Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок, - Зеленский призвал местные власти экономить электроэнергию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всех регионах, которые вчера стали мишенью российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.
"Во многих местах и районах приходится применять графики стабилизационных отключений. Восстановить разрушенные ударами террористов объекты – гораздо более длинное и сложное дело, но впоследствии мы и это обеспечим. Впоследствии, но и это нужно пройти", - сказал президент в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.
Он снова обратился с просьбой ограничить использование энергозатратной техники.
Зеленский также обратился к мэрам и главам громад, чтобы "в это время энергия не тратилась впустую".
"Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Надо очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве!" - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
in France? bad for UK, foolish French police.
Звідки ж тоді зєбіли будуть узнавати про величність боневтіка?
Пригадуєте, як російський агент впливу, соратник Сівчковича та особливо цінний слуга Зеленського Гетьманцев пояснював суть їхньої податкової політики супроти бізнесу? Він порівнював із гусаком, якого треба обскубти, але так, щоб той не кричав.
Схоже, що ми підходимо до апофеозу гетьманцівсько-мілованівської економічної доктрини. І війна лише загострила й прискорила ті тенденції, які ця команда малограмотних совків розвивала в Україні. Тим більше, що війна тривала з 2014-го (те, що вона переросла в жахливе вторгнення й окупацію, питання вже до Зеленського і його кротів), а при владі Порошенка та прем'єрів Яценюка й Гройсмана чомусь щоквартально було зростання та відкриття сотень нових підприємств. От ми ж точно переможемо у війні. А як ми будемо жити з цими виродками й здирниками в мирі???
Лучше выключить освещение улиц (которое за счёт города) и освещать улицы витринами (которые за счёт частника)!