После точных ударов ВСУ больница в Токмаке заполнена ранеными рашистами, - Федоров

Из-за метких ударов ВСУ больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными рашистами. После прилетов по местонахождению рашистских войск больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ. Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "трехсотым", - отмечает он.

По словам Федорова, также есть информация о большом количестве погибших. Но она требует уточнения.

"Несомненно, это не последняя удачная операция ВСУ. Ждем еще больше хороших новостей", - резюмирует он.