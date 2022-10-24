Приглашаем ООН и МАГАТЭ посетить Украину в ответ на ядерный шантаж России, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и ОБСЕ в Украину в ответ на ядерный шантаж России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Резников.

"Ежедневно украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" нам отвратительна. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в гости в Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж россии. Требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума" - отметил министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление после разговора с Шойгу: Мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу"