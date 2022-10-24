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Великобритания (4717) США (24813) Франция (3350) Шойгу Сергей (708)

Главы МИД Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление после разговора с Шойгу: Мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу"

Министры иностранных дел Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление, в котором в очередной раз подтвердили дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Министры обороны каждой из наших стран побеседовали с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве повода для эскалации", - говорится в заявлении.

Смотрите также: Российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, - Зеленский. ВИДЕО

Главы МИД Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление после разговора с Шойгу: Мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу 01
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Топ комментарии
+42
Кужугетовича надо будет вздернуть на осине после того как его ботоксного дружка четвертуют.
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24.10.2022 07:19
+36
На шаманский бубен его натянуть.
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24.10.2022 07:20
+34
ТУВИНЕЦ - это клеймо на всю, в том числе и загробную жизнь. Как и бурят. Вообще, как все отбросы человечества называющие себя россиянами, в том числе и те, что расползлись по всему миру раковыми метастазами.
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24.10.2022 07:24
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Кужугетовича надо будет вздернуть на осине после того как его ботоксного дружка четвертуют.
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24.10.2022 07:19 Ответить
На шаманский бубен его натянуть.
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24.10.2022 07:20 Ответить
Краще - посадити на осиновий кіл!
Щоб в нього було трохи часу подумати, що він наробив, перед тим, як здохне...
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24.10.2022 08:11 Ответить
Вкотре нагадую - ми цивілізовані гуманні люди. Не можна так жорстоко. Тільки на палю. Обох. На одну.
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24.10.2022 10:50 Ответить
Шойгу - кровавый убийца и лгун
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24.10.2022 07:20 Ответить
ТУВИНЕЦ - это клеймо на всю, в том числе и загробную жизнь. Как и бурят. Вообще, как все отбросы человечества называющие себя россиянами, в том числе и те, что расползлись по всему миру раковыми метастазами.
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24.10.2022 07:24 Ответить
Этот тувинский аленевод-утырок или ягеля перекурил, либо мухоморов перекушал. Скорее всего покурил ягеля перекушав мухоморов.
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24.10.2022 07:23 Ответить
Тайга..дєло тонкоє
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24.10.2022 07:26 Ответить
недоперекушал
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24.10.2022 08:00 Ответить
Та не.. то вIн просто з путькой поговорив..
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24.10.2022 15:54 Ответить
І нах ви з ним взагалі розмовляли???
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24.10.2022 07:25 Ответить
Алєнєвод в неправаславную тєлєфонную требку пазваніл. Во врємя випаса лєммінгов. Не відповісти було б нечемно. Карєнниє народи нада уважать.
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24.10.2022 10:10 Ответить
Министры обороны ведущих стран Запада повозили писями по губам оленевода и послали его кобыле в трещину.
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24.10.2022 07:28 Ответить
Ахахах, напихали полный рот говна *********** оленеводу, причем ещё и на весь мир заявили. Здается мне ***** когда отдавал такие команды тупорылому тувинцу как раз на это и рассчитывал, привселюдное унижение за провал на всех фронтах
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24.10.2022 07:36 Ответить
сам факт розмови з кровавим терористом ганебне явище....
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24.10.2022 07:37 Ответить
Після всього, що москалі натворили, з ними ще ведуть переговори.
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24.10.2022 07:40 Ответить
О капитуляции, с немцами тоже вели переговоры
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24.10.2022 07:49 Ответить
Кому саме дзвонив карл дениц?
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24.10.2022 08:07 Ответить
Ну, ось, знову товпою "опустили" відомого оленейоба. А він так сподівався, що зможе пропетляти.
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24.10.2022 07:50 Ответить
А на что ******* вообще рассчитывал? Это так тупо, что похоже на "многоходовочку"
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24.10.2022 07:57 Ответить
У кацапов Шо-та с логикой не вяжется... мол, Украина отдала свои 1.5 тыс ядреных ракет, шобы затем напасть на парашный скотомогильник, но с грязной боНбой.
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24.10.2022 07:57 Ответить
Путлерский оленевод старался
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24.10.2022 07:59 Ответить
Всё что нужно знать про россию .

