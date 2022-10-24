Маск не выключит Starlink в Украине, даже если Пентагон откажется предоставить финансирование
SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.
Об этом сообщил в Twitter Илон Маск, информирует Цензор.НЕТ.
"Прежде чем Пентагон направил ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не выключит Starlink, даже если Министерство обороны США откажется предоставить финансирование", - отметил Маск.
В комментариях вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил его слова.
"Благодарю Илона Маска. Перед всеми разговорами о финансировании ты подтвердил мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы тебе благодарны", - написал министр.
"Всегда пожалуйста!" – ответил ему Маск.
Пожалуйста, подождите...
надалі буде квакати в мережах тільки з дозволу держдепу
ще б до наших можновладців заскочили))
Скоріш за все Пентагон таки пообіцяв якесь взаємовигідне співробітництво/контракти чи ще щось. Можливо розширення космічної програми.
Навіть по Ірану про щось домовляються.
прийшов до тими, та й добре.
Зе міг би особисто подякувати, чи подякував?
Якщо з Росією вдасться розібратись як належить,
то можна і завод побудувати.
Маск відкрито зізнався, що це і його захворювання. Тому, не треба звинувачувати його у зв'язках із Кремлем, у підкупі, у проросійських настроях та інших дурницях. Він дійсно говорить те, що думає, тому що він типовий "аспі", геній в одній своїй області (в даному випадку в бізнесі) і повний дурник у житті
Специалист в какой-то своей области, в данном случае в бизнесе.
Во-вторых, в своем "Аспергере" он сам признался, тем более и поведение его типичное для этого синдрома.
В третьих, тех "чужих жен", что он трахает, только настоящий сумасшедший и может трахать.
Все сходится.
Репутація для нарциса - це фсьо!
Маск не відключатиме підєднання до Starlink, АЛЕ АбОНпЛАТУ треба буде платити ВСЕОДНО!