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Маск не выключит Starlink в Украине, даже если Пентагон откажется предоставить финансирование

маск

SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Об этом сообщил в Twitter Илон Маск, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде чем Пентагон направил ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не выключит Starlink, даже если Министерство обороны США откажется предоставить финансирование", - отметил Маск.

В комментариях вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил его слова.

"Благодарю Илона Маска. Перед всеми разговорами о финансировании ты подтвердил мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы тебе благодарны", - написал министр.

"Всегда пожалуйста!" – ответил ему Маск.

Читайте: Белый дом обсуждает с Маском активацию Starlink в Иране, - CNN
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Топ комментарии
+7
Мельник, твій вихід!
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24.10.2022 10:15
+7
Не давайте Маску спілкуватися з касапами. Генії - вони й так, трохи "того", вальти у них перекидаються у голові, а тут ще пропаганди залили. от у нього процесор і перегрівся.
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24.10.2022 10:21
+6
Видать очень убедительно поговорили с тов. Маском представители Администрации и Пентагона.
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24.10.2022 10:15
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Кокаин закончился и пришел в адекват ?
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24.10.2022 10:14 Ответить
скоріш відібрали, ще й звіздюлєй дали..

надалі буде квакати в мережах тільки з дозволу держдепу
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24.10.2022 10:28 Ответить
УБН заїхав в гості мабуть )
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24.10.2022 10:30 Ответить
і конопельку з вогнеметів бо дозвіл тільки на 3 кущика був))

ще б до наших можновладців заскочили))
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24.10.2022 10:34 Ответить
наші мабуть консервованими та сушеними мухоморами упариваються, ви ті тренди у інтернеті бачили ? )))
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24.10.2022 10:38 Ответить
ні..й так погано сплю - вічні повітряні тривоги)))
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24.10.2022 10:41 Ответить
Видать очень убедительно поговорили с тов. Маском представители Администрации и Пентагона.
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24.10.2022 10:15 Ответить
Да для Маска с состоянием 214 миллиардов долларов - 80 миллионов - что подтереться.. )
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24.10.2022 10:31 Ответить
Реальных, "живых" 80 миллионов - это далеко не "подтереться". Подобные персонажи очень хорошо умеют считать деньги.
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24.10.2022 10:35 Ответить
Большинство денег в акциях.
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24.10.2022 11:08 Ответить
Ну, пускай акциями подотрется, какая разница.. )
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24.10.2022 11:30 Ответить
Мельник, твій вихід!
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24.10.2022 10:15 Ответить
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24.10.2022 10:22 Ответить
Мабуть гарний компромат ФБР та ЦРУ знайшли все-таки
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24.10.2022 10:17 Ответить
Повірте, там кращі юристи, бухгалтера, аудиторські компанії.
Скоріш за все Пентагон таки пообіцяв якесь взаємовигідне співробітництво/контракти чи ще щось. Можливо розширення космічної програми.
Навіть по Ірану про щось домовляються.
прийшов до тими, та й добре.
Зе міг би особисто подякувати, чи подякував?
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24.10.2022 15:42 Ответить
Бедный Маск, это же как приходится лавировать между правым и левым карманом)
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24.10.2022 10:18 Ответить
Не давайте Маску спілкуватися з касапами. Генії - вони й так, трохи "того", вальти у них перекидаються у голові, а тут ще пропаганди залили. от у нього процесор і перегрівся.
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24.10.2022 10:21 Ответить
Так дали фінансування чи ні? Бо завтра знов почне писати про те, яка чудова країна расєя і як з нею треба товаришувати, а не воювати.
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24.10.2022 10:23 Ответить
хто цю новину розповсюджує? Маск сказав що фінансуватиме сам
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24.10.2022 10:24 Ответить
Україна компенсує кількістю куплених "Тесл".
Якщо з Росією вдасться розібратись як належить,
то можна і завод побудувати.
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24.10.2022 10:26 Ответить
оце такої ! Михайло Федоров має більш вагоміші важелі впливу на маску, як Білий дім, Пентагон, ЦРУ, і бюро Міністерства фінансів Сполучених Штатів,
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24.10.2022 10:27 Ответить
Да отказались бы от его интернета и все. А то дай интернет, но закрой рот, как-то не красиво получается.
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24.10.2022 10:32 Ответить
Якщо хтось бачив американський серіал "ТВВТ" (Теорія Великого Вибуху), там є один з головних персонажів - Шелдон Купер, абсолютно геніальний вчений і абсолютний ідіот у повсякденному житті, що не розуміє рядових речей і звичайнісіньких стосунків між людьми. Це називається Синдром Аспергера, один із психічних розладів аутистичного спектру.
Маск відкрито зізнався, що це і його захворювання. Тому, не треба звинувачувати його у зв'язках із Кремлем, у підкупі, у проросійських настроях та інших дурницях. Він дійсно говорить те, що думає, тому що він типовий "аспі", геній в одній своїй області (в даному випадку в бізнесі) і повний дурник у житті
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24.10.2022 10:33 Ответить
Во первых Маск менеджер, а не ученый. Во вторых, любитель тра*ать чужих жен вряд ли страдает каким-то синдромами.
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24.10.2022 10:40 Ответить
А я и не писал, что обязательно "ученый".
Специалист в какой-то своей области, в данном случае в бизнесе.
Во-вторых, в своем "Аспергере" он сам признался, тем более и поведение его типичное для этого синдрома.
В третьих, тех "чужих жен", что он трахает, только настоящий сумасшедший и может трахать.
Все сходится.
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24.10.2022 10:50 Ответить
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24.10.2022 11:07 Ответить
Видно , что Мама ему хорошенько по жопе "надавала" ....
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24.10.2022 10:39 Ответить
Маск нормальный пацан, просто осторожнее будет относиться к людям.
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24.10.2022 10:45 Ответить
у буржуев есть одна интересная особенность, если они убиваются до смерти за каждый цент, шпарячи его, то это верный признак того, что денег у них столько, что они их не считают. скорее всего этой особенностью сегогодня обладают и все "новоукраинцы", из грязи достигших высот "в князи".
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24.10.2022 10:52 Ответить
Какой блАгАродньій дядя!
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24.10.2022 10:56 Ответить
Та так! Не те що ти, тьотко.
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24.10.2022 11:09 Ответить
Рада за ТЕБЕ, дядько, що в тебе мізків немає! Без мізків жити набагато легше!
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01.11.2022 11:27 Ответить
Ну, правильно, весь світ накидав йому повну панамку х*йов і Маск прозрів.

Репутація для нарциса - це фсьо!
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24.10.2022 11:17 Ответить
Україні потрібен Маск, і в нього тонке его. Тож замість образ, шукайте взаємовигідні умови.
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24.10.2022 11:27 Ответить
"И можно без хлеба" (с)
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24.10.2022 11:38 Ответить
БОВДУРИ! НЕВІГЛАСИ!
Маск не відключатиме підєднання до Starlink, АЛЕ АбОНпЛАТУ треба буде платити ВСЕОДНО!
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24.10.2022 12:00 Ответить
гарно придавили хвоста цьому піз..ку
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24.10.2022 12:02 Ответить
"Гарний" Маск поки що пенремагає "поганого" Маска. Шоу продовжується.
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24.10.2022 13:38 Ответить
Нарешті повернувся з Марсу.
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24.10.2022 15:22 Ответить
шуганули не по детски
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24.10.2022 16:36 Ответить
маск будет финансировать старлинк в Украине и точка.
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26.10.2022 11:56 Ответить
 
 