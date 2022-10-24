Приглашаем ООН и МАГАТЭ посетить Украину в ответ на ядерный шантаж России, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и ОБСЕ в Украину в ответ на ядерный шантаж России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Резников.
"Ежедневно украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" нам отвратительна. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в гости в Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж россии. Требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума" - отметил министр обороны.
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