После деоккупации Крыма к ответственности будут привлечены только топ-чиновники из оккупационных администраций, - Ташева

После деоккупации Крыма к ответственности будут привлечены топ-чиновники, работающие в оккупационных администрациях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на дискуссионной панели "Реинтеграция оккупированных территорий и гарантии неповторения российской агрессии" в рамках Первого парламентского международного саммита "Крымская платформа" в Загребе в понедельник.

"Мы понимаем, что будем привлекать к ответственности топ-чиновников, способствовавших установлению оккупационного режима на территории Крымского полуострова, тех, кто совершал международные преступления, военные преступления, нарушал права человека... и на них не будет распространяться амнистия", - сказала

Она подчеркнула, что большинство людей, проживающих на территории полуострова, не причастны к массовым и военным преступлениям.

"Этим всем людям нечего бояться, они не будут нести ответственность за то, что просто проживали в условиях оккупации", - отметила Ташева.

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