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После точных ударов ВСУ больница в Токмаке заполнена ранеными рашистами, - Федоров

рф,армія

Из-за метких ударов ВСУ больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными рашистами. После прилетов по местонахождению рашистских войск больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ. Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "трехсотым", - отмечает он.

По словам Федорова, также есть информация о большом количестве погибших. Но она требует уточнения.

"Несомненно, это не последняя удачная операция ВСУ. Ждем еще больше хороших новостей", - резюмирует он.
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Топ комментарии
+17
Не переживай, в Токмаке и при мирной жизни айболиты умели только коньяк жрать
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24.10.2022 15:48
+15
Гарний москаль--мертвий москаль. Це аксіома.
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24.10.2022 15:53
+15
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24.10.2022 16:03
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А надо ли лечить андрофагов ? Выгодней для человечества убить или покалечить.
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24.10.2022 15:42 Ответить
Не переживай, в Токмаке и при мирной жизни айболиты умели только коньяк жрать
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24.10.2022 15:48 Ответить
Та ладно, в нас в райцентрі у Сумській області районна лікарня полумертвих на ноги ставить. Все питання в обладнанні та в інструментах. А в лікарів руки там золоті, навіть у містечкових лікарнях...
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24.10.2022 16:24 Ответить
Угу, токо специалистов вызывают из области при любом чихе. Был я там
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24.10.2022 16:32 Ответить
Щоб "Кущ" та під кущем не "висрався"! Ти ще російських лікарень не бачив (ще при Союзі)! Коли черговий лікар заступає на чергування і ставить собі капельницю з слабким спиртовим розчином - щоб кайф розтягуть на цілу ніч! А медсестри просто пиячать І коли у обласній лікарні 4-го управління у родильному відділенні породілі стафілококкову інфекцію підхоплюють
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24.10.2022 17:55 Ответить
Я смотрю - ты там и родился
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24.10.2022 17:58 Ответить
Де я народився - не твоя справа Головне - що бачив порядки і там і там А ти з своєї "Жабокряківки" все життя не вилазиш і тільки лайном всіх оточуючих обливаєш Лікарі наші працюють як уміють і як можуть А тобі "Весь мир- говно! Все бабы - бл*ди! И Солнце - долбаный фонарь!"
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24.10.2022 18:05 Ответить
Да, я такой. токо Харьков жабокряковкой называть не нужно
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24.10.2022 18:16 Ответить
Воно й видно!
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24.10.2022 18:31 Ответить
Вспомнилось.

Пожар в больнице. После того, как пожар был потушен, пожарные докладывают главному врачу:
- Пожар потушен. В подвале обнаружены трое пострадавших. Двоих откачали, третьего - не удалось.
Врач падает в глубокий обморок. Нашатырем приводят его в сознание.
- Мужики! У нас в подвале морг!
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24.10.2022 17:55 Ответить
Тогда я спокоен. Коньяк это есть хорошо.
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24.10.2022 16:55 Ответить
Гарний москаль--мертвий москаль. Це аксіома.
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24.10.2022 15:53 Ответить
А разве они говорили что находятся "при чём -то"?
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24.10.2022 16:01 Ответить
Не заздри, кацапе.
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24.10.2022 16:14 Ответить
А лікарська помилка - помилково поставили капельниці не з фізрозчином, а з розчином NаCl?
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24.10.2022 15:55 Ответить
...концентрованим.
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24.10.2022 15:59 Ответить
Let's go with the HCL for better results.
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24.10.2022 16:04 Ответить
Medical mistake...
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24.10.2022 17:05 Ответить
Bravo
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24.10.2022 15:58 Ответить
"Влучно"-це крематорій переповнений. А це- "частково влучно".
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24.10.2022 15:59 Ответить
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24.10.2022 16:03 Ответить
Лікарі повинні нашим допомагати, а не орків рятувати.
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24.10.2022 16:13 Ответить
Дустом их там надо лечить или мышьяком.
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24.10.2022 16:30 Ответить
Капитан очевидность, ты?
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24.10.2022 17:33 Ответить
Тихо! Не кричи! Такие вещи не оглашают громко! Напиши шепотом.....
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24.10.2022 17:45 Ответить
А еще лучше, когда не больницы, а кладбища на лугандонии заполняются дохлой кацапней.
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24.10.2022 16:53 Ответить
заполнена рашистами и врачами сепарами
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24.10.2022 17:56 Ответить
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24.10.2022 18:28 Ответить
 
 