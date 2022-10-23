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план Маршалла (42) Урсула фон дер Ляйен (463) Шольц Олаф (850) восстановление (197)

Для восстановления Украины должен быть создан "план Маршалла", - заявление Шольца и фон дер Ляйен

шольц,ляєн

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что для восстановления Украины должен быть создан свой "план Маршалла", в котором Европейский Союз будет играть особую роль.

Об этом говорится в общей статье Шольца и фон дер Ляйен, опубликованной в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Они напомнили, что страны "Группы семи", Европейский Союз и его государства-члены уже предоставили Украине более 35 миллиардов евро экстренной помощи, "чтобы помочь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности".

"Помимо этой неотложной помощи, мы должны уже сейчас думать о восстановлении страны, даже если мир еще кажется далеким. Восстановление разрушенного жилья, школ, дорог, мостов, инфраструктуры и энергоснабжения - за все это надо браться уже сейчас, чтобы страна смогла быстрее встать на ноги. Потому что Украине нужна перспектива, что она сможет снова экономически расти, как только закончится война", - считают Шольц и фон дер Ляйен.

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По мнению главы немецкого правительства и президента Еврокомиссии, справиться с восстановлением Украины на фоне того, что убытки достигают не менее 350 миллиардов евро, не способны самостоятельно ни сама Украина, ни ее отдельные партнеры.

"Мы должны решать это все вместе - ЕС, G7 и наши партнеры далеко за их пределами. Безусловно, к этому должны присоединиться международные финансовые институты и ведущие международные организации. И в долгосрочной перспективе будет важно, чтобы частные доноры и компании инвестировали в восстановление Украины", - добавляют они.

Для того чтобы поддержка послевоенного восстановления Украины была как можно более действенной, Шольц и фон дер Ляйен предлагают создать "инклюзивную донорскую платформу", с помощью которой будет "четче и понятнее, как эти деньги (потраченные на восстановление Украины) будут использованы".
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Топ комментарии
+7
Это называется запрячь телегу впереди лошади. Сначала победить нужно, затем восстанавливать. Мне так кажется.
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23.10.2022 23:35
+5
ты гонишь беса - при чем тут Урсула если всей этой кацапской херней в германии занималась фрау штази Меркель
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24.10.2022 03:18
+4
Нам бы танки ....
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23.10.2022 23:05
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Щось вони занадто радісно це повідомляють, мабуть уже знайшли якогось маршала, який за це все заплатить. І тицяють у нього пальцем.
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23.10.2022 23:04 Ответить
так а що вас не влаштовує?
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24.10.2022 00:00 Ответить
Його прогнила та покошана зруба в казананці «болота» сміття та гівна , а до річки за водою ще дійти треба
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24.10.2022 00:11 Ответить
так вы кацапы и заплатите за все что натворили и ваши дети будут платить и внуки тоже..
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24.10.2022 03:17 Ответить
ніт, це просто конкурують чією буде земля ЮА в наступні роки: під США чи Німців... тобто США тихенько скупили всіх продажних з "влади"
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24.10.2022 03:21 Ответить
Нам бы танки ....
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23.10.2022 23:05 Ответить
"Когда Урсула фон дер Ляйен в 2019 году покинула министерский пост, только половина немецких истребителей Eurofighter и Tornado, менее трети бронетранспортеров Puma, 23% ударных вертолётов Tiger и лишь 17% немецких подводных лодок были в состоянии боеготовности."
Урсула их похоже "раздерибанила"
"А в сентябре 2014 года во время маневров НАТО в Норвегии из-за нехватки техники немецкие солдаты были вынуждены использовать метлы вместо винтовок. "Ситуация в бундесвере катастрофическая. Страдает вся обороноспособность Федеративной Республики», - сказал тогда Руперт Шольц, министр обороны при Гельмуте Коле.

В декабре 2018 года германский бундестаг начал расследование в отношении фон дер Ляйен, которую обвинили в коррупции, бесхозяйственности и кумовстве при распределении контрактов и найме консультантов. Федеральное аудиторское управление Германии, которое отслеживает движение денежных средств в правительстве, нашло десятки нарушений при найме внешних консультантов министерством обороны. Так, в 2015 году Минобороны Германии потратило €100 млн евро на внешних консультантов, но официально заявило всего 2, 2 млн. Год спустя министерство потратило €150 млн на консультантов, заявив лишь €2,9 млн.

Проанализировав 56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015-2016 годах, аудиторы обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятия решения о необходимости внешнего совета. А более чем в трети случаев процедуры не соответствовали обычным правилам заключения контрактов.

"Дело консультантов", как его назвали в Германии, замяли на фоне выдвижения союзницы Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии.

Некомпетентность фон дер Ляйен обсуждали и после того, как выяснилось, что 43,5% страниц ее докторской диссертации по медицине - это плагиат. Также работа содержала неверно цитируемые источники."

