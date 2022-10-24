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Зеленский (19024) Тарифы на электроэнергию (2139)

Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок, - Зеленский призвал местные власти экономить электроэнергию

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всех регионах, которые вчера стали мишенью российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.

"Во многих местах и районах приходится применять графики стабилизационных отключений. Восстановить разрушенные ударами террористов объекты – гораздо более длинное и сложное дело, но впоследствии мы и это обеспечим. Впоследствии, но и это нужно пройти", - сказал президент в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Он снова обратился с просьбой ограничить использование энергозатратной техники.

Зеленский также обратился к мэрам и главам громад, чтобы "в это время энергия не тратилась впустую".

"Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Надо очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве!" - сказал он.

Читайте: Жителям Хмельнитчины следует готовиться к отключению электроэнергии в постоянном графике, - глава ОВА Гамалий
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Топ комментарии
+15
Нам світла не треба - нам світить телемарафєт.
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24.10.2022 00:24
+15
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24.10.2022 00:25
+10
Світло нахера горить на фоні відосика
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24.10.2022 00:16
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Світло нахера горить на фоні відосика
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24.10.2022 00:16 Ответить
Завхоз не выключил свет
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24.10.2022 00:22 Ответить
Завхозу відбити пальці і звільнити на посаду хомяка в барабані - крутити динамо !
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24.10.2022 00:25 Ответить
то отражённый свет от нимба над головой. сам нимб от скромности в кадр не поместился )
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24.10.2022 00:32 Ответить
то на батарейках
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24.10.2022 00:59 Ответить
стілістьі, візажьістьі, масажьістьі, палікмаїєрьі і суфльорьі....
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24.10.2022 08:52 Ответить
Нам світла не треба - нам світить телемарафєт.
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24.10.2022 00:24 Ответить
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24.10.2022 00:25 Ответить
Відос рівня президента.))
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24.10.2022 00:30 Ответить
Помнится в худшей ситуации был флешмоб "прикрути газ и переходи на дрова". Тогда вся Конча-Заспа перешла на дрова или через домик?
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24.10.2022 00:38 Ответить
Ким працює це небрите чмо?
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24.10.2022 00:58 Ответить
какаяразніца?
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24.10.2022 01:01 Ответить
французским полицеским-моделью. бывший Людовик XIV.
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24.10.2022 01:17 Ответить
Так, таки не на часі, а набивша оскомину остогидла "ліга сміху" під час кривавого танку на часі?!?!?!? Які телепні вирішили транслювати цю хрінь? А проффесійного кловуна по сумісництву президента країни на ту хрінь запросили? Ні?! А хтось в країні може поцікавитись в янелоха на часі таке паскудство чи ні!?!?
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24.10.2022 01:02 Ответить
+++
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24.10.2022 09:26 Ответить
"https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_France Law enforcement"
in France? bad for UK, foolish French police.
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24.10.2022 01:16 Ответить
Треба робити автобани. В нас повинна бути логістична перевага над дурнями та бездоріжжям.Швидко прийшов, швидко пішов.
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24.10.2022 01:27 Ответить
До одного місця ці всі заяви, якщо пуйло продовжить руйнувати інфраструктуру. Тоді слід готуватись до віялових включеннь на чотири години ну скажимо на тиждень. Черговий сеанс зеленого нарцисизму ні про що
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24.10.2022 01:32 Ответить
Невже і зелений зомбоящик з телемарофоном треба вимкнути?
Звідки ж тоді зєбіли будуть узнавати про величність боневтіка?
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24.10.2022 01:58 Ответить
А на рахунок шашликів
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24.10.2022 02:25 Ответить

Пригадуєте, як російський агент впливу, соратник Сівчковича та особливо цінний слуга Зеленського Гетьманцев пояснював суть їхньої податкової політики супроти бізнесу? Він порівнював із гусаком, якого треба обскубти, але так, щоб той не кричав.

Схоже, що ми підходимо до апофеозу гетьманцівсько-мілованівської економічної доктрини. І війна лише загострила й прискорила ті тенденції, які ця команда малограмотних совків розвивала в Україні. Тим більше, що війна тривала з 2014-го (те, що вона переросла в жахливе вторгнення й окупацію, питання вже до Зеленського і його кротів), а при владі Порошенка та прем'єрів Яценюка й Гройсмана чомусь щоквартально було зростання та відкриття сотень нових підприємств. От ми ж точно переможемо у війні. А як ми будемо жити з цими виродками й здирниками в мирі???
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24.10.2022 04:23 Ответить
Зеленая крыса в телевизоре,тварь оффшорная
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24.10.2022 06:06 Ответить
Блаблабла... Остогид. Харю уже таку од'їв, шо і у вебкамеру не влазить. Лохбоневтік взагалі з бункеру вилазить? Ліпше в себе в туалеті не забувай світло вимикать
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24.10.2022 06:28 Ответить
Зауважте, цього разу вже у товстовці виступає, раніше все в футболці звертався. Я ще пам'ятаю, як він в березні у футболці вів ефір і мама казала, видно, що тепло йому, а в Маріуполі та Чернігові люди у той час мерзли без світла та газу. Зараз, мабуть, іміджмекери підказали все ж не світити голими руками перед народом, щоб не дратувати ще більше.
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24.10.2022 16:40 Ответить
Зєля, наху@ поради, бери свій монозброд вдягайтеся в шерстяні кофти і ходіть по мікрорайонам Києва де проводять планові вимкнення світла.
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24.10.2022 08:19 Ответить
наволоч брехлива,вивіски коментує...
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24.10.2022 08:48 Ответить
В Европе это практикуется давно. Еще до всякого кризиса. Для европейского города например нормально после 7 часов вечера выглядеть как будто он вымер.
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24.10.2022 09:11 Ответить
А тим часом заводам Коломойського знову списали борги.
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24.10.2022 09:38 Ответить
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24.10.2022 09:40 Ответить
Киев давно светится как елка ,вот там и рассказывай...Оставь одну телераду и пусть тебя показывают,тогда будет можно экспортировать.
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24.10.2022 09:40 Ответить
вся реклама на діодах, придурок не там економиш, ще проконтролюй, щоб ліхтарики не включали.
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24.10.2022 10:21 Ответить
А вот не согласен!
Лучше выключить освещение улиц (которое за счёт города) и освещать улицы витринами (которые за счёт частника)!
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24.10.2022 10:23 Ответить
Закликав вимкнути "Телемарафон імені Зеленського", та не дивитись ні його відосики, ні "квартал95"?
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24.10.2022 11:16 Ответить
 
 