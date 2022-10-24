Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок, - Зеленский призвал местные власти экономить электроэнергию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всех регионах, которые вчера стали мишенью российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.

"Во многих местах и районах приходится применять графики стабилизационных отключений. Восстановить разрушенные ударами террористов объекты – гораздо более длинное и сложное дело, но впоследствии мы и это обеспечим. Впоследствии, но и это нужно пройти", - сказал президент в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Он снова обратился с просьбой ограничить использование энергозатратной техники.

Зеленский также обратился к мэрам и главам громад, чтобы "в это время энергия не тратилась впустую".

"Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Надо очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве!" - сказал он.

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