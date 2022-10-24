НАБУ и САП сообщили главе Счетной палаты Пацкану о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату, главе Счетной палаты Валерию Пацкану в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве в 2017-2018 годах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают прессслужбы органов.
"24 октября 2022 года по поручению заместителя генерального прокурора – руководителя САП прокурором уведомлено о подозрении в незаконном получении 117 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в столице народному депутату Украины VIII созыва, занимающего руководящий пост в Счетной палате", – информирует САП.
В самом сообщении не указывается фамилия подозреваемого, однако, по информации собеседника LIGA.NET в правоохранительных органах, речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.
По версии следствия, в то время нардеп с сентября 2017 года по март 2018 года получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в столице. Как следствие из государственного бюджета депутат незаконно получил более 117 тыс. грн. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, что нанесло существенный вред). Главе Счетной палаты грозит до трех лет лишения свободы.
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це криштально порядна людина....
дербанять мільярди а нам по вухах їздять якимись 117 тисячами
ВР добавила собі зарплату,
два місяці а не два роки і можна відкривати справу на ті ж самі 117 тис.
корче....
мільярдні оборудки НЕ НА ЧАСІ!!!
- Что ж это такое? Ведь я машинально.
- Я тебе покажу машинально! - сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.
В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.
Великий комбинатор отвернулся.
(мля, які хвомілії промовисті - то був Злочевський, тепер ось "рєальний пацан" Пацкан, що виявився пацюком...)
Спочатку був у Кличка в "УДАРі". З 2015 року очолив Закарпатську обласну організацію Блока Петра Порошенка. Двічі був депутатом від Порошенка.
Твари настолько маниакально-жадные что даже эти копейки им не влом украсть.
Что за компенсации за жилье? У Депутата зарплата такая что он может за эти деньги и жилье снимать и обеспечить все свои расходы. В Украине люди живут за зарплату в 10 тыс а депутаты получают больше 50 тыс и еще более 40 тыс на помощника