После точных ударов ВСУ больница в Токмаке заполнена ранеными рашистами, - Федоров
Из-за метких ударов ВСУ больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными рашистами. После прилетов по местонахождению рашистских войск больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ. Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "трехсотым", - отмечает он.
По словам Федорова, также есть информация о большом количестве погибших. Но она требует уточнения.
"Несомненно, это не последняя удачная операция ВСУ. Ждем еще больше хороших новостей", - резюмирует он.
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Пожар в больнице. После того, как пожар был потушен, пожарные докладывают главному врачу:
- Пожар потушен. В подвале обнаружены трое пострадавших. Двоих откачали, третьего - не удалось.
Врач падает в глубокий обморок. Нашатырем приводят его в сознание.
- Мужики! У нас в подвале морг!