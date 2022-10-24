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Телеканал Russia Today "прекратил сотрудничество" с пропагандистом Красовским, предлагавшим топить в реке украинских детей

красовський

Российский пропагандистский канал Russia Today прекратил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским после его заявления о том, что нужно топить украинских детей, считающих, что территория Украины оккупирована Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую пропагандистку, главного редактора RT Маргариту Симоньян.

"Пока я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальные коллективы RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную "дичь". Удивление, что здесь скажешь", - отметила она.

В то же время, Симоньян заявила, что "сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей". Она назвала высказывание Красовского "диким и отвратительным", но "возможно, Антон объяснит, каким временным безумием оно было вызвано и как сорвалось с его языка".

Смотрите: На российском госканале призывали убивать украинских детей: "Топить их, жечь прямо в их хатах". ВИДЕО
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Топ комментарии
+56
"...Лукьяненко рассказал, как в 1980 году лечил астму в поселке Солотвино в Закарпатье. Там он общался с украинскими детьми, которые якобы сказали ему, что "Украина оккупирована москалями, и если бы не москали, украинцы жили бы как во Франции".
"Это были не украинские дети, которые украинцы, говорят по-украински. Это были совершенно русскоязычные с русскими фамилиями пацаны. У кого-то отец был военный, у кого-то кто-то еще. Это были абсолютно русские, русскоязычные", - уточнил Лукьяненко.

"А прям топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где "плыве кача". Прям топить этих детей, топить прямо в Тисине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели-фантасты. А это наш метод: сказал, что "москали оккупировали", - и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением", - заявил Красовский.

После этого собеседники обсуждали методы воспитания детей с применением физического насилия. И тогда Красовский добавил: "Карпаты - это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей".

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Якщо після цього інтерв'ю українське МЗС не подасть до суду на Раша Тудей(без різниці, звільнили Красовського чи ні), то вони даремно їдять свій хліб.
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24.10.2022 07:07
+55
Показательный ход от бобрихи, чует гнида, что предприятие всьо и пытается дистанцироваться от других подонков режима.
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24.10.2022 07:02
+48
Крокодильи слёзы симонянши. Забавно. Петух просто троллит боброедку. Все вы там подонки и подлежите аннигиляции.
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24.10.2022 07:02
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Це якась істота-гидота...
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24.10.2022 10:48 Ответить
злякались, що заборонять їхній канал в світі?
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24.10.2022 11:14 Ответить
То что они его уволили не оправдывает их. Они же знали с кем имеют дело. Не надо было ему вообще слово давать. Дикое кацапьё все так думает, его просто прорвало.

Из этого все должны понять откуда был голодомор. Проведение геноцидов это генетическая суть кацапья.
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24.10.2022 12:03 Ответить
Всем кто еще не понимает надо понять, что Бандера и УПА были 500% правы.
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24.10.2022 12:08 Ответить
Гaндoн в кроссовках!💤
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24.10.2022 15:11 Ответить
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