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Суд арестовал на два месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Січ" Дзюбу

дзюба,олег,мотор,січ

Шевченковский суд Киева отправил под арест на два месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" Олега Дзюбу, подозреваемого вместе с президентом компании Вячеславом Богуслаевым в коллаборационизме и содействии России.

Об этом пишут Ґрати, передает Цензор.НЕТ.

Журналистов на заседание не пустили, только на оглашение решения. Дзюба отказался комментировать дело.

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Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.
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Топ комментарии
+14
У керівництві Мотор Січі самі зрадники та колаборанти...
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24.10.2022 17:23
+12
Не колаборанти, а "клуб любітєлєй руцкава міра".
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24.10.2022 17:37
+9
а що про представників СБУ які штатно працювали на підприємстві, не рахуючи секретний відділ. як могла продукція відгружатись без їхнього відому?
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24.10.2022 18:52
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У керівництві Мотор Січі самі зрадники та колаборанти...
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24.10.2022 17:23 Ответить
Не колаборанти, а "клуб любітєлєй руцкава міра".
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24.10.2022 17:37 Ответить
Пособники рашистов -террористов -садистов ,убивших сотни тысяч украинцев ‼️Вы должны сдохнуть в страшных муках , у вас руки по горло в крови аваших сограждан‼️
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24.10.2022 18:59 Ответить
Мотузочка потягнулася... Та невже когось таки посадять? "Нє вєрю"!©
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24.10.2022 17:36 Ответить
Це не радня мастурбатора з підєрского зєніта дзюби тьомкі?
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24.10.2022 17:36 Ответить
Вся ця фігня була при новому президенті і єрмаку.
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24.10.2022 17:45 Ответить
А Богуслаев ? Що відпустили під чесно слово к проститутке яйца чухать бо старий ?
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24.10.2022 17:50 Ответить
ще назва мотор-січ - краще б кацап-болт
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24.10.2022 18:43 Ответить
а що про представників СБУ які штатно працювали на підприємстві, не рахуючи секретний відділ. як могла продукція відгружатись без їхнього відому?
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24.10.2022 18:52 Ответить
Как ⁉️были в доле , под крышей д'Ерьмака
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24.10.2022 19:01 Ответить
Там увесь "білий дім" треба арештовувати. А роботяг розігнати к маме беніной - всі вони чудово знали куди відправлялась продукція заводу.
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24.10.2022 19:27 Ответить
А "білий дім" яким чудом до злочинної влади, яка дозволяла і допосмагала вивозити військову продукцію ворогу? Що не було кордону і митниці? Що не бачили, що військові двигуни йдуть на військові літаки, вертольоти і кораблі? Три з половиною роки не бачили?А навіщо тоді такі служби? Ви думаєте, що це кінець зрадникам? Нві, їх сроко вилізе дуже багато і чомусь їх виводять на чисту воду не ті, кому це необхідно робити.
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24.10.2022 20:44 Ответить
Толя, так на підприємствах називають заводоуправление. Я ж поставив кавички.
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24.10.2022 21:00 Ответить
Видаляти пост не буду, просто Вас не зрозумів.
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24.10.2022 21:57 Ответить
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24.10.2022 19:39 Ответить
При "сивочолому" богуслаєв і його проросійська команда сиділи тихо, як миші під віником і жодного мотора не направили на росію. Все почалося з Оману, великого обману, а т очніше після вибору наріду 73%.
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24.10.2022 20:40 Ответить
а то не родич рузького рукоблуда футбольора?
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24.10.2022 20:55 Ответить
Есть в Украине такая гнилая контора: Державна служба експортного контролю. Если вы подумаете, что там честные люди проверяют все на предмет чистоты и неприменения против Украины; что там сидят патриоты Украины, берегущие ее и стоящие на страже закона, вы очень ошибаетесь. Коррупция там «выше крыши» здания, где они арендуют свои помещения. Махровый вор, которого поставили стеречь интересы Украины, регулярно ежемесячноложит в карман не менее полумиллиона долларов. Но никакое СБУ, НАБУ вместе с ГБР этого не видят (!)
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24.10.2022 21:57 Ответить
их нельзя обменивать, могут сдать технологии. Всю документацию надо проверять, кто когда брал
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24.10.2022 22:18 Ответить
 
 