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Германия (6726) ПВО (2487) Шольц Олаф (850)

Еще три комплекса IRIS-T поставят в Украину как можно скорее, - Шольц

ппо,iris

Германия скорейше поставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что российское вторжение 24 февраля стало ужасающим пунктом в истории в целом.

"Мы поддерживаем вашу страну политически, финансово, экономично, гуманитарно, а также оружием. Да, об этом мы тоже говорим на экономической конференции... Атаки россии на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села , мосты, улицы и железнодорожное полотно, поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине... Эта система может защитить большой город. Украину как можно скорее", - сказал канцлер ФРГ.

Он заверил, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Это касается и времени войны, а также восстановления. Вы можете положиться на Германию, ЕС и других друзей в мире", - акцентировал канцлер ФРГ.

Также читайте: Для восстановления Украины должен быть создан "план Маршалла", - заявление Шольца и фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+16
Про погоду:

Днем в понедельник, 24 октября, сирийское государственное агентство https://sana.sy/?p=1769175 SANA сообщило, что в небе над Дамаском снова слышны взрывы.

По предварительным данным, сирийские ПВО пытаются отразить очередную атаку израильских ВВС.

Власти Израиля эту информацию не комментируют...
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24.10.2022 14:32
+13
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24.10.2022 14:35
+9
Німці поступово збавляються від клятої китайсько-рашистської спадщини фрау меркель.
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24.10.2022 14:43
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Про погоду:

Днем в понедельник, 24 октября, сирийское государственное агентство https://sana.sy/?p=1769175 SANA сообщило, что в небе над Дамаском снова слышны взрывы.

По предварительным данным, сирийские ПВО пытаются отразить очередную атаку израильских ВВС.

Власти Израиля эту информацию не комментируют...
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24.10.2022 14:32 Ответить
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24.10.2022 14:35 Ответить
Ну пилоты тупые-е-е...
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24.10.2022 15:01 Ответить
про азот не чули☺️
І чайок з біолабараторії, які приземлили винищувач в Ейську🤔
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24.10.2022 16:54 Ответить
Шпульц, а как посмотрят на ету ескалацию 20-30 процентов толстожопых бюргеров?
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24.10.2022 14:34 Ответить
А помните, как были споры за поставки шлемов? Уверен, со временем Украина получит и самолеты. Да, это будет нескоро. Да, будут споры и скандалы. Но, получение Украиной современного оружия уже не подвергается сомнению. Вопрос лишь в сроках.
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24.10.2022 14:38 Ответить
Современные авиация и ПВО очень дорогие, даже для богатых стран. Мы пока даже артой с достаточным количеством, в том числе и высокоточных боеприпасов, не можем насытиться. Поэтому вместо розовых надежд надо своим ВПК заниматься, вместо лозунгов и вечных призывов ко всем остальным
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24.10.2022 14:44 Ответить
Своїм ВПК треба займатися, але ф-16 не такі і дорогі, до сотні літаків зможе забезпечити нам паритет з кацапнею🤔
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24.10.2022 16:56 Ответить
я думаю, що питання отримання літаків вже вирішене. але сам літак це далеко не все, потрібна інфраструктура: запчастини, мастила, паливо, технічний персонал, інструмент. а головне - уміння все це використовувати, якому так швидко не навчитися. тут потрібно 2-3 роки мінімум.
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24.10.2022 14:47 Ответить
и самое главное - скорость поставки (хорошо бы "якнайшвидше" - это завтра-послезавтра)
...и количество снарядов (хорошо бы удвоить-утроить, от того что запланировано...нам нужнее))))
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24.10.2022 14:42 Ответить
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24.10.2022 14:48 Ответить
І ще важливий момент: нехай інші розподіляють як хочуть, але один із комплексів - у Дніпро, і ніїпе
Пам'ятаю, як влітку відчув неілюзорну гордість за наші війська ППО, коли рано-вранці спостерігав залповий старт зенітних ракет з-за обрію - а через півгодини дізнався про повне знищення свинособачого металобрухту, що летів на електростанцію. 100% ефективність.
І після такого тріумфу - раптом такі пердімоноклі останніх тижнів. Особливо другий раз.
Ніт, "такой футбол нам не нужен" © Місту потрібен ракетний щит, а не shit...
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24.10.2022 18:00 Ответить
обов"язково... хоч один! ))) (просити-вимагати будемо два.... дадуть один))))
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24.10.2022 18:06 Ответить
+ в Запорожье и Николаев...Им еще хуже чем вам...И Харьков....
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24.10.2022 21:47 Ответить
Згоден.
От власне першу партію й поділили
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25.10.2022 07:42 Ответить
Німці поступово збавляються від клятої китайсько-рашистської спадщини фрау меркель.
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24.10.2022 14:43 Ответить
Фрау Штазі...
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24.10.2022 15:04 Ответить
Большое спасибо Германии и всему немецкому народу за огромную поддержку украинцам в самый тяжелый период для нашей страны!
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24.10.2022 14:56 Ответить
треба запускать проект ACE ONE
тоді розмови отпадуть про F16 самі по собі
в нас нема літакобудування воєнного так запустіть реактивний беспілотник
і не треба буде літаків
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24.10.2022 15:14 Ответить
Помітили, що після збиття усіх ракет 18.10 у тому числі і цією системою, по Києву більше кацапи не стріляли?
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24.10.2022 16:29 Ответить
Так казали, що Айріс працює в Одесі? Вже до Києва перегнали? Це ж один комплект, чи декілька?
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24.10.2022 16:45 Ответить
Це система: радар, кілька пускових установок, але по характеристикам, їх якраз і вистачає на захист міста-мільйонника.
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24.10.2022 16:57 Ответить
Крута система, судячи з усього. Сподіваюся, можновладці розуміють, що заради таких ППО треба "не постояти за ціною" і замовити на всі великі міста.
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24.10.2022 17:00 Ответить
как хоть ирис работает? хорошо? кто знает?
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24.10.2022 21:55 Ответить
А вот я скажу вам вещь непопулярную - этот Ирис нужно отправить на фронт для прикрытия нашего наступления.
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25.10.2022 10:26 Ответить
 
 