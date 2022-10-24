Суд арестовал на два месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Січ" Дзюбу
Шевченковский суд Киева отправил под арест на два месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" Олега Дзюбу, подозреваемого вместе с президентом компании Вячеславом Богуслаевым в коллаборационизме и содействии России.
Об этом пишут Ґрати, передает Цензор.НЕТ.
Журналистов на заседание не пустили, только на оглашение решения. Дзюба отказался комментировать дело.
Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.
Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.
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