Для восстановления Украины должен быть создан "план Маршалла", - заявление Шольца и фон дер Ляйен
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что для восстановления Украины должен быть создан свой "план Маршалла", в котором Европейский Союз будет играть особую роль.
Об этом говорится в общей статье Шольца и фон дер Ляйен, опубликованной в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Они напомнили, что страны "Группы семи", Европейский Союз и его государства-члены уже предоставили Украине более 35 миллиардов евро экстренной помощи, "чтобы помочь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности".
"Помимо этой неотложной помощи, мы должны уже сейчас думать о восстановлении страны, даже если мир еще кажется далеким. Восстановление разрушенного жилья, школ, дорог, мостов, инфраструктуры и энергоснабжения - за все это надо браться уже сейчас, чтобы страна смогла быстрее встать на ноги. Потому что Украине нужна перспектива, что она сможет снова экономически расти, как только закончится война", - считают Шольц и фон дер Ляйен.
По мнению главы немецкого правительства и президента Еврокомиссии, справиться с восстановлением Украины на фоне того, что убытки достигают не менее 350 миллиардов евро, не способны самостоятельно ни сама Украина, ни ее отдельные партнеры.
"Мы должны решать это все вместе - ЕС, G7 и наши партнеры далеко за их пределами. Безусловно, к этому должны присоединиться международные финансовые институты и ведущие международные организации. И в долгосрочной перспективе будет важно, чтобы частные доноры и компании инвестировали в восстановление Украины", - добавляют они.
Для того чтобы поддержка послевоенного восстановления Украины была как можно более действенной, Шольц и фон дер Ляйен предлагают создать "инклюзивную донорскую платформу", с помощью которой будет "четче и понятнее, как эти деньги (потраченные на восстановление Украины) будут использованы".
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Урсула их похоже "раздерибанила"
"А в сентябре 2014 года во время маневров НАТО в Норвегии из-за нехватки техники немецкие солдаты были вынуждены использовать метлы вместо винтовок. "Ситуация в бундесвере катастрофическая. Страдает вся обороноспособность Федеративной Республики», - сказал тогда Руперт Шольц, министр обороны при Гельмуте Коле.
В декабре 2018 года германский бундестаг начал расследование в отношении фон дер Ляйен, которую обвинили в коррупции, бесхозяйственности и кумовстве при распределении контрактов и найме консультантов. Федеральное аудиторское управление Германии, которое отслеживает движение денежных средств в правительстве, нашло десятки нарушений при найме внешних консультантов министерством обороны. Так, в 2015 году Минобороны Германии потратило €100 млн евро на внешних консультантов, но официально заявило всего 2, 2 млн. Год спустя министерство потратило €150 млн на консультантов, заявив лишь €2,9 млн.
Проанализировав 56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015-2016 годах, аудиторы обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятия решения о необходимости внешнего совета. А более чем в трети случаев процедуры не соответствовали обычным правилам заключения контрактов.
"Дело консультантов", как его назвали в Германии, замяли на фоне выдвижения союзницы Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии.
Некомпетентность фон дер Ляйен обсуждали и после того, как выяснилось, что 43,5% страниц ее докторской диссертации по медицине - это плагиат. Также работа содержала неверно цитируемые источники."
То есть теперь она будет "пилить" план Маршалла.
если зелебот значит ВОР ПРЕДАТЕЛЬ КОЛАБОРАНТ
Дуже добре, але платформа має бути з батогом для відбивання рук українській системній мафії. А краще з вогнеметом.
Америка, Британія, саме ці наші союзники будуть надавати більше всього допомоги.