Старенькие ходики. Молодые ноченьки…
Полстраны - угодники. Полстраны - доносчики.
На полях проталинки, дышит воля вольная…
Полстраны - этапники. Полстраны - конвойные.
Лаковые туфельки. Бабушкины пряники…
Полстраны - преступники. Полстраны - охранники.
Лейтенант в окно глядит. Пьёт - не остановится…
Полстраны уже сидит. Полстраны готовится.
Роберт
Рождественский
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24.10.2022 08:08 Ответить
"В мірє нєту такой стройкі,
в мірє нєту такой плавкі,
чтобьі єй не посвятіл строкі,
чтоб об нєй не накатал главкі..."
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24.10.2022 08:34 Ответить
Это же какими ******** надо быть, чтобы выдумывать, что Украина сама по себе ударит ядерной бомбой, которой у неё нет, чтобы не прилетел ответ от запада. ******, наверное, если у Украины появится ядерная бомба, она официально об этом всех известит, особенно вас, паганых *********, что будет ответ на ядерный удар.
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24.10.2022 08:16 Ответить
****, так это, оказывается, мы по своей территории должны вхерачить? Херасе, я то думал, шо по раше))
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24.10.2022 08:47 Ответить
Дали понять рашистским ублюдкам, что их крокодильим слезам уже никто не верит, как бы сильно они их не лили, еще бы из совбеза ООН их выкинуть, понятно, что эта организация себя дискредитировала уже как только можно, но всё же.
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24.10.2022 08:56 Ответить
Крупнейшая геополитическая катастрофа века,о которой так ныл Хмырь мавзолейный произошла 1 марта 2014 года,когда совет фидирации объявил войну Украине...Валька Полстакана хлопала в ладоши круче всех...
Крыса Матвиенко🐔 теперь просит Украинский парламент начать переговоры...,по сдаче в плен...,типа Херсон наш,Запорожье наш,Дамбасс наш...сдавайтесь Украинцы...путлер🦍 всех переиграл ..☠️
Фиг вам Обезьяны..🦍🔱♥️🖤🔱 Слава ЗСУ 💪👍💙💛
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24.10.2022 09:14 Ответить
онє вобшето тютютіна...
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24.10.2022 09:34 Ответить
жизнерадостный рахит напуганный войной...твоё место шойгу возле параши-тренируйся чукча.
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24.10.2022 09:43 Ответить
давит их собак до последнего кацапа.
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24.10.2022 09:46 Ответить
Он сам не рад, как и Медведев с Лавровым. Но поздно, соскочить не получится. Вляпались по полной. Остается только повышать градус безумия. И надеяться, что Запад сдуется первым.
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24.10.2022 09:52 Ответить
Кацапня постійно живе у полоні ілюзій . Надіятись на те що Захід , економіка якого в декілька разів міцніша за кацапську - здується першим , це ідіотизм . . Це майже як - надіятись на манну небесну .
А у кацапні тепер дійсно - соскочіть не получіцца ,, і отримають вони своє - по повній .
А от не треба було себе лупити п'яткою в груди , підіймати " планку бажань" хз куди ,, і клястися що - цєлі спєцапєраціі будут дастігнути в любом случає . Треба було залишати простір для маневру , для відступу . Як і взагалі - його треба залишати ЗАВЖДИ , і повсюди .
Надвисока самовпевненість це риса характеру круглих ідіотів ,, яка неодмінно призводить до поразки .
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24.10.2022 10:31 Ответить
Как путин всех подставляает вместо себя.
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24.10.2022 10:29 Ответить
Французи, як завжди, підмазуються. Так і танцюють між ****** і Заходом. Добре, що давно вже в цьому натреновані.
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24.10.2022 10:49 Ответить
Грязна бомба??? Хлопці, ану признавайтеся хто чіпав бомбу немитими руками?
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24.10.2022 10:59 Ответить
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24.10.2022 11:18 Ответить
Якби Україна готувалась - про це знали б в сша. тому що Україна повідомляє союзників про свої плани.
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24.10.2022 11:12 Ответить
така заява - це якись хитрий орчий план. Можливо, лише для створення чергової теми яку будуть мусолить по зомбітв в самому Мордорі. Їм же вкрай конче потрібно і далі засирати мізки власному населенню щоб то без грошей і амуніції чисто на ідеї перлось до нас воювати і здихати.
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24.10.2022 11:56 Ответить
Чого ж турок не приєднався? Повірив?
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24.10.2022 12:29 Ответить
шойгу думал все такие придурки как он
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24.10.2022 13:57 Ответить
понты не прошли значит ***** будет бомбить Белгород...
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24.10.2022 14:12 Ответить
А глави МЗС могли б бути хитріші, та заявити: "Поділяємо занепокоєність московії у приготуванні "брудної" бомби, тому вводимо на територію України чотири дивізії НАТО - для взяття під контроль атомних станцій (по одній дивізії на станцію), і, відповідно для контролю руху ядерних матеріалів. Дякуємо кремлю за вчасний донос сигнал."
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24.10.2022 15:41 Ответить
В кожуходєтовіч, не "панікуй". Як у нас кажуть: -На вору і шапка горить.
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24.10.2022 15:49 Ответить
Зачем Украине иметь грязную ядерную бомбу, когда она отказалась от 2 тыс. ядерных зарядов бывшего СССР во имя мира и безопастности на Земле в обмен на свою безопастность и террриториальную целостность после чего РФ нарушила эти условия и розвязала войну,захватывая исконно украинские земли , разрушая города и убивая людей, а весь Мир за исключением США и Британии наблюдает за этим.
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24.10.2022 16:37 Ответить
Министр обороны "вяликой" Раши стал работать грязным провокатором.
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24.10.2022 16:55 Ответить
 
 