В бою против российских оккупантов вблизи Бахмута погиб сотрудник НАБУ Тарас Пона

Майор УСО НАБУ Тарас Пона погиб во время боевых действий в районе Бахмута.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"21 октября во время боя в Донецкой области погиб сотрудник Национального бюро Тарас Пона. Тарас с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и с оружием в руках защищал нашу землю от оккупантов. Уроженец Черкасской области, в рядах Бюро с января 2016 года. У Тараса лиш. трое детей и жена", - говорится в сообщении.

НАБУ выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою с российскими оккупантами погиб воин Сергей Дидух