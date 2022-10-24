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Новости Война
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Беларусь (7765) Буданов (433) нападение (2137) разведка (4119)

Ударных групп нет, для наступления на Киев нужно две недели перебрасывать войска, - Буданов

буданов

Руководитель Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что угрозы нападения на Беларусь сейчас нет, но потенциально она остается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кирилл Буданов заявил в интервью "Украинской правде".

"Хочу вам напомнить, что история с атакой белорусов на Украину в наших медиа появляется тоже где-то с апреля месяца. Приблизительно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность несколько иная, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Это ведь тоже ни для кого не секрет", - сказал Буданов.

Читайте: Треть дронов-камикадзе доходит до целей, - Буданов

Он добавил, что россияне сейчас перебрасывают в Беларусь определенное количество подразделений, но оно не так велико.

"Пока нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок. По состоянию на сегодня россияне завезли туда около 3200 человек. Рассказывать можно что хочешь. Но они без тяжелой техники. Напротив, Беларусь всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в Россию", – объяснил Буданов.

Он также отметил, что угрозы повторного наступления на Киев нет, но теоретически она остается.

"По состоянию на данный момент такого нет. Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет", - констатировал Буданов.

Также читайте: Иранские инструкторы в Беларуси координируют запуски Shahed-136 по объектам инфраструктуры Украины, - Центр национального сопротивления
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Топ комментарии
+16
І в лютому не було? Дурачок якийсь...
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24.10.2022 10:16
+12
Бо тоді не можна було б будувати дороги.
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24.10.2022 10:20
+10
Чому тоді нічого не було зроблено для захисту???
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24.10.2022 10:19
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І в лютому не було? Дурачок якийсь...
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24.10.2022 10:16 Ответить
Він взагалі то казав що саме в лютому і почнеться все. Оновіть методичку.
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24.10.2022 10:18 Ответить
Чому тоді нічого не було зроблено для захисту???
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24.10.2022 10:19 Ответить
Бо тоді не можна було б будувати дороги.
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24.10.2022 10:20 Ответить
Ваша версія?...Просвітіть нас недолугих....
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24.10.2022 10:25 Ответить
Ясно, відповісти по суті нічого....
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24.10.2022 10:32 Ответить
Robert Olsen b6391ab3

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 23.10.2022
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24.10.2022 10:35 Ответить
І що далі.
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24.10.2022 10:55 Ответить
те що ти ******* проплачена і за всяку дич ********* сральник свій рвеш)))
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24.10.2022 14:44 Ответить
Ого в тебе реально проблеми з головою. Я навіть знаю за якого політика ти топиш. Це так передбачувано, що навіть смішно
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24.10.2022 14:46 Ответить
ой *** я тобі навіть скажу.за Пороха,давай всирайся недолуге зечмо))) ти т ут відлизуєш у зрадників,але проблеми з головою у мене,не дарма вас зечмонь так намахали "слуги", гарно лохів розвели,досі суки сретесь визнати що вас обманули)))
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24.10.2022 14:52 Ответить
"ой не шуми луже,ой не свисти друже".Якої довжини були рашистські бронетанкові колони на початку війни на дорозі, котру збудував для цього "зе"?- https://edition.cnn.com/2022/03/11/europe/kyiv-russian-convoy-intl/index.html/Lt ,
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24.10.2022 10:43 Ответить
чому нічого не робили - так щоб не сіяти паніку, зе вже всім пояснив...

українська правда
Керівник ГУР - один із небагатьох представників влади, хто публічно https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/21/7314734/ попереджав про високу ймовірність повномасштабної війни з Росією ще з осені минулого року.

Причому попереджав про потенційні напрямки, звідки російська армія може планувати напад. На жаль, його не всі почули. І, на жаль, його прогнози таки справдилися.
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24.10.2022 13:37 Ответить
От Турчинов не маючи даних розвідки США, що їх надали Боневтіку і його лохам, зокрема і Буданову, про напад говорив у січні ""Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок. З цією метою відбувається концентрація військ на контрольованій Кремлем території Білорусі, а також підготовка спецслужбами РФ і РБ провокацій у прикордонному регіоні"

https://novynarnia.com/2022/01/20/turchynov-priorytetom-dlya-vijsk-rf-ye-kyyiv-nastup-mozhe-pochatysya-z-bilorusi/

Буданов спочатку заперечував
https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/
Лише після цього як США виклало всі плани почав заявляти про можливий напад січень лютий но про напад на Київ зі сторони Білорусії мовчав.
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24.10.2022 12:37 Ответить
ух як ти ********* відмазуєш...
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24.10.2022 14:43 Ответить
знову колискову співають
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24.10.2022 10:17 Ответить
Коли до Криму зайдемо, буданов? Війна до нового року закінчиться?
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24.10.2022 10:24 Ответить
" 2-3 недели, не больше" (С)
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24.10.2022 10:35 Ответить
Пентагон срочно перебросил на украинско-румынскую границу 5 000 спецназа,мабуть щось буде...
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24.10.2022 10:37 Ответить
Буде пісдєц пріднєстров'ю
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24.10.2022 10:47 Ответить
Джерело?
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24.10.2022 10:54 Ответить
йому купили нові карти таро))
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24.10.2022 10:38 Ответить
Точно так перед 24 лютим казали.
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24.10.2022 10:51 Ответить
********* допоможуть.
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24.10.2022 10:56 Ответить
Ну так новини подавали у такій послідовності, що в вступ Білорусії у війну, вважався неминучим. Але з огляду на те, що на західній частині дуже незручна для наступу місцевість, а на півночі (дуже на це сподіваюсь) все готово для горячого приойму, то така ймовірність дійсно здається малоймовірною. Зараз вважається, що з ********* засобами спостереження неможливо непомітно накопичити сили яких буде достатньо для наступу та прорива оборони. А якщо неподалік знаходиться достатньо велике місто, можливо в ньому непомітно сховати живу силу та техніку? Я Белгород маю на увазі.
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24.10.2022 11:02 Ответить
Щиро вірю, що Буданов і ЗСУ знають, що робити, щоб навіть спроба піти на Україну зі сторони білорусі захлинулася в самому зародку.
Лукашенку слід думати про суіцид, він іде втратив всі можливості для "виходу з гри"
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24.10.2022 11:21 Ответить
про що можна говорити, коли ви війну "проъбали"? навіть після того, як вас 28 разів (сук@, 28!) попередили....
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24.10.2022 12:03 Ответить
Було більш меньш спокійно. Зараз, після заяви( на старі дрожжі) - є дуже вилика недовіра до зелених.
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24.10.2022 12:15 Ответить
Цьому утирку вірити себе не поважати. Ці чорти цю мантру в лютому співали
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24.10.2022 12:28 Ответить
Підніміть йому віки!!!!
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24.10.2022 14:48 Ответить
 
 