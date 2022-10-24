РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4963 посетителя онлайн
Новости
17 928 14
Микитась (153) Татаров Олег (366) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Что рассказал Микитась о Татарове и Стефанишиной, - журналист Мокрик. ВИДЕО

За Максима Микитася снова взялось НАБУ. В судебном заседании на этой неделе цитировали разговоры экс-нардепа.

Об этом идет речь в видео журналиста Данила Мокрика, передает Цензор.НЕТ.

В судебном заседании на этой неделе цитировали разговоры экс-нардепа, в которых тот рассказывал о помощи от заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова и вице-премьера Ольги Стефанишиной. Что именно рассказал Микитась – и что это значит? Разбор в новом видео Даниила Мокрика.

Читайте: Антикоррупционный суд арестовал Микитася на два месяца, залог – 260 млн грн

00:00 О чем выпуск: Микитась, Татаров, суд

03:02 Напоминание: дела Микитася и Татарова

06:07 Татаров помог Микитасю с "УкрБудом"?

08:34 Ольга Стефанишина в разговорах Микитася

09:44 Стефанишина на MokRec

11:49 Роль помощников в коррупции

13:35 Выводы, наблюдения и Патроны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Гадюче ублюдочне кубло...
показать весь комментарий
24.10.2022 09:40
+30
Та нічого нікому не буде. Згадайте скільки вже всього було сказано про Татарова і Єрмака. І корупція, робота на яника, узурпація влади, вагнергейт, корупція в оборонці, Оман... Але для вкраїнчиків - все ок, вони або не чули і не читали бо багато букв, або в тупу кажуть що це наклеп
показать весь комментарий
24.10.2022 09:43
+9
Схоже до суду він може не дожити.
показать весь комментарий
24.10.2022 09:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже до суду він може не дожити.
показать весь комментарий
24.10.2022 09:36 Ответить
Гадюче ублюдочне кубло...
показать весь комментарий
24.10.2022 09:40 Ответить
Сомневаюсь, что Зеленский ничего не знает об этих "шахер махерах". Он тоже в доле. Какой ужас и спасибо тем странам, что дают нам помощь, зная, какое жадное и ненасытное наше руководство и какой наивный и доверчивый народ украинцы.
показать весь комментарий
24.10.2022 11:06 Ответить
Та нічого нікому не буде. Згадайте скільки вже всього було сказано про Татарова і Єрмака. І корупція, робота на яника, узурпація влади, вагнергейт, корупція в оборонці, Оман... Але для вкраїнчиків - все ок, вони або не чули і не читали бо багато букв, або в тупу кажуть що це наклеп
показать весь комментарий
24.10.2022 09:43 Ответить
Там они покрывали друг друга, а тут НАБУ, типа, независимое.
показать весь комментарий
24.10.2022 10:31 Ответить
А , что с ним не так? Просветите
показать весь комментарий
24.10.2022 09:44 Ответить
А фон із різьбленням по дереву у журналіста просто супер.
показать весь комментарий
24.10.2022 10:08 Ответить
73% обрали Буратино,керiвник Краiни Карабас+кiт Базилио,.лиса Алиса!
показать весь комментарий
24.10.2022 10:58 Ответить
Я так відчуваю, що скоро суд здійснюватиме простий люд на вулиці. Скільки можна бавитися з микитасями, бахматюками, коломойськими, єрмакими та іншою сволотою, збираючи від них чергові хабарі на "судову реформу"?
показать весь комментарий
24.10.2022 11:19 Ответить
Всё гос.управление не просто пропахло коррупцией… Провоняло!!! Все эти татарчуки, ермачки, стефанчучки и прочее кодло напрочь убивают желание жить в нашей Украине… Рядом с ними можно протухнуть..
показать весь комментарий
24.10.2022 12:00 Ответить
Це просто жах. як, як можна було допустити зекоманду до влади, це ж таке ганьбище, це просто слів нема.
показать весь комментарий
24.10.2022 13:08 Ответить
чого ганьбище,он "народцу нравится" цей "маладой і енергічний прєзідєнт",щей сраки за нього рвуть аж всираються...
показать весь комментарий
24.10.2022 14:48 Ответить
 
 