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Крым (26002) оккупация (9980) чиновник (1556) Ташева (54)

После деоккупации Крыма к ответственности будут привлечены только топ-чиновники из оккупационных администраций, - Ташева

ташева

После деоккупации Крыма к ответственности будут привлечены топ-чиновники, работающие в оккупационных администрациях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на дискуссионной панели "Реинтеграция оккупированных территорий и гарантии неповторения российской агрессии" в рамках Первого парламентского международного саммита "Крымская платформа" в Загребе в понедельник.

"Мы понимаем, что будем привлекать к ответственности топ-чиновников, способствовавших установлению оккупационного режима на территории Крымского полуострова, тех, кто совершал международные преступления, военные преступления, нарушал права человека... и на них не будет распространяться амнистия", - сказала

Она подчеркнула, что большинство людей, проживающих на территории полуострова, не причастны к массовым и военным преступлениям.

"Этим всем людям нечего бояться, они не будут нести ответственность за то, что просто проживали в условиях оккупации", - отметила Ташева.

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Топ комментарии
+29
Як в тому анекдоті:
- Куди ви поїдете в першу чергу після Перемоги?
- В Євпаторію, набити ********* родичам в Криму...
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24.10.2022 15:35
+29
То есть менты, сбу передавшие Украину не виноваты? Может вообще увольнять не будем?
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24.10.2022 15:38
+25
Рядові колаборанти теж мають бути покарані. як мінімум, позбавити права голосу на виборах.
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24.10.2022 15:40
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Як в тому анекдоті:
- Куди ви поїдете в першу чергу після Перемоги?
- В Євпаторію, набити ********* родичам в Криму...
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24.10.2022 15:35 Ответить
ce pomilka. treba vseh kalaborantov i teh kto rabotal na nih otimetj pa polnomu i vyslatj na urodinu - otobrav UA pasport i gromodjanstvo.

inakshe cherez dekiljka rokiv eti sovki vosprjanut opjatj🤬
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24.10.2022 15:37 Ответить
То есть менты, сбу передавшие Украину не виноваты? Может вообще увольнять не будем?
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24.10.2022 15:38 Ответить
Полностью поддерживаю. Всех к стенке!
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24.10.2022 16:37 Ответить
Вариант так себе
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24.10.2022 15:38 Ответить
а решта вислана на історічну матьківщину
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24.10.2022 15:39 Ответить
Рядові колаборанти теж мають бути покарані. як мінімум, позбавити права голосу на виборах.
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24.10.2022 15:40 Ответить
Вона наголосила, що більшість людей, які проживають на території півострова, не причетні до масових та воєнних злочинів - але багато з них і руками і ногами підтримували тих, хто ці злочини вчиняв.
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24.10.2022 15:41 Ответить
І як скаженні в 2014 році перлися на референдум. А тепер що - "нєвіноватая я, он сам прішол"?
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24.10.2022 19:18 Ответить
Сонечко, то не Вам вирішувати.
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24.10.2022 15:44 Ответить
В ідеалі:
- всі, хто сприяв анексії Криму і функціонуванню російській окупаційній адміністрації - кримінальна відповідальність;
- всі, хто викинув/здав український паспорт - позбавлення виборчих прав на 10 років.

Виключення:
- ті, хто зберіг за роки анексії свій український паспорт,
- ті, хто допомогав українським спецслужбам і розвідці (підпілля, учасники руху опору)
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24.10.2022 15:50 Ответить
Зелені гандони, роблять це разом.
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24.10.2022 15:57 Ответить
т.е. таких как та баба что давала напутствие своему мужу насиловать украинок, только резинкой не забывать пользоваться - мы оставим без внимания или вы специально оставите их для того чтоб народ сам разобрался?
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24.10.2022 16:02 Ответить
Щось занадто багато планів і рішень для післявоєнної Украіни, Люська брякнув про 2-3 тижні війни, далі щомісяця змінює свої «передбачення», але урядовці вже будують «повітряні замки».
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24.10.2022 16:03 Ответить
ОП думає якщо говорити весь час про "перемогу", то про зраду народ забуде. Тільки "перемога" кожного місяця відсувається далі на пів-року. Тай перемогу треба вміти подписувати, а Зелю вчили в Омані їнше.
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24.10.2022 19:58 Ответить
а вчителі які вісім років вчили Українських дітей ненавидіти Україну?
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24.10.2022 16:04 Ответить
а 14тис. військових що перейшли на сторону паРашки теж все простимо і ще дамо їм укр. пенсію?
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24.10.2022 16:12 Ответить
Ну як можуть зрадники в суді сидить колаборантів Крима ? А що тоді робити з ОП, та адміністраціями ?
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24.10.2022 16:14 Ответить
Навпаки орать надо зайдём и перевести утопим расстреляем и напалмом сосжем
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24.10.2022 16:14 Ответить
Починати треба з ОПи.
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24.10.2022 16:19 Ответить
ця ***** озвучила позицію правящих зе-шмар.
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24.10.2022 16:32 Ответить
Это ты **** путлеровская подстилка

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24.10.2022 23:38 Ответить
Ні ну що ви, мусора потрібні будь-якій, тому мусорів взагалі не притягатимуть, а просто вимагатимуть виконання будь-яких наказів. Ви ж бачили як зєля з початку своєї каденції копіював мусорські закони з парашки.
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24.10.2022 16:34 Ответить
Может харе уже триндеть? Сначала Херсон освободите....а потом базикаете...а то как начнётся "частковий успiх" в Бахмуте и других местах што народу говорить будете? Опять же зраду разгонять будете за неоправданные надежды....
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24.10.2022 16:46 Ответить
Огромному большинству людей свойственен конформизм. Это эволюционная черта - способность быстро приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. Большинство выбирает жизнь в этих изменившихся обстоятельствах героической гибели. Если бы было иначе, в мире не существовало бы не только империй, но и небольших стран. Потому что страны возникают, когда постепенно одно племя подчиняет себе другие. В противном случае люди жили бы в маленьких деревнях, говорящих каждая на своем языке. Любой завоеватель это знает, и поэтому тактика на протяжении веков примерно одинаковая: а) немедленное и безжалостное уничтожение всех активно сопротивляющихся и б) разъяснения остальным, что их жизнь при новой власти сильно не изменится, а возможно станет даже лучше и откроются новые возможности. Как показывет история абсолютно любой страны, это работает, если территорию удается удержать достаточно долго
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24.10.2022 17:10 Ответить
Топчиновник - это чиновник, который передвигается пешком?
)))
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24.10.2022 17:19 Ответить
Там все просто буде- кто не має укр.паспортту- 90 діб і нах московія, аті що залишилися пройдуть перевірку на колабораціонізм, виявлять так званих "кримських козаків", різні "Дружини", та й згідно ККУкраїни- до роботи на країну, років на 10-15.
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24.10.2022 17:35 Ответить
Не дай бог если хоть один Кырымли погибнет от ЗСУ. Автоматически все украинцы в статус переходят захватчиков и оккупантов, а не освободителей. Хватит 240 лет под московским игом жили, не хватало ещё и под граничарами жить.
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24.10.2022 23:44 Ответить
******* зелені слуги.
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25.10.2022 00:24 Ответить
 
 