После деоккупации Крыма к ответственности будут привлечены только топ-чиновники из оккупационных администраций, - Ташева
После деоккупации Крыма к ответственности будут привлечены топ-чиновники, работающие в оккупационных администрациях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на дискуссионной панели "Реинтеграция оккупированных территорий и гарантии неповторения российской агрессии" в рамках Первого парламентского международного саммита "Крымская платформа" в Загребе в понедельник.
"Мы понимаем, что будем привлекать к ответственности топ-чиновников, способствовавших установлению оккупационного режима на территории Крымского полуострова, тех, кто совершал международные преступления, военные преступления, нарушал права человека... и на них не будет распространяться амнистия", - сказала
Она подчеркнула, что большинство людей, проживающих на территории полуострова, не причастны к массовым и военным преступлениям.
"Этим всем людям нечего бояться, они не будут нести ответственность за то, что просто проживали в условиях оккупации", - отметила Ташева.
Пожалуйста, подождите...
- Куди ви поїдете в першу чергу після Перемоги?
- В Євпаторію, набити ********* родичам в Криму...
inakshe cherez dekiljka rokiv eti sovki vosprjanut opjatj🤬
- всі, хто сприяв анексії Криму і функціонуванню російській окупаційній адміністрації - кримінальна відповідальність;
- всі, хто викинув/здав український паспорт - позбавлення виборчих прав на 10 років.
Виключення:
- ті, хто зберіг за роки анексії свій український паспорт,
- ті, хто допомогав українським спецслужбам і розвідці (підпілля, учасники руху опору)
)))