То есть теперь она будет "пилить" план Маршалла.
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23.10.2022 23:22 Ответить
ты гонишь беса - при чем тут Урсула если всей этой кацапской херней в германии занималась фрау штази Меркель
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24.10.2022 03:18 Ответить
пруфы есть или ты из ботофермы ?
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24.10.2022 09:31 Ответить
ты что с катушек сьехал тупой бот? отмазываешь фрау штази Меркель подружку твоего путлера?
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24.10.2022 20:58 Ответить
********** «друга армія» є основним суплаєром танків та бронетехніки для України
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24.10.2022 00:14 Ответить
Хорошо бы, чтоб это были не только слова.
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23.10.2022 23:11 Ответить
Краще б давали гроші для будування нових підприємств. Бо викинути все на нові дороги та мости багато розуму не треба.
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23.10.2022 23:20 Ответить
вам гуманитарным мародерам никто денег на руки не даст -
если зелебот значит ВОР ПРЕДАТЕЛЬ КОЛАБОРАНТ
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24.10.2022 03:20 Ответить
А єрмак з гетьманчиковим встигнуть туди вкрутитись, бо процес слюновиділення вже почався
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23.10.2022 23:26 Ответить
хай дають пушки та ракети що до кремля добивають бо відбудовувати буде нгічого
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23.10.2022 23:35 Ответить
не надо вiдбудовувати - надо строить НОВОЕ - по современным технологиям - а не то совковое дерьмо из убогих панелек и потрескавшейся асфальта
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24.10.2022 03:23 Ответить
Это называется запрячь телегу впереди лошади. Сначала победить нужно, затем восстанавливать. Мне так кажется.
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23.10.2022 23:35 Ответить
Все виглядає так що перемога буде точно і все питання лиш в її ціні та довжині шляху до неї.
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24.10.2022 01:04 Ответить
может кацапия сама быстрее проиграет чем мы победим
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24.10.2022 03:24 Ответить
Вчасне надання потрібної зброї на порядок зменшує післявоєнні витрати. Це неважко порахувати, тому ці заяви не скидаються на щирі.
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24.10.2022 00:06 Ответить
некоторые строения нужно сносить и без войны особенно эти убогие панельные многоэтажки и дырявые тонкослойные дороги
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24.10.2022 03:25 Ответить
В Україні є один план,план Єрмака(зеленського).
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24.10.2022 00:33 Ответить
...пропонують створити "інклюзивну донорську платформу"...

Дуже добре, але платформа має бути з батогом для відбивання рук українській системній мафії. А краще з вогнеметом.
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24.10.2022 00:46 Ответить
Так для цього і створена платформа. Там чітко говорять, що Україна сама не впорається, а це може бути в сенсі, що гроші влада матиме віртуально. Кожний візьме об'єкт для відновлення
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24.10.2022 01:20 Ответить
План Маршала булет после выполнения плана по коррупции и реформы свободного рынка земли. А вы думали что немцы такие идиоты чтобы строить фабрики на земле "во временное пользование"? Уже вижу визжание ультрапатриотов про "не продадим землю за которую проливали кровь" или мечты идиотов о том что американец будет платить ренту на халяу за землю которую завтра Ермак у него конфискует "в пользу гасударства" Нет ребята так ближе к Беларуси чем к ЕС
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24.10.2022 01:23 Ответить
Расскажи это Китаю, про то, что никто не будет инвестировать в заводы и фабрики на "чужой земле" , умник.
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24.10.2022 02:52 Ответить
Чуваки розуміють що Штати нєхєрово так піднялись в тому числі завдяки плану Маршалла. Не розуміють тільки що а) це пострадянська Україна а не післявоєнна Європа і б) отриманий профіт вкладати у соціалочку і зелену ***** це не шлях до успіху.
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24.10.2022 02:31 Ответить
никто давать деньги на руки ЗЕ-мародерам не будет -там будет ответсвенный управляющий независимый аудитор для контроля
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24.10.2022 03:27 Ответить
добре. за рахунок конфіскації росс активів.
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24.10.2022 03:22 Ответить
"Политика" "кредити" "окупация" "санкции"... все єто "грязное нижнее белье" "сильньіх мира сего"... Забивают головьі стаду что бьі оно ни в коем случаи не просипалось да не возродился чело Век...
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24.10.2022 05:20 Ответить
Только зелёным крысам денег не давать,а самим отстраивать с помощью украинских строителей
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24.10.2022 06:04 Ответить
Для восстановления не деньги нужны, а (кроме спокойной жизни) много дешевых, доступных энергоносителей. Их сейчас нет. После войны ситуация была гораздо лучше - совок толкал всё что только выкопал на запад, так как для производства руки слишком кривые. К тому же, много людей в мире захотели хорошей жизни, конкуренция большая.
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24.10.2022 06:35 Ответить
Леонид Данилыча не Папу Олигархата Украины вернём официально на пост и все буде тип топ🤣
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24.10.2022 07:46 Ответить
З тими хабарниками що у нас зараз при владі це неможливо.
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24.10.2022 08:24 Ответить
ЗЕлуплені, звичайно, будуть вимагати, щоб всі гроші на відновлення йшли через них.
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24.10.2022 08:26 Ответить
Україну буде відбудовувати не лише Європа, я думаю, що Європа буде десь у хвості, їх більше хвилює власний добробут. Німці та французи завжди були жмотами та дуууже екомними, вони це демонструють і з озброєнням, так само вони будуть нам допомагати відбудовуватись.

Америка, Британія, саме ці наші союзники будуть надавати більше всього допомоги.
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24.10.2022 16:21 Ответить
 
 