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Новости Война
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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) уничтожение (6229) техника (1709) потери (4268)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 67 940 человек, 245 вертолетов, 2590 танков, 1673 артсистемы, 5295 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 октября потери личного состава противника составляют около 67 940 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 67 940 (+470) человек ликвидировано,

танков - 2590 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5295 (+11) ед,

артиллерийских систем - 1673 (+6) ед,

РСЗО - 375 (+1) ед,

средства ПВО - 189 (+0) ед,

самолетов - 270 (+0) ед,

вертолетов - 245 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1370 (+9),

крылатые ракеты - 350 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4044 (+5) ед,

специальная техника - 149 (+1).

Читайте: В течение октября на территории Беларуси проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 67 940 человек, 245 вертолетов, 2590 танков, 1673 артсистемы, 5295 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+23
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24.10.2022 09:45
+22
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24.10.2022 09:31
+17
Війна почалась 67940 орків тому.
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24.10.2022 09:34
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24.10.2022 09:31 Ответить
Війна почалась 67940 орків тому.
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24.10.2022 09:34 Ответить
Та, начебто, ***** вже надали дані про майже 100 000 сумарних (армія+вагнери+росгвардія). Донбасян, певно, не рахували.
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24.10.2022 10:26 Ответить
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24.10.2022 09:45 Ответить
Так почався 9 місяць триденного взяття Києва.
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24.10.2022 09:59 Ответить
2500 в неделю стабильно последнее время.
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24.10.2022 10:02 Ответить
Це - результат російської мобілізації...
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24.10.2022 10:20 Ответить
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24.10.2022 10:19 Ответить
Зважені,
Сильні,
Упевнені.
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24.10.2022 10:21 Ответить
рідні... наші рідненькі...
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24.10.2022 10:25 Ответить
 
 