Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в Украину из-за лжи РФ о "грязной бомбе". Гросси согласился

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, во время которого пригласил экспертов организации посетить объекты, на которых, по заверению России, якобы происходит разработка "грязной бомбы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Кулебы.

"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты в Украину, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нет чего прятать", - отметил украинский министр.

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