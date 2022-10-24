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ядерное оружие (1292) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен (927)

Разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе", Россия ищет повод для операции под фальшивым флагом, - Кулеба провел переговоры с Блинкеном

кулеба,блінкен

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию относительно российской дезинформации о "грязной бомбе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации относительно "грязной бомбы" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", - отметил  министр.

Читайте: Обсудили шаги по созданию спецтрибунала для российских военных преступников, - Кулеба провел разговор с эстонским коллегой Рейнсалу
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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/mmbasarab?hc_ref=ARSP_HJN1vlx_l30OjA9SmQV0_QDO_6LipuxcJLI3xIr4gaxaW5fO6w6aaHRdg1XJYw&fref=nf Михайло Басараб
https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid0g4pUavsVFpGdRJK3C7xVbJhKP4iBcLu49Y5ByfJLNYN9H9sT9P1L2qqRnvHeyFg1l 1 дн. ·


З кожним наступним днем російсько-української війни зростає ймовірність повноцінного початку глобального зіткнення.

У нашу війну крок за кроком втягується Іран. Це вже звучить майже офіційно. Йде до повної участі у бойових діях Білорусі. У тій же Білорусі накручується антипольська і антилитовська істерика. У Норвегії відбувається якась дивна активність росіян. Здавалося б, їм зараз мало би бути не до цього.

У такій динаміці кожного наступного дня може статися привід до більшої війни.

Путін йде у ва-банк. Йому потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв. Більша війна дає йому шанс.

По-перше, Бункерний розраховує на те, що у війну буде змушений увійти Китай. Москва саме тому і розширює контекст російсько-українського протистояння, щоб у його вир затягнути усіх крупних глобальних гравців. Кожен повинен буде офіційно і безпосередньо стати по той чи інший бік. Путін хоче врятувати себе в більшій композиції - у офіційному проголошенні осі авторитарних країн.

По-друге, Путін все ще вірить у те, що в більшій війні НАТО похитнеться, бо не всі члени Альянсу будуть готовими до безпосередньої участі. На цьому фоні можуть вилізти інші розбіжності між членами НАТО. На це очевидні сподівання Путіна.

Це мої припущення і пояснення ескалації та нових масштабних авантюр конаючого кремлівського режиму. Не бачу інших пояснень для такого розмаху в умовах внутрішньої російської катастрофи, яка наближається і здається неминучою. Путін змушений блефувати. Йому потрібна більша гра. У цій він вже зазнав фіаско.

Є основа й для оптимізму - Росія може не дожити до реалізації цих сподівань Путіна.
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24.10.2022 00:46
+4
Кацапня всюди діє під чужими прапорами і кричить настамнєт.
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23.10.2022 23:48
+1
Та переговорів вони шукають, а не операції під фальшивим прапором. Просто відверто сказати не можуть, язик не повертається через імперське чванство.
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24.10.2022 00:10
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Кацапня всюди діє під чужими прапорами і кричить настамнєт.
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23.10.2022 23:48 Ответить
Ось цікаво згадати білоруських вагнеровців, обіцянки Трампу про свого в доску прокурора... кацапня повсюду!!!!
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24.10.2022 01:13 Ответить
Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера Великобритании, - сообщает Sky News
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23.10.2022 23:51 Ответить
це параша тіпа шукає «причину» застосувати ядрену зброю проти України
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23.10.2022 23:56 Ответить
Быстрее всего, кацапы испугались гипотетической возможности и от бессилия взвыли в Космос.
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24.10.2022 00:02 Ответить
Точно, скорее всего так и было! Люди в белых халатах уже пишут десертации
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24.10.2022 01:16 Ответить
мне непонятна фраза про "повод для операции под фальшивым флагом". Это под каким таким флагом она хочет спрятаться?
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24.10.2022 00:04 Ответить
Та переговорів вони шукають, а не операції під фальшивим прапором. Просто відверто сказати не можуть, язик не повертається через імперське чванство.
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24.10.2022 00:10 Ответить
https://www.facebook.com/mmbasarab?hc_ref=ARSP_HJN1vlx_l30OjA9SmQV0_QDO_6LipuxcJLI3xIr4gaxaW5fO6w6aaHRdg1XJYw&fref=nf Михайло Басараб
https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid0g4pUavsVFpGdRJK3C7xVbJhKP4iBcLu49Y5ByfJLNYN9H9sT9P1L2qqRnvHeyFg1l 1 дн. ·


З кожним наступним днем російсько-української війни зростає ймовірність повноцінного початку глобального зіткнення.

У нашу війну крок за кроком втягується Іран. Це вже звучить майже офіційно. Йде до повної участі у бойових діях Білорусі. У тій же Білорусі накручується антипольська і антилитовська істерика. У Норвегії відбувається якась дивна активність росіян. Здавалося б, їм зараз мало би бути не до цього.

У такій динаміці кожного наступного дня може статися привід до більшої війни.

Путін йде у ва-банк. Йому потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв. Більша війна дає йому шанс.

По-перше, Бункерний розраховує на те, що у війну буде змушений увійти Китай. Москва саме тому і розширює контекст російсько-українського протистояння, щоб у його вир затягнути усіх крупних глобальних гравців. Кожен повинен буде офіційно і безпосередньо стати по той чи інший бік. Путін хоче врятувати себе в більшій композиції - у офіційному проголошенні осі авторитарних країн.

По-друге, Путін все ще вірить у те, що в більшій війні НАТО похитнеться, бо не всі члени Альянсу будуть готовими до безпосередньої участі. На цьому фоні можуть вилізти інші розбіжності між членами НАТО. На це очевидні сподівання Путіна.

Це мої припущення і пояснення ескалації та нових масштабних авантюр конаючого кремлівського режиму. Не бачу інших пояснень для такого розмаху в умовах внутрішньої російської катастрофи, яка наближається і здається неминучою. Путін змушений блефувати. Йому потрібна більша гра. У цій він вже зазнав фіаско.

Є основа й для оптимізму - Росія може не дожити до реалізації цих сподівань Путіна.
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24.10.2022 00:46 Ответить
ДЫк, если муйлуша нестелепне себя проявить в малой войне, шо от него ожидать в большой? А ваапше-та , шо там спрашивать у кацапов, когда у них диды сами не жили и внукам не дают.
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24.10.2022 01:39 Ответить
Дыбильная нация - враг человечества... Потому будет все превентивно и тютелька- в тютельку, как в аптеке.
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24.10.2022 01:42 Ответить
 
 