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Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в Украину из-за лжи РФ о "грязной бомбе". Гросси согласился

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, во время которого пригласил экспертов организации посетить объекты, на которых, по заверению России, якобы происходит разработка "грязной бомбы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Кулебы.

"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты в Украину, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нет чего прятать", - отметил украинский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе", Россия ищет повод для операции под фальшивым флагом, - Кулеба провел переговоры с Блинкеном
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Охтижбляха! Тепер ми за кожну нісенітницю яку ці тридари вигадають будемо виправдовуватися?
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24.10.2022 13:34 Ответить
Якщо ви так на це дивитися, то це ваші проблеми. Я бачу тут логічний крок.
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24.10.2022 13:44 Ответить
Нам треба реально ставати державою. Ви бачили, щоб Ізраїль перед кимось виправдовувався?
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24.10.2022 13:38 Ответить
Логічно. Най Гроссі приїздить і йому ще раз нагадають про ЗАЕС. Тиснути, тиснути і ще раз тиснути! А те, що такий візит ще й доведе (в черговий раз) брехливість московитів - то най буде бонусом.

Як на мене, то висвітлення проблеми ЗАЕС, демонстрація відкритості України і співпраця з міжнародними організаціями (навіть такими імпотентними, як МАГАТЕ) та виставляння на показ справжнього обличча московії ніколи зайвими не будуть.
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24.10.2022 13:48 Ответить
Це типу коли на голови українцям полетить вже атом, відповідати буде знову нічим як сьогодні з ракетами бо "Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати"
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24.10.2022 13:54 Ответить
уявив...делигація МАГАТЕ в костюмах хімзахисту ,а поверх памперси.
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24.10.2022 14:07 Ответить
 
 