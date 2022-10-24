Разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе", Россия ищет повод для операции под фальшивым флагом, - Кулеба провел переговоры с Блинкеном
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию относительно российской дезинформации о "грязной бомбе".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации относительно "грязной бомбы" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", - отметил министр.
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З кожним наступним днем російсько-української війни зростає ймовірність повноцінного початку глобального зіткнення.
У нашу війну крок за кроком втягується Іран. Це вже звучить майже офіційно. Йде до повної участі у бойових діях Білорусі. У тій же Білорусі накручується антипольська і антилитовська істерика. У Норвегії відбувається якась дивна активність росіян. Здавалося б, їм зараз мало би бути не до цього.
У такій динаміці кожного наступного дня може статися привід до більшої війни.
Путін йде у ва-банк. Йому потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв. Більша війна дає йому шанс.
По-перше, Бункерний розраховує на те, що у війну буде змушений увійти Китай. Москва саме тому і розширює контекст російсько-українського протистояння, щоб у його вир затягнути усіх крупних глобальних гравців. Кожен повинен буде офіційно і безпосередньо стати по той чи інший бік. Путін хоче врятувати себе в більшій композиції - у офіційному проголошенні осі авторитарних країн.
По-друге, Путін все ще вірить у те, що в більшій війні НАТО похитнеться, бо не всі члени Альянсу будуть готовими до безпосередньої участі. На цьому фоні можуть вилізти інші розбіжності між членами НАТО. На це очевидні сподівання Путіна.
Це мої припущення і пояснення ескалації та нових масштабних авантюр конаючого кремлівського режиму. Не бачу інших пояснень для такого розмаху в умовах внутрішньої російської катастрофи, яка наближається і здається неминучою. Путін змушений блефувати. Йому потрібна більша гра. У цій він вже зазнав фіаско.
Є основа й для оптимізму - Росія може не дожити до реалізації цих сподівань Путіна.