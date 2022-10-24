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Приглашаем ООН и МАГАТЭ посетить Украину в ответ на ядерный шантаж России, - Резников

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и ОБСЕ в Украину в ответ на ядерный шантаж России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Резников.

"Ежедневно украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" нам отвратительна. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в гости в Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж россии. Требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума" - отметил министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление после разговора с Шойгу: Мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу"
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У кацапів, як завжди, замість великого грому вийшов великий пердь у велику калюжу. Що поробиш, така вони нація.
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24.10.2022 08:53 Ответить
Нах виправдовуватись після кожного пуку Московії ?
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24.10.2022 09:06 Ответить
Пусть разместят свои стационарные наблюдательные пункты на Каховской плотине и на ЗАЭС. Если не страшно.
А если страшно - хотя бы камеры видеозаписи.
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24.10.2022 09:50 Ответить
для чого запрошувати в Україну відверто прорашистські шараги ООН,MAГАТЕ,ОБСЄ,які б мали і вдень і вночі самі напрошуватися в Україну для виконання своїх обов'язків,Ось ВОЗ молодці.Як тільки бабло стригти з українського народу на вакцинах і масках,тут як тут ,а як війна в Україні і допомогти Україні ,якимись елементарними медичними препаратами ні слиху ні диху.
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24.10.2022 10:04 Ответить
Ага, вони прямо одразу ж поїхали до України! Швиденько!
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24.10.2022 10:53 Ответить
Рєзніков - ти що - міністр закордонних справ? Ти займайся оборонкою - виробництвом ***********, замість піаритись. Навіть патронного заводу немає
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24.10.2022 16:33 Ответить
 
 