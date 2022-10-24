За полчаса в Херсонской области сбиты два ударных вертолета Ка-52, - Воздушные силы
Сегодня днем на Херсонщине сбиты два ударных вертолета Ка-52.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"24 октября, с 13.00 по 13.30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушного командования "Південь" Воздушных Сил сбиты два ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.
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оні орєцательно прізємлілісь
а взлєталі оні такі, даже очєнь положиітєльно...
І просто влучним кулеметникам 😉 💙💛
😎
Вони так падають бо там на кожному кроці миколи із пзрк.
По ходу одно "новое поколение" выбрало "Стингер, а второе "Оса"....
Але є ньюанс)