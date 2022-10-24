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41 705 военных преступлений совершено с начала полномасштабного вторжения России, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

злочини

Задокументировано 41 705 военных преступлений и 18 396 преступлений против национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на 24 октября задокументировано 41 705 военных преступлений и 18 396 преступлений против национальной безопасности Украины. По официальным данным ювенальных прокуроров, 1 250 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения РФ в наше государство. При этом 430 детей погибли и 820 получили травмы". – говорится в сообщении.

41 705 военных преступлений совершено с начала полномасштабного вторжения России, - Офис Генпрокурора 01

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