пугали, пошло не так как они думали.
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23.10.2022 23:19 Ответить
хоть бы она у них там с шахты не захотела вылазить)))
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23.10.2022 23:28 Ответить
с критической массой заряда може проблема)) "усохла" от времени, вместе с "подсыревшим" подрывным зарядом. а спецы из обслуги остались там ещё те, профилактику запустили, а деньги на неё попилили,.... имхо. а то шо-то уж сильно алень заистерил по поводу.
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23.10.2022 23:33 Ответить
А я думав, що шойгу олєнєвод, а він, виявляється, артіст разгаворнага жанра!
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23.10.2022 23:01 Ответить
На батьківщині шойгу немає оленів. Там гірські козли. І негірські теж.
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23.10.2022 23:16 Ответить
Солідарний з коментаторами, скоріше за все базарить про можливість найкращого для себе сценарію або як евакуюватися або як ********* бункерного мудака
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23.10.2022 23:01 Ответить
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23.10.2022 23:02 Ответить
😁

GUN DON
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23.10.2022 23:18 Ответить
крутится алєневод як гівно в ополонці
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23.10.2022 23:02 Ответить
Зливається як вуж на пательні
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23.10.2022 23:21 Ответить
і що цій мавпі потрібно? Притулку шукає на випадок шухеру?
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23.10.2022 23:04 Ответить
ще щось хоче доповнити про українську ядерну бімбу
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23.10.2022 23:06 Ответить
Что то назревает
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23.10.2022 23:08 Ответить
Назрєваєт...
Мопедно-ракетні атаки не дали того ефекту, на який розраховували.
Кузькіна мать ( Йедрьон батон) + стук туфля в трубку.
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23.10.2022 23:13 Ответить
стук головой об трубку
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24.10.2022 01:42 Ответить
Грозит ******* ядерной бомбой как обычно, крысиная тварь как и его ********* армия ********
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23.10.2022 23:10 Ответить
Джонсон відмовився брати участь у виборах лідера консерваторів Британії

https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/23/7373171
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23.10.2022 23:17 Ответить
консерваторы не поддержали так как Борис был за brexit - а в Лондоне сейчас проходят демонстрации за возврат в Евросоюз
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24.10.2022 03:09 Ответить
обговорювали останній дюйм...
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23.10.2022 23:18 Ответить
Вони риють окопи в білгородський області в курській області на підході інші.Провіряють бомбосховища москви і Криму,при цьому вже реально розуміють що їм капець в Херсоні.Перейти на інший берег це їх не врятує для ЗСУ це просто конхфетка скупчення цілей.Також ландшафт дозволяє бачити все і лупити ворога ,тому закріпитися на іншому березі не вийде їм пряма дорога тікати в Крим..Також почалися масові враження на Запорізькому напрямку.ЗСУ луплять по всіх складах і центрах почався двіж по військах.Робимо вивід.Орки втечуть не тільки з Херсону но і всієї херсонської області, скоріше за все велика ймовірність втечі зі всієї запорізької області..Далі буде перекидання всіх сил що в них є на Донецькому напрямку або Крим.Лука всрався за двіжуху на його кордоні з навчань і скупчення техніки НАТО.Тому Русня просить вийти з Херсону і не добивати в херсонській області щоб втекти в Крим.По факту вони схоже вже розуміють що Донбас вони також втратять.Тому вони будуть маніпулювати на кордоні с Білоруссю і довбатися до кінця по Криму.Хоча по Криму буде інша можлива тема навіть не військова.Хочуть за будь-яку ціну посадити нас за стіл переговорів довести все до підписання договору але Крим для них важливий.Це буде скоро але до цього моменту нам буде не просто.
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23.10.2022 23:24 Ответить
лука не всрався его просто отсранили фсб-шные полковники (которые командуют белорашской армией) - его даже по тв уже не показывают и посадили под домашний арест
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24.10.2022 03:12 Ответить
Сережа не понял с первого раза по какому иаршруту был послан?
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23.10.2022 23:27 Ответить
Якось невчасно для рашистів з їх планами випробування ТЯЗ в районі острова Зміїний розташувалась неподалік в Румунії десантно-штурмова бригада зі США.
А якщо дійсно американці вже готові нанести превентивний удар томагавками по аеродромах, базах і кораблях чф рф й потім зачистити території Криму і Севастополя від окупантів?
От шойгу і приєднав датчики від поліграфу до своєї телефонної трубки, щоби обзвонити колег зі США і ВБ і визначитись із найближчими їх планами.
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23.10.2022 23:29 Ответить
Про що взагалі можна розмовляти з цим уйобком? Можна подумати,що він там щосьь вирішує.
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23.10.2022 23:41 Ответить
***** в курсі?
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23.10.2022 23:49 Ответить
Пропонує знижки на елітні корпоративи із бубном та шаманськими танцями за власної участі.
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23.10.2022 23:56 Ответить
- Hello, how are you?
- Ні це Шойгу, ***** спить..
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24.10.2022 00:21 Ответить
Шойгу без военного образования в генеральской форме. Выглядит как клоун. Он никто.

Путлер его так нарядил, чтобы буряты гордились ним и радостно шли воевать.
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24.10.2022 00:37 Ответить
Этапы большого пути

Подгорает, торг пошел
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24.10.2022 00:39 Ответить
Мрази что-то задумали
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24.10.2022 00:42 Ответить
кишка у мразей тонка - за шкурку свою хлопочат
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24.10.2022 03:14 Ответить
Именно поэтому будут пытаться нагадить
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24.10.2022 05:04 Ответить
Согласовывают сроки «заморозки» войны на согласованных позициях?
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24.10.2022 01:40 Ответить
не прокатит - кацапье идет лесом (в пакет)
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24.10.2022 03:15 Ответить
С одного раза до Шойгу не доходит.
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24.10.2022 03:11 Ответить
Когда нам подключили стационарный телефон, я, малый ******, только и делал, что кому-то звонил
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24.10.2022 07:30 Ответить
Ядреной грязной бонбой путлер грозит Пентагону...,типа в Рай собрался...🤣
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24.10.2022 07:50 Ответить
Оленеводец это почти палканводец стала мавзолейного..🦍хмырей путлера надо понимать с точностью до наоборот..., если хлопок на РабZee,означает взрыв...если спецапирацыя,значит война...,если ЧМОбилиZaцыя,значит Утилизация "рюZkего мира"👽...як казав Тальков... назад означает вперёд,и наоборот... Королевство Кривых и Горбатых Зеркал путлера...🦍☠️
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24.10.2022 08:32 Ответить
Что хочет страна третьего мира у США? Я б вообще трубку не брал. Министр обороны расии это по рангу равно секретарша министра обороны. Вот с секретаршей пусть и беседует.
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24.10.2022 11:20 Ответить
 
 