Что рассказал Микитась о Татарове и Стефанишиной, - журналист Мокрик. ВИДЕО

За Максима Микитася снова взялось НАБУ. В судебном заседании на этой неделе цитировали разговоры экс-нардепа.

Об этом идет речь в видео журналиста Данила Мокрика, передает Цензор.НЕТ.

В судебном заседании на этой неделе цитировали разговоры экс-нардепа, в которых тот рассказывал о помощи от заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова и вице-премьера Ольги Стефанишиной. Что именно рассказал Микитась – и что это значит? Разбор в новом видео Даниила Мокрика.

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