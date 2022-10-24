ВСУ отразили атаки россиян в районах 11 населенных пунктов на Харьковщине и Донетчине, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 2 населенных пунктов в Харьковской области, а также 9 - в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 24 октября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести сорок третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По имеющейся информации, Российская Федерация продолжает подготовку части мобилизованных лиц на общевойсковых полигонах и подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

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Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В октябре этого года на территории Республики Беларусь проходят меры проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь, включая применение ударных БпЛА иранского производства.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григорьевка, Красное, Огурцово, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Хатнее, Красная Заря и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямпольевка, Каменка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клещеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобугском направлении враг вел обстрелы в районах населенных пунктов рядом с линией столкновения. Среди них – Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригорьевка, Квитневое, Киселевка, Благодатовка, Новополтавка, Белогорка, Давидов Брод и Трифоновка. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадала инфраструктура Никополя и Ильинки Днепропетровской области.

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По уточненной информации, подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также эвакуацию около семидесяти раненых военнослужащих противника 22 октября в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области.

В городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. И дальше фиксируются факты физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией "Росатом". Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинским властям.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА "Shahed-136".

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.