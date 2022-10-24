Главы МИД Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление после разговора с Шойгу: Мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу"
Министры иностранных дел Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление, в котором в очередной раз подтвердили дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Министры обороны каждой из наших стран побеседовали с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве повода для эскалации", - говорится в заявлении.
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+42 Garry Grant
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+34 Старый зольдат
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Щоб в нього було трохи часу подумати, що він наробив, перед тим, як здохне...
Старенькие ходики. Молодые ноченьки…
Полстраны - угодники. Полстраны - доносчики.
На полях проталинки, дышит воля вольная…
Полстраны - этапники. Полстраны - конвойные.
Лаковые туфельки. Бабушкины пряники…
Полстраны - преступники. Полстраны - охранники.
Лейтенант в окно глядит. Пьёт - не остановится…
Полстраны уже сидит. Полстраны готовится.
Роберт
Рождественский
в мірє нєту такой плавкі,
чтобьі єй не посвятіл строкі,
чтоб об нєй не накатал главкі..."
Крыса Матвиенко🐔 теперь просит Украинский парламент начать переговоры...,по сдаче в плен...,типа Херсон наш,Запорожье наш,Дамбасс наш...сдавайтесь Украинцы...путлер🦍 всех переиграл ..☠️
Фиг вам Обезьяны..🦍🔱♥️🖤🔱 Слава ЗСУ 💪👍💙💛
А у кацапні тепер дійсно - соскочіть не получіцца ,, і отримають вони своє - по повній .
А от не треба було себе лупити п'яткою в груди , підіймати " планку бажань" хз куди ,, і клястися що - цєлі спєцапєраціі будут дастігнути в любом случає . Треба було залишати простір для маневру , для відступу . Як і взагалі - його треба залишати ЗАВЖДИ , і повсюди .
Надвисока самовпевненість це риса характеру круглих ідіотів ,, яка неодмінно призводить до поразки .
доноссигнал."