Еще три комплекса IRIS-T поставят в Украину как можно скорее, - Шольц
Германия скорейше поставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город.
Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что российское вторжение 24 февраля стало ужасающим пунктом в истории в целом.
"Мы поддерживаем вашу страну политически, финансово, экономично, гуманитарно, а также оружием. Да, об этом мы тоже говорим на экономической конференции... Атаки россии на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села , мосты, улицы и железнодорожное полотно, поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине... Эта система может защитить большой город. Украину как можно скорее", - сказал канцлер ФРГ.
Он заверил, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.
"Это касается и времени войны, а также восстановления. Вы можете положиться на Германию, ЕС и других друзей в мире", - акцентировал канцлер ФРГ.
Пожалуйста, подождите...
Днем в понедельник, 24 октября, сирийское государственное агентство https://sana.sy/?p=1769175 SANA сообщило, что в небе над Дамаском снова слышны взрывы.
По предварительным данным, сирийские ПВО пытаются отразить очередную атаку израильских ВВС.
Власти Израиля эту информацию не комментируют...
І чайок з біолабараторії, які приземлили винищувач в Ейську🤔
...и количество снарядов (хорошо бы удвоить-утроить, от того что запланировано...нам нужнее))))
Пам'ятаю, як влітку відчув неілюзорну гордість за наші війська ППО, коли рано-вранці спостерігав залповий старт зенітних ракет з-за обрію - а через півгодини дізнався про повне знищення свинособачого металобрухту, що летів на електростанцію. 100% ефективність.
І після такого тріумфу - раптом такі пердімоноклі останніх тижнів. Особливо другий раз.
Ніт, "такой футбол нам не нужен" © Місту потрібен ракетний щит, а не shit...
От власне першу партію й поділили
тоді розмови отпадуть про F16 самі по собі
в нас нема літакобудування воєнного так запустіть реактивний беспілотник
і не треба буде літаків