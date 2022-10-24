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Херсонщина (4384) уничтожение (6239) потери (4268) вертолёт (1065) Воздушные силы (1997)

За полчаса в Херсонской области сбиты два ударных вертолета Ка-52, - Воздушные силы

ка

Сегодня днем на Херсонщине сбиты два ударных вертолета Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"24 октября, с 13.00 по 13.30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушного командования "Південь" Воздушных Сил сбиты два ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь". ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
Слава ЗСУ !!!
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24.10.2022 16:35
+34
Они таки шо,таки отрицательно взлетели аж два раза.
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24.10.2022 16:31
+31
Хороша робота!
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24.10.2022 16:34
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Они таки шо,таки отрицательно взлетели аж два раза.
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24.10.2022 16:31 Ответить
ой, не морочтє мнє голову
оні орєцательно прізємлілісь
а взлєталі оні такі, даже очєнь положиітєльно...
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24.10.2022 19:39 Ответить
Хороша робота!
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24.10.2022 16:34 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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24.10.2022 16:35 Ответить
Українським операторам "Стінґерів" і "Старстріків" -- слава!

І просто влучним кулеметникам 😉 💙💛
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24.10.2022 17:02 Ответить
Руzні - піzда!
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24.10.2022 16:35 Ответить
волосатая с черным пакетом
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24.10.2022 18:09 Ответить
ох нічого собі! ну зараз точно гамністі-інтернешнл зригне доповідь про те як "ЗСУ гєноцидить крокодилів та інших амфібій"
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24.10.2022 16:36 Ответить
Жду коли збиті гелікоптери доженуть по кількості збитих літаків. А потім літаки знову обженуть далеко вперед.
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24.10.2022 16:36 Ответить
дай бог Вам здоровья.
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24.10.2022 16:38 Ответить
Очень похоже , что "ириски" там ... Довольно регулярный "падеж скота" наблюдается .
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24.10.2022 16:39 Ответить
Не іриски, а банки з помідорами.
😎
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24.10.2022 20:47 Ответить
З моторами богуслаєва?
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24.10.2022 16:44 Ответить
Надеюсь, пилоты этих вертушек заняли почетные места в первом ряду на концерте йоси кобздона.
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24.10.2022 16:44 Ответить
...нету тела- нету дєнєг
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24.10.2022 16:45 Ответить
Кацапські ударні гвинтокрили ударилися о землю, як і положено по інструкції.
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24.10.2022 16:45 Ответить
"Гроза світу" "алігатор" падає від черги кулемета, чи іншої зброї ЗСУ. Така вона дута армія російського телевізора, як "друга в світі".
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24.10.2022 16:46 Ответить
А що там такого, що не пробила б навіть 12,6-мм кулеметна куля (не говорячи вже про більші калібри)? Це ж не якась броньована "летюча фортеця".
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24.10.2022 17:00 Ответить
Bravo
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24.10.2022 16:46 Ответить
От бачите! А СБУ богуслаєва заарештувало. А то мабуть він допомагає.
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24.10.2022 16:48 Ответить
За два тижні ВСУ, перейшло вже на другий десяток гвинтокрилів і все на Херсонському напрямку. Перепригуемо моджахедів Афганістану і Ічкерії. Двигуни богуслаєва не спрацювали.
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24.10.2022 16:51 Ответить
Схоже, що IRIS-T вже там...
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24.10.2022 16:58 Ответить
Нею по гелікоптерах? Точно ні.

Вони так падають бо там на кожному кроці миколи із пзрк.
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24.10.2022 17:45 Ответить
Схоже на те, просто спосіб збиття не завжди афішується.
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24.10.2022 17:55 Ответить
Читаю: "Ка-52 «Аллигатор» - российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения..."
По ходу одно "новое поколение" выбрало "Стингер, а второе "Оса"....
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24.10.2022 16:52 Ответить
а якби їх не збила ппо зсу, вони б впали на єйськ-песдюйськ якийсь! де вдячність від москаликів?!
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24.10.2022 16:53 Ответить
Так ми ж не жадібні, нехай і в них кілька їхніх корит впаде.

Але є ньюанс)
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24.10.2022 20:50 Ответить
 
 