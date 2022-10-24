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Беларусь (7765) Генштаб ВС (5763) мобилизация (2602)

В течение октября на территории Беларуси проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов, - Генштаб

зс,армія,білорусь

В Беларуси в течение октября этого года идет проверка мобилизационных ресурсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ.

"В течение октября этого года на территории Республики Беларусь проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе напомнили, что сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь, включая применение ударных БПЛА иранского производства.

Также читайте: Российские мобилизованные испытывают проблемы с обеспечением. На Херсонском направлении у солдат нет военной обуви, - Генштаб
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Топ комментарии
+4
Проверяется наличие мест на кладбищах, запасы топлива для печей в моргах, складские запасы пакетов для трупов. Также, наличие специального транспорта для разлагаюшихся тел, антисептики и специальная одежда для похоронных команд. Ууточняются списки психологов, способных объяснять населению, почему их мужчины должны сдохнуть за лукашенко. И т.д.
Работы действительно много...
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24.10.2022 08:17
+3
Престарелый лидер -
Скажем так - не круто,
Но куда страшнее
Лидер ********...
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24.10.2022 08:10
+2
Бубльба, стройся! По ведрам разобраться!
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24.10.2022 08:24
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Престарелый лидер -
Скажем так - не круто,
Но куда страшнее
Лидер ********...
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24.10.2022 08:10 Ответить
Проверяется наличие мест на кладбищах, запасы топлива для печей в моргах, складские запасы пакетов для трупов. Также, наличие специального транспорта для разлагаюшихся тел, антисептики и специальная одежда для похоронных команд. Ууточняются списки психологов, способных объяснять населению, почему их мужчины должны сдохнуть за лукашенко. И т.д.
Работы действительно много...
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24.10.2022 08:17 Ответить
Бубльба, стройся! По ведрам разобраться!
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24.10.2022 08:24 Ответить
За 7 месяцев не проверили? Ну-ну...
Смотрите, бульбокацапы, только сунетесь - получите хороших ******** и от ЗСУ, и от местной самообороны!
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24.10.2022 09:07 Ответить
Бульбу жарим, бульбу варим, бульбу так сирой х...рим.
Повимикувалиб вуса свому таргану, може ще пожили б.
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24.10.2022 09:09 Ответить
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24.10.2022 09:33 Ответить
Якою мовою вони розмовляють?
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24.10.2022 09:36 Ответить
Цей придурок вже за@бав їх там всмерть своїми «ученіями»))))
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24.10.2022 09:40 Ответить
Пастух перераховує баранів.
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24.10.2022 10:42 Ответить
 
 